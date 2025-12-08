Koniec zarobku na najmie krótkoterminowym? Gmina wprowadzi zakazy, narzuci limity i będzie prowadziła ewidencję. Przepisy trafiły do Sejmu
Czy to będzie koniec zarobku na najmie krótkoterminowym? Trwają konsultacje projektu, który ma wprowadzić regulacje przyznające gminom szczególne uprawnienia. Zyskają dzięki nim kontrolę na rynkiem lokalnym i poprawią ściągalność opłat.
- Gmina będzie mogła wprowadzać zakazy i będzie prowadziła ewidencję
To będzie koniec zarobku na najmie krótkoterminowym?
Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Jego autorem jest Klub Parlamentarny 2050. Zaproponowane regulacje mają dać radom gmin szczególne uprawnienia w zakresie regulowania rynku tego najmu. Jednak jak deklarują projektodawcy, nie chodzi o wyeliminowanie go z rynku, a jedynie umożliwienie podejmowania w uzasadnionych przypadkach interwencji na najniższym, czyli gminnym poziomie. Tylko tam bowiem możliwa jest ocena korzyści i ewentualnych zagrożeń dla rynku mieszkaniowego i usług turystycznych. Jakie uprawnienia miałby zyskać samorząd? Rada mogłaby w drodze uchwały wprowadzić zakaz oddawania lokali mieszkalnych w najem krótkoterminowy na terenie części gminy oraz wprowadzić dla lokali mieszkalnych limit liczby dni najmu krótkoterminowego w ciągu roku. Radni mieliby również prawo do ustalenia minimalnych wymogów powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu w zależności od liczby osób, którym może być wynajęty.
Gmina będzie mogła wprowadzać zakazy i będzie prowadziła ewidencję
Istotnym elementem zmian byłoby wprowadzenie ewidencji najmu krótkoterminowego. Miałaby ona być prowadzona w systemie teleinformatycznym, a podmiotami odpowiedzialnymi byliby w tym zakresie wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Wpis do ewidencji byłby dokonywany na czas określony, jednak nie dłuższy niż 10 lat. Zarówno sam wpis, zmiana danych, jak i wykreślenie z ewidencji podlegałyby opłacie. Jej wysokość ustalałaby rada gminy w podejmowanej uchwale, jednak granicą byłaby w tym wypadku ustalona odgórnie kwota maksymalna w wysokości 100 zł. Ewidencja miałaby być narzędziem, którego stosowanie pozwoli samorządom na uzyskanie kompletnych informacji o zakresie zjawiska najmu krótkoterminowego na ich terenie i umożliwi skuteczne zarządzaniem nim. Jej prowadzenie miałoby też ułatwić ściągalność opłat miejscowych oraz opłat z tytułu wywozu nieczystości.
Omawiany projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu. Trwają też konsultacje społeczne, w ramach których można zgłaszać do niego uwagi.
