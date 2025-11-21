O okazjonalną pracę zdalną można wnioskować nawet wtedy, gdy nie przewiduje tego regulamin. Jakie są zasady?

Można wnioskować o okazjonalną pracę zdalną

Praca zdalna przebojem weszła do zakładów pracy i choć jeszcze 5 lat temu korzystały z niej tylko określone grupy zawodowe, dziś wielu pracowników nie wyobraża sobie pracy bez możliwości świadczenia jej choćby częściowo w formie zdalnej. Nadal jednak istnieją takie zakłady pracy, w których świadczenie pracy w tej formie nie jest dopuszczalne, a ma to związek albo z profilem prowadzonej działalności, albo z przyjętą polityką kadrową. Jednak czy w sytuacji, gdy w firmie nie obowiązuje regulamin pracy zdalnej, stosowanie jej jest wykluczone?



Jak wynika z obowiązujących przepisów, nie. Jest w nich bowiem mowa również o szczególnym rozwiązaniu – okazjonalnej pracy zdalnej. Może ona mieć zastosowanie jedynie na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. I choć regulacja ta brzmi obiecująco, trzeba zwrócić uwagę na użyte w niej słowo „może”. Wskazuje ono, że pracodawca nie ma obowiązku uwzględniania wniosku pracownika, a składając go, zawsze trzeba liczyć się z odmową. Co więcej, ustawodawca nie nałożył na pracodawcę nawet obowiązku uzasadnienia takiej decyzji.

Wymiar tej pracy zdalnej jest ograniczony

A co, gdy pracodawca się zgodzi? Wymiar 24 dni wskazany przez ustawodawcę to maksymalnym wymiar, który pozwala na uznanie pracy zdalnej za okazjonalną. Z założenia ma ona mieć charakter incydentalny i stanowić wyjątek od zasady świadczenia pracy w siedzibie pracodawcy. W związku tym wiąże się ona z koniecznością dopełnienia znacznie mniejszej ilości obowiązków formalnych niż praca zdalna całkowita lub częściowa. Wiąże się również po stronie pracodawcy z mniejszymi kosztami. Nie jest przy niej wymagane między innymi dokonanie szczegółowych uzgodnień dotyczących zasad jej wykonywania, zmiany miejsca pracy określonego w umowie, czy też zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do jej wykonywania. Aby stosowanie tych uproszczonych zasad było możliwe, jej maksymalny wymiar określony przez ustawodawcę nie może zostać przekroczony.

Pracujesz częściowo zdalnie? Może też pracować okazjonalnie

Co ciekawe, ustawodawca nie wprowadził żadnych szczególnych regulacji dotyczących wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej. Nie przelicza się on na godziny pracy pracownika i nie jest uzależniony od wymiaru czasu pracy. Nie podlega również proporcjonalnemu obliczaniu w sytuacji przepracowania przez pracownika tylko części roku kalendarzowego. Zasadą jednak jest to, że określony wymiar dotyczy zatrudnienia w roku kalendarzowym u wszystkich pracodawców, co oznacza, że jeśli pracownik zmieni pracę i w tym samym roku podejmie zatrudnienie u kolejnego pracodawcy, to trzeba będzie obliczać go wspólnie dla obu miejsc pracy.



Okazjonalna praca zdalna przysługuje każdemu pracownikowi, co oznacza, że każdy pracownik ma prawo o nią wnioskować, jednak nie oznacza to, że pracodawca ma obowiązek każdemu jej udzielić. O taką pracę zdalną można wnioskować również wtedy, gdy nie przewidziano jej w regulaminie obowiązującym w zakładzie pracy. Co więcej, wnioskować o nią mogą również pracownicy, którzy korzystają już z częściowej pracy zdalnej. Co to znaczy? Na przykład, jeśli pracownicy w danym zakładzie pracy pracują hybrydowo, czyli częściowo w siedzibie firmy, a częściowo w domu, a zajdzie potrzeba, aby pracownik przejściowo pracował całkowicie zdalnie, bo np. jego współmałżonek uległ wypadkowi, ma nogę w gipsie i wymaga pomocy przy poruszaniu się nawet po mieszkaniu, to taki pracownik, który ma już możliwość częściowej pracy w domu, może złożyć do pracodawcy wniosek o okazjonalną pracę zdalną przypadająca na dni, w których powinien pracować stacjonarnie w biurze. Oczywiście na ogólnych zasadach, które zostały już omówione, pracodawca może się na to zgodzić, ale nie musi.

Okazjonalna praca zdalna a obowiązki pracodawcy

Warto pamiętać również o tym, że choć świadczenie pracy zdalnej na podstawie tych przepisów wymaga spełnienia niewielu warunków formalnych, to jednak na pracodawcy ciążą w związku z tym pewne obowiązki. Dotyczy to na przykład obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych – pozostają one takie same, jak w przypadku pracy zdalnej całkowitej lub częściowej. Pracodawca musi także ustalić z pracownikiem zasady kontroli wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.