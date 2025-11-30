REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Podwyżka abonamentu RTV już od 1 stycznia 2026 roku. Oto nowe stawki, ulgi i zasady. Będzie zaskoczenie!

Podwyżka abonamentu RTV już od 1 stycznia 2026 roku. Oto nowe stawki, ulgi i zasady. Będzie zaskoczenie!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 listopada 2025, 07:00
[Data aktualizacji 01 grudnia 2025, 13:06]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
RTV, abonament RTV, abonament, opłata abonamentowa
Podwyżka abonamentu RTV od 1 stycznia 2026 roku. Oto nowe stawki, ulgi i zasady
PawelKacperek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 roku wzrośnie wysokość abonamentu RTV. Opłata za radio wyniesie 9,50 zł, a za telewizor 30,50 zł (co daje do 366 zł rocznie za oba odbiorniki). Jednocześnie podniesienie progu dochodowego spowoduje, że tysiące emerytów zostaną zwolnione z tego obowiązku. Mimo trwających prac nad całkowitą likwidacją abonamentu, reforma ta nie wejdzie w życie na początku 2026 roku.

Podwyżka abonamentu RTV i nowe stawki od 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie podwyższone stawki abonamentu RTV, co wynika bezpośrednio z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) z 27 czerwca 2025 roku. Jest to zatem obowiązujący przepis, a nie jedynie zapowiedź. Równolegle prowadzone są dyskusje na temat ewentualnego zastąpienia abonamentu nową daniną lub finansowaniem mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa, jednak te plany nie staną się konkretnymi regulacjami prawnymi na początku 2026 roku. Nowe miesięczne opłaty wyniosą 9,50 zł za sam odbiornik radiowy oraz 30,50 zł za telewizor lub zestaw telewizor z radiem. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego posiadającego zarejestrowany telewizor oznacza to roczny wydatek 366,00 zł przy płatnościach miesięcznych, co stanowi wzrost o około 38,40 zł w skali roku w porównaniu do stawek z 2025 roku. Należy podkreślić, że abonament RTV jest daniną publiczną przeznaczoną na realizację misji mediów publicznych i płaci się go za samo posiadanie sprawnego odbiornika, niezależnie od tego, czy użytkownik faktycznie ogląda TVP, czy korzysta wyłącznie z innych platform.

REKLAMA

REKLAMA

Abonament RTV w 2026 roku. Wyższy próg dochodu dla seniorów i warunki zwolnienia

Drugą istotną zmianą na rok 2026 jest podniesienie progu dochodowego uprawniającego do zwolnienia z abonamentu RTV dla seniorów. Zwolnienie to dotyczy emerytów po 60. roku życia, których miesięczna emerytura brutto nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Szacuje się, że z powodu rosnących płac w 2025 roku, w 2026 roku limit ten przesunie się o około 300–400 zł w górę, osiągając pułap około 4420–4450 zł brutto (czyli w przybliżeniu 3820–3850 zł netto). To przesunięcie oznacza, że część emerytów, którzy dotychczas nie kwalifikowali się do zwolnienia, od 2026 roku zacznie z niego korzystać, co pozwoli im zaoszczędzić do 366 zł rocznie. Mimo że oficjalne potwierdzenie progu dochodowego nastąpi dopiero w lutym 2026 roku, kierunek wzrostowy jest pewny.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania abonamentu RTV i kto nie musi płacić?

Aby uzyskać zwolnienie, nie jest ono automatyczne, poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak osoby po 75. roku życia. Emeryt spełniający warunki musi udać się do placówki Poczty Polskiej, która prowadzi rejestr abonentów. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, aktualną decyzję ZUS lub innego organu rentowego o wysokości świadczenia, a także wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku i ma charakter bezterminowy, o ile uprawnienia nie zostaną utracone, na przykład poprzez przekroczenie limitu dochodu. Oprócz seniorów z niskimi emeryturami, zwolnienie z abonamentu przysługuje także innym grupom, takim jak osoby z I grupą inwalidzką lub znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby całkowicie niezdolne do pracy, niewidome lub niesłyszące, pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne, zarejestrowani bezrobotni oraz korzystający z pomocy społecznej. W większości tych przypadków również konieczne jest złożenie wniosku i przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia na Poczcie Polskiej. Brak zgłoszenia uprawnień skutkuje traktowaniem danej osoby jako mającej obowiązek płacenia abonamentu.

Opłata audiowizualna vs. abonament RTV

W kontekście ciągłych dyskusji na temat zastąpienia abonamentu powszechną, ale niższą opłatą audiowizualną (hipotetycznie około 9 zł miesięcznie, pobieraną automatycznie np. z podatkiem PIT), kluczowe pozostaje to, że od 1 stycznia 2026 roku nadal funkcjonuje klasyczny abonament RTV. Oznacza to, że dla osób uczciwie płacących abonament będzie to po prostu wyższy wydatek roczny. Należy także pamiętać, że wyższe stawki abonamentu skutkują wzrostem kar za jego niepłacenie lub posiadanie niezarejestrowanego odbiornika. Kara wynosi 30-krotność miesięcznej stawki, co w 2026 roku oznacza 285 zł za radio i 915 zł za telewizor, do czego dolicza się zaległy abonament, odsetki i koszty upomnienia, a egzekucją zajmuje się urząd skarbowy. Podsumowując, od 1 stycznia 2026 roku likwidacja abonamentu nie nastąpi, a zmieniają się jedynie stawki.

REKLAMA

Abonament RTV 2026 - podsumowanie kluczowych informacji

Według rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, stawki abonamentu RTV w Polsce na rok 2026 mają wzrosnąć. Miesięczna opłata za sam odbiornik radiowy wyniesie 9,50 zł, a w przypadku opłacenia całego roku z góry (z 10 proc. zniżką) kwota ta spadnie do 102,60 zł. Natomiast za odbiornik telewizyjny (lub telewizyjny i radiowy) opłata miesięczna ustalona jest na 30,50 zł. Korzystając ze zniżki za płatność roczną z góry, użytkownik zapłaci 329,40 zł. Abonament należy regulować z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca danego okresu rozliczeniowego. Należy pamiętać, że osoby, które uchylają się od rejestracji odbiornika lub uiszczania opłat, muszą liczyć się z karą w wysokości 30-krotności stawki miesięcznej, co w 2026 roku wyniesie 285 zł za radio oraz 915 zł za telewizor. Warto podkreślić, że mimo dyskusji o ewentualnej likwidacji abonamentu i wprowadzeniu nowej opłaty audiowizualnej, w 2026 roku nadal mają obowiązywać dotychczasowe zasady i podane wyżej stawki. Prawo do zwolnienia z opłat zachowują określone grupy społeczne, w tym m.in. osoby po 75. roku życia, emeryci po 60. roku życia z niskim świadczeniem oraz osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej.

Powiązane
Dwa lata nowej polskiej emerytury. Jak Polacy oszczędzają na emeryturę w nowym systemie? Oto analiza po dwóch latach obowiązywania
Dwa lata nowej polskiej emerytury. Jak Polacy oszczędzają na emeryturę w nowym systemie? Oto analiza po dwóch latach obowiązywania
Ponowne przeliczenie emerytury przez ZUS. Oto trzy pewne sytuacje, dzięki którym zyskasz na przeliczeniu świadczenia
Ponowne przeliczenie emerytury przez ZUS. Oto trzy pewne sytuacje, dzięki którym zyskasz na przeliczeniu świadczenia
ZUS zapłaci 1878 zł co miesiąc za liczne schorzenia. Sprawdź, za jakie [LISTA]
ZUS zapłaci 1878 zł co miesiąc za liczne schorzenia. Sprawdź, za jakie [LISTA]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Od stycznia 2026 roku łatwiej będzie dorabiać. Chodzi o limit działalności nierejestrowanej. To zmiana, która była od dawna postulowana
01 gru 2025

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną doczekały się wprowadzenia istotnych dla nich zmian. Już od stycznia 2026 roku limit przychodów uprawniający do zarobkowania w tej korzystnej formie istotnie się zmieni.
Nie masz prawa do renty rodzinnej? ZUS nie przyzna renty wdowiej. Najpierw trzeba złożyć wniosek ERR a dopiero potem ERWD
15 cze 2025

Od 1 stycznia 2025 roku można składać wnioski o tzw. rentę wdowią, która dotyczy ustalenia zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. W dniu 13 czerwca 2025 r. ZUS informował, że wpłynęło już 910,5 tysięcy wniosków o tzw. rentę wdowią. To ok. 76 procent przewidywanych formularzy, które mogą zostać złożone. Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno stanowi renta rodzinna po zmarłym małżonku. Aby móc ją pobierać, należy jednak spełnić określone warunki. ZUS informuje, że kto nie ma jeszcze przyznanej renty rodzinnej powinien złożyć wniosek na formularzu ERR jak najszybciej. Osobie bez prawa do renty rodzinnej ZUS nie przyzna renty wdowiej.
Ta ulga podatkowa przysługuje milionom Polaków. Większość nie wie, że może odliczyć nawet 840 zł
01 gru 2025

Polskie prawo podatkowe przewiduje ulgę, z której może skorzystać mnóstwo osób. Problem w tym, że wielu uprawnionych nie ma pojęcia o jej istnieniu lub nie wie, jak ją rozliczyć. Chodzi o odliczenie, które pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania nawet o 840 zł rocznie. Sprawdź, czy jesteś w gronie osób, które mogą odzyskać część zapłaconego podatku.
Staking kryptowalut a PIT – kiedy naprawdę trzeba zapłacić podatek?
30 lis 2025

Rozliczenia w przypadku walut wirtualnych to zawsze dość dyskusyjna kwestia. W ostatnim czasie Fiskus zauważalnie przyjął pewne standardy i można mieć coraz mniej wątpliwości, w jaki sposób regulować swoje zobowiązania wobec organów. Niektóre obszary nadal jednak mogą budzić pewne wątpliwości. Gdy ktoś pyta, czy od stakingu kryptowalut trzeba zapłacić PIT, chodzi mu o jedną rzecz. Jaką? Konkretnie o to, czy samo pojawienie się nagrody na portfelu jest traktowane jak przychód. W polskich realiach to naprawdę istotne, bo staking potrafi generować dziesiątki drobnych wypłat w ciągu miesiąca. Jeśli każda z nich miałaby tworzyć przychód, posiadać miałby obowiązek codziennie wyceniać tokeny, a roczne zeznanie zmieniłoby się w coś bardzo trudnego do przeliczenia i wykazania.

REKLAMA

Jak rozliczyć podatkowo prezenty świąteczne dla pracowników: VAT i CIT
01 gru 2025

Okres świąteczny to doskonała okazja, by podziękować pracownikom za ich zaangażowanie i całoroczny wysiłek. Wielu pracodawców decyduje się w tym czasie na wręczenie prezentów od klasycznych upominków po popularne bony podarunkowe. Warto jednak pamiętać, że gest wdzięczności wiąże się również z pewnymi obowiązkami podatkowymi, zwłaszcza w kontekście VAT i CIT.
4 miliony cudzoziemców ze 150 krajów teraz w Polsce. Szok kulturowy: jak przebiega proces adaptacji obcokrajowców?
01 gru 2025

Szok kulturowy to doświadczenie, które często dotyka obcokrajowców przyjeżdżających do Polski. Związany jest między innymi z różnicami w zwyczajach, języku i stylu życia. Chociaż Polska ma wiele do zaoferowania, niektóre aspekty życia w kraju mogą wydawać się zaskakujące i wymagać adaptacji.
Brakuje 800 tys. zł na start Domu dla Młodych Mam w wieku 18 i 19 lat będących w ciąży lub z małymi dziećmi
01 gru 2025

Dom dla Młodych Mam w wieku 18 i 19 lat będących w ciąży lub z małymi dziećmi nie może wystartować. Brakuje 800 tys. zł na roczne utrzymanie miejsca. Tymczasem budynek jest gotowy do zamieszkania przez pierwsze osoby.
Komisja lekarska orzekająca o niepełnosprawności 2026: Co mówić, a czego unikać, by dostać orzeczenie
01 gru 2025

Wystarczy jedno nieopatrzne zdanie, zbyt skromny opis objawów albo próba udowodnienia, że jakoś dajesz radę i tracisz orzeczenie. Razem ze świadczeniami, ulgami i realną pomocą. Po zmianach w 2025 roku komisje działają szybciej, ale też wyraźnie surowiej. A jedno źle dobrane słowo potrafi zniweczyć Twoje starania. Jeśli masz stanąć przed komisją, warto wiedzieć, co powiedzieć… i czego absolutnie nie mówić.

REKLAMA

3 tys. zł na jeden pojazd. Można już składać wnioski o dofinansowanie do wymiany tachografów
01 gru 2025

Od 1 grudnia od godz. 10:00 firmy transportowe z przewozami do państw UE mogą już składać wnioski o dofinansowanie do wymiany tachografów. Na jeden pojazd należy się kwota do 3 tys. zł. Obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy.
500 plus dla seniora od ZUS gwarantowane przy emeryturze niższej niż ta kwota. Masz taką?
01 gru 2025

Niektórzy seniorzy mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z ZUS - 500 plus dla seniora, jednak jest to uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie w wysokości niższej niż 2552,39 zł uprawnia do rozważenia przyznania specjalnego dodatku, ale nie gwarantuje jego wypłaty. Otrzymanie tych pieniędzy wymaga spełnienia jeszcze jednego, niezbędnego warunku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA