REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Port Haller w pobliżu elektrowni atomowej. Nowa inicjatywa PiS

Port Haller w pobliżu elektrowni atomowej. Nowa inicjatywa PiS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 stycznia 2026, 14:23
Adam Kuchta
Adam Kuchta
PiS chce zbudować nowy port morski. Padła nazwa
PiS chce zbudować nowy port morski. Padła nazwa
Baltic Hub

REKLAMA

REKLAMA

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało propozycję budowy nowego portu morskiego nad Bałtykiem. Projekt został przedstawiony podczas konferencji prasowej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ma stać się jednym z elementów programu wyborczego partii przed wyborami parlamentarnymi.

rozwiń >

Nowy port jako część zespołu Gdynia–Gdańsk

„Chodzi o (...) plan zbudowania nieopodal Gdańska nowego portu, który byłby częścią całego zespołu Gdynia-Gdańsk – powiedział podczas swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński. Prezes PiS podkreślił, że potencjał polskich portów morskich nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.

REKLAMA

REKLAMA

Krytyka obecnego tempa rozwoju portów

Zdaniem lidera PiS polskie porty nie rozwijają się tak szybko, jak mogłyby. Polskie porty nie rozwijają się w takim tempie, w jakim mogłyby się rozwijać. A korzystają na tym porty niemieckie” – mówił Kaczyński, wskazując na potrzebę zmiany podejścia do gospodarki morskiej.

Port Haller w pobliżu elektrowni atomowej

Planowana inwestycja ma nosić nazwę Port Haller. Jej pomysłodawcą jest przewodniczący sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Kacper Płażyński. Port miałby powstać w pobliżu Choczewa, gdzie realizowana jest już strategiczna inwestycja – budowa elektrowni atomowej.

Tam i tak musi powstać port w związku z budową elektrowni atomowej. To jest miejsce dobrze skomunikowane, gdzie będzie można budowę zrealizować szybko, łatwo” – podkreślił prezes PiS.

REKLAMA

Transport intermodalny i znaczenie gospodarki morskiej

Nowy port ma być przystosowany do obsługi statków przewożących ciężarówki, naczepy oraz wagony kolejowe. Według Jarosława Kaczyńskiego tego typu infrastruktura mogłaby znacząco wzmocnić pozycję Polski w transporcie morskim.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jest to przedsięwzięcie, które może pójść w drugą stronę, niż te obecne działania władzy, które prowadzą do tego, że polskie porty nie rozwijają się w takim tempie, w jakim mogłyby się rozwijać. A korzystają na tym porty niemieckie” – zaznaczył, dodając, że gospodarka morska może stać się „poważną częścią polskiej gospodarki”.

„Oczywiste przesłanki” dla inwestycji

Prezes PiS przekonywał również, że zasadność budowy nowego portu nie budzi wątpliwości. „Wszelkie merytoryczne przesłanki dla budowy tego portu są oczywiste” – stwierdził.

Na razie nie przedstawiono szczegółowych informacji dotyczących kosztów inwestycji ani harmonogramu jej realizacji. PiS zapowiada jednak, że projekt Portu Haller ma być jednym z kluczowych punktów programu wyborczego partii.

Port Haller – nowy port morski Rzeczypospolitej

Na stronie poświęconej projektowi Port Haller możemy przeczytać, że „Port Haller będzie czwartym pełnomorskim portem w Polsce wyspecjalizowanym w przeładunkach Ro-Ro, czyli: naczep drogowych, pojazdów kołowych oraz jednostek wojskowych. Zapewni nam dostęp do nowych korytarzy handlowych: bałtycko – czarnomorskiego i adriatycko – bałtyckiego, które będą gotowe w ciągu najbliższych pięciu lat. Stanowić będzie bezpieczną bramę dla przerzutu wojsk naszych sojuszników z NATO. Powstanie w Choczewie – sąsiedztwie budowanej w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej.

Jego powstanie uzupełni lukę obecną dziś na mapie polskich portów: dużego, przestrzennego terminala transportowego zdolnego do obsługi wielkoskalowego ruchu towarowego i militarnego realizowanego statkami Ro-Ro. Kluczowe jest położenie portu w sąsiedztwie planowanej elektrowni jądrowej w Choczewie, najbardziej bowiem kosztowna część inwestycji dostępowych towarzyszących takiemu przedsięwzięciu jest realizowana w ramach budowy elektrowni – ponad 4 mld zł na samą kolej i drogę krajową. Jednocześnie port znajdzie się w obszarze działania bazy antyrakietowej w Redzikowie i poza zasięgiem haubic dalekiego zasięgu z Obwodu Królewieckiego”.

Kacper Płażyński napisał na kanale X: "Port Haller to innowacyjna inwestycja, która otwiera nowy rozdział w polskiej logistyce i bezpieczeństwie. Będzie to czwarty pełnomorski port w Polsce, wyspecjalizowany w obsłudze przeładunków Ro-Ro – czyli przede wszystkim naczep drogowych, pojazdów kołowych i jednostek wojskowych.
Dzięki strategicznemu położeniu w Choczewie, w sąsiedztwie budowanej pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, Port Haller zyska dostęp do nowych korytarzy handlowych:
➡️ bałtycko–czarnomorskiego
➡️ adriatycko–bałtyckiego
- To oznacza skrócenie czasu transportu, większą efektywność logistyczną i rozszerzenie możliwości eksportowych oraz importowych dla polskich przedsiębiorstw.
💡 Dlaczego ten port jest tak ważny?
✔️ Uzupełni lukę na mapie polskich portów, oferując nowoczesną i rozbudowaną infrastrukturę Ro-Ro.
✔️ Wzmocni bezpieczeństwo strategiczne – jest poza zasięgiem haubic dalekiego zasięgu z Obwodu Królewieckiego i w obszarze działania tarczy antyrakietowej.
✔️ Port Haller stanie się bezpieczną bramą dla przerzutu sprzętu wojskowego sojuszników NATO.
📍 Lokalizacja: Choczewo
📈 Perspektywa: Nowe korytarze handlowe i bezpieczeństwo logistyczne dla Polski 🇵🇱
Zapraszam na stronę internetową: https://porthaller.pl oraz do śledzenia konta @PortHaller."

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Giertych: Będzie ograniczony dostęp do mediów społecznościowych. Wywołują poważne problemy natury psychicznej
13 sty 2026

Posłowie przygotują projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych. Zdaniem Romana Giertycha mają one negatywny wpływ na naukę i życie społeczne. Zakaz ma dotyczyć osób do ukończenia 15. roku życia.
Szokujące kary obowiązują od 2026 roku: nawet 30 000 zł grzywny za palenie tytoniu w niewłaściwych miejscach, czy wypalanie traw
13 sty 2026

2 stycznia 2026 r. weszły w życie znaczące zmiany w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, które radykalnie zaostrzają odpowiedzialność za zachowania mogące powodować pożary lub zagrażać bezpieczeństwu — w tym za palenie tytoniu w niedozwolonych miejscach czy wypalanie traw. To największa zmiana w prawie wykroczeń w tym obszarze od lat, która może dotknąć każdego z nas.
Wyrok jest niejasny, niejednoznaczny, nieprecyzyjny? Możesz wystąpić do sądu o wyjaśnienie!
13 sty 2026

Zgodnie z art. 352 Kodeksu postępowania cywilnego sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Wykładnia wyroku dokonywana przez sąd zwana jest wykładnią autentyczną. Jest jedną z postaci tzw. rektyfikacji wyroku (pozostałe to: sprostowanie i uzupełnienie wyroku).
Port Haller w pobliżu elektrowni atomowej. Nowa inicjatywa PiS
13 sty 2026

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało propozycję budowy nowego portu morskiego nad Bałtykiem. Projekt został przedstawiony podczas konferencji prasowej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ma stać się jednym z elementów programu wyborczego partii przed wyborami parlamentarnymi.

REKLAMA

Jak postępować, gdy śnieg i mróz utrudniają dotarcie do pracy? Zasady są proste i intuicyjne
13 sty 2026

Zimą pytania o możliwe konsekwencje spóźnienia się do pracy pojawiają się częściej niż w pozostałych momentach roku. Jednak przepisy w ogóle nie odnoszą się do tego zagadnienia. Jak więc postępować, gdy śnieg i mróz utrudniają dotarcie do pracy?
Kandydaci na sędziów TK - kiedy zostaną podani?
13 sty 2026

Kandydaci na sędziów TK zostaną podani już wkrótce. Koalicja rządząca zaproponuje następującą liczbę kandydatów: Lewica, PSL i Polska2050 po jednym, a KO trzech.

Pupile w sklepie i restauracji - co mówi prawo i GIS? Oto prawda, którą powinien znać każdy właściciel czworonoga!
13 sty 2026

Coraz więcej ludzi traktuje swojego psa lub kota jak członka rodziny i chce zabierać go ze sobą niemal wszędzie - w tym do sklepów, kawiarni czy restauracji. Ale czy to legalne w świetle polskiego prawa? Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał jasne stanowisko, które rozwiewa wiele wątpliwości. Oto co naprawdę warto wiedzieć.
Rekrutacja na nowych zasadach. Wszyscy skupiają się na zmianach w ogłoszeniach o pracę, a o tym się nie mówi
13 sty 2026

Zmiany w zakresie obliczania pracowniczego stażu pracy pociągnęły za sobą wiele konsekwencji. Najchętniej i najwięcej mówi się o tych mających wymiar finansowy, jednak równie istotne są te dotyczące prowadzenia rekrutacji.

REKLAMA

Powraca temat pomiaru prędkości. Czy straże miejskie odzyskają fotoradary i będą używały ich dla poprawy bezpieczeństwa?
13 sty 2026

Po serii tragicznych w skutkach wypadków spowodowanych przez kierowców poruszających się z prędkością znacząco przekraczającą tę dopuszczalną, powrócił temat prawa straży miejskich do korzystania z urządzeń pomiarowych. Czy samorządy odzyskają odebrania im przed laty uprawnienia i wykorzystają je dla poprawy bezpieczeństwa?
Już w kwietniu będzie można spokojnie wyjść po chleb. Wiadomo, kiedy dokładnie wejdzie w życie reforma L4
13 sty 2026

O reformie L4 mówi się od dawna. Jednak na stosowanie zmienionych przepisów trzeba będzie jeszcze poczekać. Ustawa nowelizująca została opublikowana i wiadomo już od kiedy zaczną obowiązywać jej regulacje. Wbrew temu, czego spodziewają się pracownicy, nie będzie to od razu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA