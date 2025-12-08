Koniec zarobku na najmie krótkoterminowym? Gmina wprowadzi zakazy, narzuci limity i będzie prowadziła ewidencję. Przepisy trafiły do Sejmu

To będzie koniec zarobku na najmie krótkoterminowym?

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Jego autorem jest Klub Parlamentarny 2050. Zaproponowane regulacje mają dać radom gmin szczególne uprawnienia w zakresie regulowania rynku tego najmu. Jednak jak deklarują projektodawcy, nie chodzi o wyeliminowanie go z rynku, a jedynie umożliwienie podejmowania w uzasadnionych przypadkach interwencji na najniższym, czyli gminnym poziomie. Tylko tam bowiem możliwa jest ocena korzyści i ewentualnych zagrożeń dla rynku mieszkaniowego i usług turystycznych. Jakie uprawnienia miałby zyskać samorząd? Rada mogłaby w drodze uchwały wprowadzić zakaz oddawania lokali mieszkalnych w najem krótkoterminowy na terenie części gminy oraz wprowadzić dla lokali mieszkalnych limit liczby dni najmu krótkoterminowego w ciągu roku. Radni mieliby również prawo do ustalenia minimalnych wymogów powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu w zależności od liczby osób, którym może być wynajęty.

Gmina będzie mogła wprowadzać zakazy i będzie prowadziła ewidencję

Istotnym elementem zmian byłoby wprowadzenie ewidencji najmu krótkoterminowego. Miałaby ona być prowadzona w systemie teleinformatycznym, a podmiotami odpowiedzialnymi byliby w tym zakresie wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Wpis do ewidencji byłby dokonywany na czas określony, jednak nie dłuższy niż 10 lat. Zarówno sam wpis, zmiana danych, jak i wykreślenie z ewidencji podlegałyby opłacie. Jej wysokość ustalałaby rada gminy w podejmowanej uchwale, jednak granicą byłaby w tym wypadku ustalona odgórnie kwota maksymalna w wysokości 100 zł. Ewidencja miałaby być narzędziem, którego stosowanie pozwoli samorządom na uzyskanie kompletnych informacji o zakresie zjawiska najmu krótkoterminowego na ich terenie i umożliwi skuteczne zarządzaniem nim. Jej prowadzenie miałoby też ułatwić ściągalność opłat miejscowych oraz opłat z tytułu wywozu nieczystości.

Omawiany projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu. Trwają też konsultacje społeczne, w ramach których można zgłaszać do niego uwagi.