Czy nowy podatek zastąpi składkę zdrowotną? Taki jest plan!

Nowa Lewica zamierza złożyć projekt ustawy, mający na celu reformę służby zdrowia, w ramach której planuje się zastąpienie obecnej składki zdrowotnej nowym podatkiem. Nowy podatek zdrowotny ma dotyczyć przedsiębiorstw płacących CIT oraz osób fizycznych rozliczających PIT. Oto szczegóły.

Plan reformy służby zdrowia i likwidacja składki zdrowotnej

Jak informuje "Rzeczpospolita", Nowa Lewica planuje w najbliższym czasie zainicjować projekt reformy systemu opieki zdrowotnej. Jej głównym założeniem jest likwidacja dotychczasowej składki zdrowotnej i zastąpienie jej jednym podatkiem zdrowotnym, co potwierdził rzecznik prasowy partii, Łukasz Michnik.

Nowy podatek zdrowotny ma objąć zarówno osoby fizyczne rozliczające się za pomocą PIT, jak i firmy płacące CIT. Zgodnie z intencjami Lewicy, takie rozwiązanie ma na celu uproszczenie systemu podatkowego oraz wprowadzenie największej od lat obniżki obciążeń zdrowotnych dla pracowników, a także dla małych i średnich przedsiębiorców.

Cel: osiągnięcie standardów OECD

Łukasz Michnik podkreślił, że dzięki tym planowanym zmianom Polska w ciągu kilku lat mogłaby osiągnąć średni poziom wydatków na ochronę zdrowia, typowy dla krajów OECD.

Reakcja koalicji i szczyty w sprawie finansowania

Koalicjanci Lewicy nie są zaskoczeni tą propozycją, jednak "Rzeczpospolita" donosi, że projekt ten prawdopodobnie nie zostanie złożony jako inicjatywa rządowa. Kwestia finansowania opieki zdrowotnej będzie omawiana podczas rządowego szczytu zaplanowanego na czwartek, a dzień później, 5 grudnia 2025, odbędzie się również Szczyt Medyczny organizowany przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Kryzys finansowy NFZ

Tymczasem rzecznik resortu zdrowia, Jakub Gołąb, zwrócił uwagę, że w NFZ brakuje co najmniej 13 mld zł na świadczenia w przyszłym roku, nawet po wdrożeniu oszczędności rzędu 10 mld zł. Zaznaczył, że Ministerstwo Zdrowia od dawna sygnalizowało osiągnięcie granicy możliwości finansowych Funduszu, co wymusza pilną decyzję, co dalej z mieszanym systemem finansowania, w którym obecne wpływy ze składki są niewystarczające.

Składka zdrowotne w Polsce

Obowiązkowa składka na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, uprawniająca do korzystania ze świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jest regulowana w sposób zróżnicowany w zależności od statusu płatnika, głównie formy zatrudnienia lub prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wysokość składki jest ściśle powiązana z formą opodatkowania. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) opłacają składkę w wysokości dziewięciu procent (9 proc.) dochodu, przy czym obowiązuje minimalna kwota składki, która nie może być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na początku roku składkowego (czyli od 1 lutego). W ich przypadku nie ma możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku. Przedsiębiorcy na podatku liniowym opłacają składkę w niższej wysokości, wynoszącej cztery i dziewięć dziesiątych procenta (4,9 proc.) dochodu, a także mają możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od dochodu do ustalonego rocznego limitu. W obu tych przypadkach podstawą wymiaru składki jest dochód z miesiąca poprzedzającego. Dla ryczałtowców wysokość składki jest zależna od osiągniętego rocznego przychodu, który kwalifikuje ich do jednej z trzech progów (do 60 tys. zł, od 60 tys. zł do 300 tys. zł oraz powyżej 300 tys. zł). Podstawa wymiaru składki jest ustalana jako odpowiedni procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ryczałtowcy mogą odliczyć 50 proc. zapłaconej składki zdrowotnej od swojego przychodu. Dla wszystkich tych grup, rok składkowy trwa od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, składka zdrowotna wynosi 9 procent podstawy wymiaru, którą jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki społeczne finansowane przez pracownika. Całość składki jest finansowana przez pracownika, a jej pobraniem i przekazaniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zajmuje się pracodawca. W odróżnieniu od dawnych zasad, składka zdrowotna nie jest już obniżana do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.