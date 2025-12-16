REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » To chyba najmniej znane świadczenie z ZUS. 522,33 zł co miesiąc tylko dla wąskiej grupy seniorów

To chyba najmniej znane świadczenie z ZUS. 522,33 zł co miesiąc tylko dla wąskiej grupy seniorów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 grudnia 2025, 15:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus, pieniądze
To chyba najmniej znane świadczenie z ZUS. 522,33 zł co miesiąc tylko dla wąskiej grupy seniorów
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Mniej znany zasiłek z ZUS w wysokości 522,33 zł jest dostępny dla wąskiego grona osób starszych. Aby go otrzymać, konieczne jest spełnienie z góry określonych warunków. Jakich konkretnie? Oto szczegóły.

rozwiń >

Specjalne świadczenie z ZUS dla inwalidów wojennych

ZUS wypłaca nietypowe i stosunkowo mało nagłaśniane wsparcie finansowe w wysokości 522,33 zł w kwocie netto miesięcznie. Choć jest to wyższa stawka niż standardowy dodatek pielęgnacyjny, który od marca 2025 roku wynosi 348,22 zł, statystyki Ministerstwa Obrony Narodowej wskazują na sukcesywne zmniejszanie się liczby uprawnionych osób każdego roku. Pomimo tego, że świadczenie to jest zarezerwowane wyłącznie dla określonej grupy beneficjentów, wiele kwalifikujących się osób wciąż nie jest świadomych możliwości jego otrzymania.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może otrzymać podwyższony dodatek pielęgnacyjny?

Wspomniane podwyższone świadczenie pielęgnacyjne dedykowane jest wyłącznie inwalidom wojennym. Do tej kategorii zaliczają się między innymi żołnierze biorący udział w II wojnie światowej oraz te osoby, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu w trakcie pełnienia czynnej służby wojskowej. Należy podkreślić, że pomimo wypłaty przez ZUS, dodatek ten nie jest przyznawany w sposób automatyczny.

Kluczowe warunki otrzymania świadczenia

Aby uzyskać prawo do tego podwyższonego świadczenia, konieczne jest jednoczesne spełnienie dwóch zasadniczych kryteriów:

  • Posiadanie formalnego statusu inwalidy wojennego.
  • Uzyskanie aktualnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS potwierdzającego, że dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy oraz całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Definicja inwalidy wojennego

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, inwalidą wojennym uznaje się przede wszystkim żołnierza, który stracił zdolność do pracy na skutek działań wojennych lub działań o charakterze wojennym. Obejmuje to służbę w Wojsku Polskim w czasie wojny 1939-1945, służbę w polskich formacjach działających przy armiach sojuszniczych, aktywną działalność w ruchu oporu, a także udział w walkach przeciwko UPA czy grupom Wehrwolfu. Status ten przysługuje również polskim obywatelom, którzy odnieśli uszczerbek na zdrowiu w trakcie służby w Armii ZSRR lub armiach sojuszniczych w okresie wojny. Ponadto, inwalidą wojennym jest także Polak, który stał się niezdolny do pracy w wyniku zranienia lub kontuzji związanej z obroną Poczty Gdańskiej, walkami o Cytadelę Poznańską, służbą w wojskowych oddziałach ludowych w Hiszpanii, a także udziałem w powstaniu wielkopolskim lub powstaniach śląskich. Istotnym rozróżnieniem jest status inwalidy wojskowego, który dotyczy żołnierza, który zachorował lub uległ wypadkowi podczas służby wojskowej w czasie pokoju.

REKLAMA

Jak ubiegać się o wyższy dodatek pielęgnacyjny?

Inwalidzi wojenni, którzy nie ukończyli jeszcze 75. roku życia, muszą złożyć formalny wniosek w ZUS po uprzednim otrzymaniu orzeczenia ZUS, które stwierdza ich całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, przez upoważnionego pełnomocnika lub konsulat. Ważną regułą jest to, że dodatek nie przysługuje osobom, które na stałe przebywają w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) lub pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO), chyba że ich miesięczny pobyt poza taką placówką trwa minimum dwa tygodnie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podwyższony dodatek pielęgnacyjny. Ścieżki odwoławcze w przypadku odmowy

W sytuacji, gdy ZUS podejmie decyzję o odmowie przyznania podwyższonego dodatku pielęgnacyjnego, beneficjent ma prawo skorzystać z dwóch ścieżek odwoławczych. Po pierwsze, od decyzji lekarza orzecznika można wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Po drugie, od decyzji samego ZUS przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

Charakter netto dodatku pielęgnacyjnego

Zarówno podstawowa, jak i podwyższona forma dodatku pielęgnacyjnego to kwoty netto. Świadczenie to nie podlega opodatkowaniu i nie są od niego pobierane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono wypłacane w całości co miesiąc, zazwyczaj w tym samym terminie co emerytura lub renta.

Podwyższony dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego - podsumowanie kluczowych informacji

Dodatek pielęgnacyjny w podwyższonej wysokości, przeznaczony specjalnie dla inwalidów wojennych, którzy jednocześnie zostali uznani za całkowicie niezdolnych zarówno do pracy, jak i do samodzielnej egzystencji, wynosi obecnie 522,33 zł miesięcznie. Ta kwota obowiązuje od 1 marca 2025 roku i jest corocznie waloryzowana w tych samych terminach co emerytury i renty, a wypłatę dodatku realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) łącznie ze świadczeniem głównym (emeryturą lub rentą), zachowując standardowe terminy płatności.

Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest spełnienie dwóch głównych warunków: posiadanie oficjalnego statusu inwalidy wojennego oraz uzyskanie aktualnego orzeczenia od lekarza orzecznika ZUS, potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. W przeciwieństwie do standardowego dodatku pielęgnacyjnego, który jest przyznawany automatycznie osobom po ukończeniu 75. roku życia, ten szczególny dodatek dla inwalidów wojennych nie jest wypłacany z urzędu i wymaga złożenia formalnego wniosku.

Procedura ubiegania się o ten dodatek polega na wypełnieniu formularza EDP (Wniosek o dodatek pielęgnacyjny), który jest dostępny na stronie internetowej ZUS. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o stanie zdrowia sporządzone na druku OL-9 przez lekarza prowadzącego, przy czym dokument ten musi być wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku. Gotowy komplet dokumentów można dostarczyć do ZUS na kilka sposobów: osobiście w placówce, za pośrednictwem poczty, przez upoważnionego pełnomocnika, lub elektronicznie, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Powiązane
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS – jakie świadczenia, ulgi i dodatki przysługują w 2026 roku? [TABELA]
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS – jakie świadczenia, ulgi i dodatki przysługują w 2026 roku? [TABELA]
Darmowe leki dla seniorów. Czy będą zmiany w zasadach programu
Darmowe leki dla seniorów. Czy będą zmiany w zasadach programu "Leki 65+" w 2026 roku? Czy część preparatów zostanie wycofana z całkowitej bezpłatności? Co czeka seniorów? Czy mają się czego obawiać?
Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie
Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Preferencje motoryzacyjne Polaków: europejskie marki wciąż na czele, rośnie zainteresowanie autami z Chin
16 gru 2025

Jeśli samochód chińskiej marki byłby tańszy o 20-30 proc. od porównywalnego modelu oferowanego przez producenta z innego kraju, zakup takiego auta rozważyłoby 60 proc. Polaków - wynika z badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Multirent.
Samochody elektryczne w Polsce: cena, zasięg i ładowanie wciąż głównymi barierami. Nowe dane z Barometru
16 gru 2025

Relatywnie wysoka cena samochodu w pełni elektrycznego i zbyt niski maksymalny zasięg na jednym ładowaniu to według respondentów najważniejsze czynniki powstrzymujące ich przed podjęciem decyzji o zakupie takiego pojazdu - wynika z badania Barometr Nowej Mobilności.
ZUS: Renta wdowia 2026. Sprawdź warunki, limity i kto może otrzymać nawet 5900 zł miesięcznie. Zasady, terminy i wyliczenia
16 gru 2025

Urodzeni w 1961 i 1966 roku mogą w 2026 roku zyskać nawet około 5900 zł brutto miesięcznie z ZUS. To efekt nowych zasad łączenia świadczeń po śmierci małżonka oraz marcowej waloryzacji emerytur i rent. Z rozwiązania skorzystają tylko osoby spełniające określone warunki dotyczące wieku, stanu cywilnego i historii świadczeń. Sprawdzamy, kto dokładnie znajdzie się w tej grupie i jakie limity będą obowiązywać.
Zewnętrzne finansowanie filmu bez VAT? Przełomowy wyrok WSA wyznacza granice opodatkowania
16 gru 2025

Nie każdy przepływ pieniędzy musi oznaczać VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że zewnętrzne finansowanie produkcji filmu z udziałem w zyskach nie stanowi usługi opodatkowanej VAT. Wyrok ma znaczenie nie tylko dla branży filmowej, ale także dla wszystkich projektów finansowanych partnersko, gdzie strony wspólnie ponoszą ryzyko, a środki nie są zapłatą za konkretne świadczenie.

REKLAMA

6 tys. zł netto za pracę kobiet w domu - dużo czy mało? Najnowsze badanie ujawnia skalę niewidzialnej pracy kobiet w Polsce
16 gru 2025

Niewidzialna praca kobiet w domu - czas to wycenić! Ile wzięłaby kucharka, ile niania, ile pomoc sprzątająca? Kobiety po pracy, pracują - w domu (sic!). I choć kobiety prowadzące biznes poświęcają na zadania domowe mniej czasu, niż ogół kobiet, częściej wyżej oceniają ich wartość. Aż 21 proc. respondentek prowadzących własną firmę wycenia ją na ponad 6 tys. zł netto. Oczywiście nie chodzi o to, żeby dyskryminować czy "uderzać" w mężczyzn - gdyż Panowie również angażują się w prace domowe (niejednokrotnie znacznie lepiej) - jednak zwykle o ognisko domowe dbają częściej Panie. Zresztą statystyki potwierdzają: kobiety poświęcają na obowiązki domowe średnio 40 proc. dnia, a mężczyźni – jedynie 26 proc.
To chyba najmniej znane świadczenie z ZUS. 522,33 zł co miesiąc tylko dla wąskiej grupy seniorów
16 gru 2025

Mniej znany zasiłek z ZUS w wysokości 522,33 zł jest dostępny dla wąskiego grona osób starszych. Aby go otrzymać, konieczne jest spełnienie z góry określonych warunków. Jakich konkretnie? Oto szczegóły.
AliExpress, Temu i inne chińskie internetowe platformy handlowe wygrywają konkurencję w Polsce i Europie. e-Izba: bo nie muszą przestrzegać prawa UE
16 gru 2025

Chińskie internetowe platformy handlowe zwiększają udziały w polskim rynku; przewagę zapewnia im w szczególności to, że nie muszą przestrzegać przepisów Unii Europejskiej - informuje Izba Gospodarki Elektronicznej (e-Izba). W jej ocenie, aby polski e-commerce mógł się rozwijać, konieczne są zmiany przepisów.
Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie
16 gru 2025

2150 zł miesięcznie na opiekę dla seniora brzmi jak realne wsparcie. W praktyce bon senioralny nie będzie dostępny dla wszystkich. Zdecydują wiek, dochody, sytuacja rodzinna i ocena potrzeby wsparcia. Program ruszy w 2026 roku, ale obejmie tylko część seniorów i tylko w określonych warunkach. Sprawdzamy, komu faktycznie przysługuje bon, kto zostanie wykluczony i na jaką pomoc można realnie liczyć.

REKLAMA

RJN: Poważne zmiany ortografii od 1 stycznia 2026 r. Trzeba będzie nauczyć się nowych zasad pisania
16 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady ortografii. Według Rady Języka Polskiego to najpoważniejsza korekta reguł pisowni od 1936 r. Trzeba będzie nauczyć się nowych zasad m. in. używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej. RJN zapowiada nowy słownik ortograficzny.
Karta Dużej Rodziny 2026. Po zmianach więcej praw i przywilejów
16 gru 2025

Karta Dużej Rodziny to nie tylko zniżki w sklepach. Rodziny posiadające tan ważny dokument mogą przedstawić go również w urzędzie. Co daje karta w 2025 i 2026 roku? O jakich ważnych zmianach warto pamiętać?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA