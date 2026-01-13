PiS chce zbudować nowy port morski. Padła nazwa

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało propozycję budowy nowego portu morskiego nad Bałtykiem. Projekt został przedstawiony podczas konferencji prasowej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ma stać się jednym z elementów programu wyborczego partii przed wyborami parlamentarnymi.

rozwiń >

Nowy port jako część zespołu Gdynia–Gdańsk

„Chodzi o (...) plan zbudowania nieopodal Gdańska nowego portu, który byłby częścią całego zespołu Gdynia-Gdańsk” – powiedział podczas swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński. Prezes PiS podkreślił, że potencjał polskich portów morskich nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.

REKLAMA

REKLAMA

Krytyka obecnego tempa rozwoju portów

Zdaniem lidera PiS polskie porty nie rozwijają się tak szybko, jak mogłyby. „Polskie porty nie rozwijają się w takim tempie, w jakim mogłyby się rozwijać. A korzystają na tym porty niemieckie” – mówił Kaczyński, wskazując na potrzebę zmiany podejścia do gospodarki morskiej.

Port Haller w pobliżu elektrowni atomowej

Planowana inwestycja ma nosić nazwę Port Haller. Jej pomysłodawcą jest przewodniczący sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Kacper Płażyński. Port miałby powstać w pobliżu Choczewa, gdzie realizowana jest już strategiczna inwestycja – budowa elektrowni atomowej.

„Tam i tak musi powstać port w związku z budową elektrowni atomowej. To jest miejsce dobrze skomunikowane, gdzie będzie można budowę zrealizować szybko, łatwo” – podkreślił prezes PiS.

REKLAMA

Transport intermodalny i znaczenie gospodarki morskiej

Nowy port ma być przystosowany do obsługi statków przewożących ciężarówki, naczepy oraz wagony kolejowe. Według Jarosława Kaczyńskiego tego typu infrastruktura mogłaby znacząco wzmocnić pozycję Polski w transporcie morskim.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Jest to przedsięwzięcie, które może pójść w drugą stronę, niż te obecne działania władzy, które prowadzą do tego, że polskie porty nie rozwijają się w takim tempie, w jakim mogłyby się rozwijać. A korzystają na tym porty niemieckie” – zaznaczył, dodając, że gospodarka morska może stać się „poważną częścią polskiej gospodarki”.

„Oczywiste przesłanki” dla inwestycji

Prezes PiS przekonywał również, że zasadność budowy nowego portu nie budzi wątpliwości. „Wszelkie merytoryczne przesłanki dla budowy tego portu są oczywiste” – stwierdził.

Na razie nie przedstawiono szczegółowych informacji dotyczących kosztów inwestycji ani harmonogramu jej realizacji. PiS zapowiada jednak, że projekt Portu Haller ma być jednym z kluczowych punktów programu wyborczego partii.

Port Haller – nowy port morski Rzeczypospolitej

Na stronie poświęconej projektowi Port Haller możemy przeczytać, że „Port Haller będzie czwartym pełnomorskim portem w Polsce wyspecjalizowanym w przeładunkach Ro-Ro, czyli: naczep drogowych, pojazdów kołowych oraz jednostek wojskowych. Zapewni nam dostęp do nowych korytarzy handlowych: bałtycko – czarnomorskiego i adriatycko – bałtyckiego, które będą gotowe w ciągu najbliższych pięciu lat. Stanowić będzie bezpieczną bramę dla przerzutu wojsk naszych sojuszników z NATO. Powstanie w Choczewie – sąsiedztwie budowanej w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej.

Jego powstanie uzupełni lukę obecną dziś na mapie polskich portów: dużego, przestrzennego terminala transportowego zdolnego do obsługi wielkoskalowego ruchu towarowego i militarnego realizowanego statkami Ro-Ro. Kluczowe jest położenie portu w sąsiedztwie planowanej elektrowni jądrowej w Choczewie, najbardziej bowiem kosztowna część inwestycji dostępowych towarzyszących takiemu przedsięwzięciu jest realizowana w ramach budowy elektrowni – ponad 4 mld zł na samą kolej i drogę krajową. Jednocześnie port znajdzie się w obszarze działania bazy antyrakietowej w Redzikowie i poza zasięgiem haubic dalekiego zasięgu z Obwodu Królewieckiego”.

Kacper Płażyński napisał na kanale X: "Port Haller to innowacyjna inwestycja, która otwiera nowy rozdział w polskiej logistyce i bezpieczeństwie. Będzie to czwarty pełnomorski port w Polsce, wyspecjalizowany w obsłudze przeładunków Ro-Ro – czyli przede wszystkim naczep drogowych, pojazdów kołowych i jednostek wojskowych.

Dzięki strategicznemu położeniu w Choczewie, w sąsiedztwie budowanej pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, Port Haller zyska dostęp do nowych korytarzy handlowych:

➡️ bałtycko–czarnomorskiego

➡️ adriatycko–bałtyckiego

- To oznacza skrócenie czasu transportu, większą efektywność logistyczną i rozszerzenie możliwości eksportowych oraz importowych dla polskich przedsiębiorstw.

💡 Dlaczego ten port jest tak ważny?

✔️ Uzupełni lukę na mapie polskich portów, oferując nowoczesną i rozbudowaną infrastrukturę Ro-Ro.

✔️ Wzmocni bezpieczeństwo strategiczne – jest poza zasięgiem haubic dalekiego zasięgu z Obwodu Królewieckiego i w obszarze działania tarczy antyrakietowej.

✔️ Port Haller stanie się bezpieczną bramą dla przerzutu sprzętu wojskowego sojuszników NATO.

📍 Lokalizacja: Choczewo

📈 Perspektywa: Nowe korytarze handlowe i bezpieczeństwo logistyczne dla Polski 🇵🇱

Zapraszam na stronę internetową: https://porthaller.pl oraz do śledzenia konta @PortHaller."