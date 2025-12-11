REKLAMA

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy z GOPS lub MOPS w 2025 roku. Dla kogo? Ile wynoszą? Czy są jednorazowe? Czym się różnią? Na jak długo są przyznawane?

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy z GOPS lub MOPS w 2025 roku. Dla kogo? Ile wynoszą? Czy są jednorazowe? Czym się różnią? Na jak długo są przyznawane?

11 grudnia 2025, 16:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zasiłek pieniądze gotówka
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy z GOPS lub MOPS w 2025 roku. Dla kogo? Ile wynoszą? Czy są jednorazowe? Czym się różnią? Na jak długo są przyznawane?
Shutterstock

W 2025 roku Gminne (GOPS) i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) nadal stanowią kluczowe punkty wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy to jedne z form pomocy, które mogą stanowić realne koło ratunkowe. Na czym dokładnie polega różnica między tymi świadczeniami? Kto może się o nie ubiegać?

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy z GOPS lub MOPS

W obliczu rosnących kosztów życia i nieprzewidzianych trudności finansowych, wsparcie oferowane przez system pomocy społecznej staje się nieocenione. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (GOPS) oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) to kluczowe instytucje, które na co dzień pomagają osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jednymi z najważniejszych form wsparcia, na które warto zwrócić szczególną uwagę, są zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy. Oba te świadczenia mają charakter uznaniowy i są zaprojektowane tak, aby stanowić doraźną pomoc w zaspokojeniu najpilniejszych, zdefiniowanych potrzeb. W 2025 roku, w kontekście ewentualnych zmian w przepisach lub progów dochodowych, kluczowe jest zrozumienie, komu i na jakich zasadach przysługuje to wsparcie.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy 2025. Nowe kryteria i zasady

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy to jednorazowe świadczenia, przyznawane przez Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS/MOPS). Są przeznaczone na zaspokojenie niezbędnych potrzeb takich jak zakup żywności, leków, opału czy pokrycie kosztów drobnych remontów. Kluczową zmianą w 2025 roku jest podniesienie progów dochodowych uprawniających do ubiegania się o pomoc. Aby otrzymać zasiłek celowy, dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć:

  • 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
  • 823 zł na osobę w rodzinie wieloosobowej. Te kryteria są fundamentalne przy rozpatrywaniu większości wniosków o zasiłek celowy.

Zasiłek celowy - pomoc indywidualna na konkretne potrzeby

Zasiłek celowy to podstawowa forma wsparcia, mająca charakter jednorazowy. Jest on przyznawany osobom lub rodzinom, które spełniają wspomniane kryteria dochodowe. Wysokość ustalana jest indywidualnie przez MOPS lub GOPS na podstawie szczegółowej oceny sytuacji materialnej i faktycznych, udokumentowanych potrzeb. Nie ma sztywno określonego górnego limitu kwotowego, ale przyznana suma musi być uzasadniona rodzajem i zakresem potrzeb. Świadczenie musi być wykorzystane na konkretny, wskazany we wniosku cel bytowy.

Specjalny zasiłek celowy - wparcie w wyjątkowych sytuacjach

Specjalny zasiłek celowy jest mechanizmem awaryjnym, przeznaczonym do wykorzystania w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nawet jeśli dochód przekracza standardowe kryterium. Kiedy przysługuje? Najczęściej w sytuacjach nadzwyczajnych i nagłych, takich jak klęska żywiołowa, poważny wypadek, choroba wymagająca natychmiastowego leczenia lub inna nagła, trudna sytuacja życiowa. W przeciwieństwie do zasiłku celowego, specjalny zasiłek celowy ma ścisłe ograniczenie kwotowe - nie może przekroczyć wysokości kryteriów dochodowych obowiązujących w danym roku. Obecnie próg dochodowy dla osoby samotnej wynosi 1010 zł, co stanowi jednocześnie maksymalną kwotę, jaką taka osoba może otrzymać. W przypadku rodzin, kryterium dochodowe jest sumą kwot kryterium na osobę w rodzinie, które wynosi 823 zł; dla przykładu, rodzina dwuosobowa może otrzymać maksymalnie 1646 zł, a trzyosobowa do 2469 zł. Należy pamiętać, że finalna kwota zasiłku jest ustalana indywidualnie, biorąc pod uwagę konkretną sytuację wnioskodawców oraz możliwości finansowe danej gminy.

Jak wystąpić o zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy?

Proces ubiegania się o świadczenie wymaga złożenia formalnego wniosku w lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPS). Wniosek należy złożyć wraz z niezbędną dokumentacją. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach (z ostatnich miesięcy), dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną oraz szczegółowe uzasadnienie celu, na który potrzebne jest wsparcie (np. kosztorys, faktury pro forma). Decyzja nie jest automatyczna. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i indywidualną ocenę sytuacji. Pod uwagę brana jest nie tylko wysokość dochodu, ale też hierarchia potrzeb, realne możliwości pokrycia wydatków z innych źródeł oraz możliwości budżetowe gminy.

Zasiłek celowy - na ile jest przyznawany?

Zasiłek celowy to jednorazowa pomoc finansowa przyznawana na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych (np. zakup żywności, leków). Jego otrzymanie zależy od sytuacji materialnej wnioskodawcy i środków dostępnych w ośrodku pomocy społecznej. Zwykle przyznawany jest na jeden miesiąc, lecz w ramach kontraktu socjalnego może być wypłacany nawet przez dwa miesiące po podjęciu pracy.

Specjalny zasiłek celowy - na ile jest przyznawany?

Specjalny zasiłek celowy to wyjątkowa, jednorazowa pomoc dla osób, które przekraczają ustawowe kryteria dochodowe, ale udokumentują najpilniejsze potrzeby (np. na żywność, leki, opał). Kwota zasiłku wynosi maksymalnie 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł dla osoby w rodzinie. Świadczenie to jest przyznawane na miesiąc złożenia wniosku, a jego wysokość jest uzależniona od okoliczności i środków ośrodka pomocy.

Specjalny zasiłek celowy dla osoby niepełnosprawnej

Specjalny zasiłek celowy dla osób niepełnosprawnych to bezzwrotna pomoc finansowa z pomocy społecznej. Jest przyznawany w wyjątkowych sytuacjach (np. klęska żywiołowa, trudna sytuacja życiowa) osobom lub rodzinom, których dochód przekracza kryterium (obecnie 1010 zł dla singla lub 823 zł na osobę w rodzinie). Ma on na celu pokrycie niezbędnych kosztów bytowych, takich jak zakup leków, żywności, opału, odzieży lub leczenia, na podstawie wniosku złożonego w MOPS/GOPS.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy z GOPS lub MOPS w 2025 roku. Dla kogo? Ile wynoszą? Czy są jednorazowe? Czym się różnią? Na jak długo są przyznawane?
11 gru 2025

W 2025 roku Gminne (GOPS) i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) nadal stanowią kluczowe punkty wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy to jedne z form pomocy, które mogą stanowić realne koło ratunkowe. Na czym dokładnie polega różnica między tymi świadczeniami? Kto może się o nie ubiegać?

