Od 50 gr do 1 zł za butelkę po wodzie czy puszkę po napoju. Jak wygląda oznaczenie systemu kaucyjnego na opakowaniu. Trwa okres przejściowy

Od października 2025 r. działa w Polsce system kaucyjny. Za jedną butelkę można otrzymać zwrot od 50 gr do 1 zł. Szukaj znaku systemu kaucyjnego na butelce lub puszce. To się opłaca. Jak wygląda ten znak? Gdzie zwrócić opakowanie? Trwa okres przejściowy.

System kaucyjny - od kiedy?

System kaucyjny to mechanizm, który ma na celu ponowne wykorzystanie opakowań. W Polsce funkcjonuje od 1 października 2025 r. Systemem kaucyjnym objęte są butelki plastikowe, puszki metalowe i butelki szklane. Kaucja dotyczy opakowań, na których znajduje się specjalne oznakowanie systemu kaucyjnego. Co można zyskać dzięki systemowi? Przede wszystkim oszczędność surowców. Przy recyklingu opakowań zużywa się mniej plastiku, szkła i aluminium. Mniej zużytych opakowań zanieczyszcza środowisko.

Zasady działania systemu kaucyjnego

Kupno produktu z oznaczeniem systemu kaucyjnego oznacza pobranie od klienta kaucji. Jej wysokość zależy od rodzaju produktu. Co trzeba wiedzieć? Kaucja naliczana jest do ceny produktu dopiero przy kasie. Wszystkie sklepy oferujące napoje w opakowaniach objętych systemem, muszą pobierać kaucję. Wszystkie opakowania, które biorą udział w systemie kaucyjnym oznaczone są logotypem systemu kaucyjnego. Kaucję pobiera się przy zwrocie opakowania czyli dopiero wtedy pieniądze zostają zwrócone kupującemu. Nie musisz w tym celu przedstawić paragonu ani innego dowodu zakupu produktu. Butelki i puszki zwraca się w sklepach lub automatach. Punkt zwrotu opakowań muszą mieć sklepy o powierzchni powyżej 200 m2. Natomiast małe sklepy poniżej 200 m2 mogą dobrowolnie przystępować do systemu. Przy oddawaniu opakowań należy pamiętać o jednej prostej zasadzie: nie zgniatamy butelek ani puszek. Każda gmina musi posiadać co najmniej jeden stacjonarny punkt odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym. Takie punkty nie muszą znajdować się na terenie sklepów.

Ważne Nie trzeba mieć paragonu, aby uzyskać kaucję za butelki i puszki z oznaczeniem systemu kaucyjnego.

System kaucyjny - oznaczenie

Znak kaucji na butelkach i puszkach to prostokąt z dwóch czarnych strzałek z podaną w środku kwotą kaucji. Ile można otrzymać za zwrot butelki plastikowej, szklanej, a ile za zwrot metalowej puszki?

Kaucja za butelkę do 3 litrów - 50 gr

Za butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów objęte systemem kaucyjnym (z powyższym znakiem systemu kaucyjnego) można otrzymać 50 groszy.

Kaucja za puszkę metalową - 50 gr

Za puszki metalowe o pojemności do 1 litra objęte systemem kaucyjnym można otrzymać 50 groszy.

Kaucja za butelkę szklaną - 1 zł

Za butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra objęte systemem kaucyjnym można otrzymać 1 zł.

System kaucyjny - gdzie oddawać butelki i puszki?

Kaucję za butelkę lub puszkę można otrzymać w sklepie albo automacie. W największych sklepach o powierzchni powyżej 200 m² muszą znajdować się punkty zwrotu opakowań. Opakowania można zwracać też w mniejszych sklepach, jeśli sprzedają one napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku (głównie piwo). Inne sklepy mogą dobrowolnie przystąpić do programu zbiórki opakowań objętych systemem. Warto więc sprawdzać czy w danym miejscu jest taka możliwość. Drugą opcją jest oddanie butelek i puszek do dedykowanych automatów kaucyjnych, które znajdują się poza punktami handlowymi. Poza tymi wymienionymi niewykluczone jest organizowanie innych punktów zbiórek.

Okres przejściowy systemu kaucyjnego

Okres przejściowy systemu kaucyjnego trwa od 1 października do 31 grudnia 2025 r. W tym czasie w obrocie mogą występować opakowania zawierające oznaczenie systemu kaucyjnego obok opakowań bez logotypu systemu kaucyjnego aż do ich wyprzedania (ale maksymalnie do końca roku). Chodzi o wyczerpanie zapasu wcześniej przygotowanych napojów przez firmy je produkujące.

System kaucyjny - małe sklepy

Osoby prowadzące małe sklepy (o powierzchni sprzedaży poniżej 200 m2) mogą dobrowolnie przystąpić do systemu w zakresie zwrotu kaucji oraz prowadzenia punktów zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych. Natomiast sprzedając produkty objęte systemem kaucyjnym, muszą naliczać kaucję przy kasie. Jeśli sklep sprzedaje:

butelki PET i puszki – zobowiązany jest do pobierania kaucji, a uczestnictwo w systemie w zakresie zwrotu kaucji i zbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych pozostaje dobrowolne,

– zobowiązany jest do pobierania kaucji, a uczestnictwo w systemie w zakresie zwrotu kaucji i zbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych pozostaje dobrowolne, butelki szklane wielokrotnego użytku – zobowiązany jest do uczestniczenia w systemie kaucyjnym w zakresie pobierania i zwrotu kaucji, a także zbierania pustych opakowań.