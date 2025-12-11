To koniec z abonamentem RTV! Co się stanie z niezapłaconymi długami?

Mimo że rząd zamierza znieść opłatę za abonament RTV w 2027 roku, zaległości finansowe wobec Poczty Polskiej pozostaną. W 2024 roku wysłano ponad 118 tysięcy wezwań do zapłaty, co przełożyło się na odzyskanie dziesiątek milionów złotych. Dodatkowo, "Fakt" informuje, że od 2026 roku niepłacących czekają wyższe stawki i surowsze kary. Oto szczegóły.

Obecne zasady abonamentu RTV i kary za zaległości

Aktualnie obowiązująca miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z radia wynosi 8,70 zł, natomiast w przypadku telewizora jest to 27,30 zł. Osoby uchylające się od uiszczania tych opłat są teoretycznie zagrożone sankcją finansową stanowiącą trzydziestokrotność miesięcznej stawki. W 2025 roku oznaczałoby to kary w wysokości 261 zł za radio i 819 zł za telewizor. Mimo tych przepisów, faktyczne karanie Polaków za brak opłat odbywa się bardzo rzadko, co sprawia, że prawo to w dużej mierze pozostawało martwe przez wiele lat. Egzekwowaniem należności oraz kontrolą rejestracji odbiorników zajmuje się Poczta Polska.

Abonament RTV w Polsce. Skala zadłużenia i działania windykacyjne

Pomimo rzadkiego karania, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wskazuje, że formalna skala zaległości wśród Polaków jest znaczna. W 2024 roku Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej wysłało 118 365 upomnień do dłużników. Po otrzymaniu tych pism, 32 651 abonentów uregulowało swoje zaległości, wpłacając łącznie 53,6 miliona złotych. Wobec pozostałych dłużników wszczęto procedury administracyjne. Jak podaje "Fakt", w tym samym roku wystawiono 21 232 tytuły wykonawcze, z których zrealizowano 31 608 na łączną kwotę 42,9 miliona złotych.

Planowana likwidacja abonamentu RTV, brak amnestii i wzrost opłat

Ministerstwo Kultury przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który zakłada zastąpienie abonamentu RTV stałą dotacją budżetową na finansowanie mediów publicznych, określoną na poziomie co najmniej 2,5 miliarda złotych rocznie. Jednak zgodnie z obecnym projektem, likwidacja abonamentu, planowana na 1 stycznia 2027 roku, nie będzie równoznaczna z automatycznym umorzeniem dotychczasowych zaległości. Oznacza to, że przez cały 2026 rok gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa nadal będą zobowiązane do uiszczania opłat. Co istotne, projekt rządowy zakłada, że wobec dotychczasowych długów będą obowiązywały aktualne przepisy, co utrzymuje możliwość dalszej egzekucji przez Pocztę Polską wraz z naliczaniem odsetek. Zobowiązania te ulegną przedawnieniu po pięciu latach, jednak nie później niż 31 grudnia 2028 roku. Resort kultury na tym etapie nie ujawnia, czy rozważa wprowadzenie abolicji abonamentowej, która darowałaby Polakom wieloletnie długi. Co więcej, zanim opłata zostanie faktycznie zlikwidowana, czekają nas podwyżki. Od 1 stycznia 2026 roku abonament wzrośnie do 9,50 zł za radio i 30,50 zł za telewizor. W konsekwencji wzrosną też automatycznie kary za brak płatności, osiągając 285 zł za radio i 915 zł za telewizor.

Kto nie musi opłacać abonamentu RTV?

Istnieje jednak szereg grup osób, które są zwolnione z opłat za abonament RTV. Wśród nich znajdują się m.in. osoby, które automatycznie są zwolnione - to osoby po ukończeniu 75. roku życia. Inne grupy uprawnione do zwolnienia, po dopełnieniu formalności i przedstawieniu odpowiednich dokumentów w urzędzie pocztowym, to m.in. osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (limit ten w 2025 r. wynosi 4090,86 zł brutto miesięcznie), osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, a także osoby niewidome, niesłyszące oraz weterani i inwalidzi wojenni. Zwolnienie wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek i dokumenty.

Abonament RTV 2025 w Polsce

Stawki abonamentu RTV w Polsce na rok 2025 zostały utrzymane na poziomie z roku poprzedniego. Obowiązek uiszczania opłat dotyczy wszystkich posiadaczy zarejestrowanych odbiorników radiowych lub telewizyjnych. Miesięczna opłata za sam odbiornik radiowy wynosi 8,70 zł (co daje 104,40 zł w skali roku), natomiast za odbiornik telewizyjny (lub telewizyjny i radiowy) wynosi 27,30 zł (327,60 zł rocznie). Abonenci mają możliwość skorzystania ze zniżek, jeśli zdecydują się na płatność z góry za dłuższy okres. Największa ulga, wynosząca 10 proc., przysługuje osobom, które opłacą abonament za cały rok z góry, tj. do 25 stycznia 2025 roku. W takim przypadku opłata roczna za radio wynosi 94,00 zł, a za telewizję - 294,90 zł.

Obowiązek płatności powstaje z chwilą rejestracji odbiornika w placówce Poczty Polskiej. Warto pamiętać, że obowiązek ten dotyczy samego posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału, niezależnie od tego, czy media publiczne są faktycznie konsumowane. Używanie niezarejestrowanego odbiornika jest obciążone karą w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty, czyli 819 zł za odbiornik telewizyjny lub radiowy.