REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Tachografy w busach (DMC 2,5-3,5 tony) obowiązkowe od lipca 2026 r. Jest kilka wyjątków. Kara 12 tys. zł za brak nowoczesnego urządzenia G2V2

Tachografy w busach (DMC 2,5-3,5 tony) obowiązkowe od lipca 2026 r. Jest kilka wyjątków. Kara 12 tys. zł za brak nowoczesnego urządzenia G2V2

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 grudnia 2025, 15:46
transport drogowy, ciężarówka, bus, dostawczak, transport towarów, samochód dostawczy, minibus
Tachografy w busach (DMC 2,5-3,5 tony) obowiązkowe od lipca 2026 r. Jest kilka wyjątków. Kara 12 tys. zł za brak nowoczesnego urządzenia G2V2
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Za kilka miesięcy wchodzi w życie przełomowa zmiana dla sektora tzw. transportu lekkiego. Od 1 lipca 2026 roku busy o DMC 2,5-3,5 tony, które realizują międzynarodowy transport towarów, zostaną objęte obowiązkiem posiadania inteligentnych tachografów drugiej generacji (G2V2), a ich kierowców dotyczyć będą takie same przepisy w zakresie czasu pracy, jak kierowców ciężarówek. Celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie konkurencyjności w branży. Eksperci podkreślają - by sprostać przepisom, potrzebne są nowe rozwiązania technologiczne, administracyjne i edukacyjne. Co czeka firmy, których floty bazują na busach?

Tachografy w busach to rewolucja - dużo pracy, kosztów i formalności

Od 1 lipca 2026 roku, przedsiębiorcy z sektora transportu lekkiego, którzy chcą nadal wykonywać międzynarodowe przewozy towarów, będą musieli spełniać identyczne przepisy z zakresu czasu pracy i stosowania urządzeń kontrolnych, jak firmy z flotami ciężarówek. Nowe regulacje zostały wprowadzone na podstawie unijnego rozporządzenia 561/2006 i są częścią Pakietu Mobilności – zbioru zasad dotyczących transportu drogowego, realizowanego na obszarze Unii Europejskiej. Wdrażanie zmian rozpoczęło się już w 2020 roku.

REKLAMA

REKLAMA

- Niewielu przewoźników ma świadomość wielkości czekającego ich przedsięwzięcia. Zakup i montaż nowej generacji tachografów to zaledwie jedna z kilku czynności, których trzeba dokonać do końca czerwca 2026 roku. Firmy będą musiały wyrobić karty kierowców, przeszkolić personel z zakresu obsługi urządzeń rejestrujących i czasu pracy oraz dostosować procedury wewnętrze. Wyposażenie się w oprogramowanie do odczytu danych lub zlecenie rozliczania zewnętrznej firmie pomoże przedsiębiorcom transportowym w spełnieniu nowych wymogów prawnych. Przepisy te stanowią więc duże wyzwanie finansowe i logistyczne dla branży przewozów lekkich, szczególnie dla mniejszych firm, wykorzystujących tylko lub głównie busy - wyjaśnia Mateusz Włoch, ekspert ds. analiz i szkoleń z Grupy Eurowag.

Obowiązującym urządzeniem rejestrującym będzie wyłącznie tachograf inteligentny drugiej generacji (G2V2) – najnowszy, homologowany model cyfrowy, który od 2 lat jest obligatoryjnie instalowany w nowych ciężarówkach. Brak montażu urządzenia na czas lub zamontowanie starszego typu tachografu w busie spowoduje niespełnienie wymogów prawnych, co w Polsce wiąże się z karą w wysokości 12 000 zł.

Nie każdy bus musi mieć tachograf – jakie pojazdy obejmą nowe przepisy?

Obowiązek instalacji tachografu G2V2 będzie dotyczyć pojazdów o DMC 2,5-3,5 tony, które wykonują międzynarodowy transport drogowy na terytorium krajów UE, Szwajcarii i państw EOG. Przepisy obejmą zarówno nowe pojazdy, jak i aktualnie zarejestrowane, o ile będą użytkowane za granicą.

Busy o DMC do 3,5 tony, które służą wyłącznie do przewozów krajowych, nie będą musiały instalować tachografów. Istnieje także wyjątek dla busów wykonujących międzynarodowy transport na potrzeby własne kierowcy lub firmy, ale pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie stanowi głównego zajęcia kierowcy. Ponadto z obowiązku stosowania urządzeń rejestrujących, także w transporcie międzynarodowym, zwolnione są busy do przewozów osób (do 9 osób razem z kierowcą).

- Szacuje się, że w Polsce obowiązek montażu tachografów obejmie niemal 40 000 pojazdów dostawczych o DMC 2,5–3,5 tony. Zakup jednego inteligentnego tachografu drugiej generacji to koszt rzędu 1000 euro (ponad 4000 zł) bez montażu. Przy dużych flotach może być to spore obciążenie finansowe. Co więcej, większość jeżdżących po europejskich drogach busów nie jest fabrycznie przystosowana do instalacji takiego urządzenia. Część przedsiębiorstw może zatem zrezygnować z funkcjonowania w dotychczasowy sposób i np. zdecydować się na zamianę lekkich busów na ciężarówki, a nawet zaprzestać międzynarodowych przewozów i ograniczyć się tylko do krajowej działalności. Dużo tutaj zależy od tego, czy obecnie wykonywane przewozy będą dalej opłacalne – szczególnie w związku z podleganiem pod restrykcyjne zasady dotyczące m.in. czasu pracy – dodaje Mateusz Włoch z Grupy Eurowag.

REKLAMA

Montażu tachografu to nie wszystko - trzeba wyrobić: kartę przedsiębiorstwa, karty kierowców

Instalacja tachografu związana jest szeregiem obowiązków, będących całkowitą nowością dla wielu firm z sektora transportu lekkiego. Firmy zostają zobligowane do wyrobienia karty przedsiębiorstwa, a kierowcy busów do wyposażenia się w kartę kierowcy. Karta kierowcy służy do rejestrowania czasu jazdy, pracy i odpoczynku, natomiast karta przedsiębiorstwa jest niezbędna do blokowania tachografu i do odczytywania danych z urządzenia. Aby otrzymać takie karty, firma musi opłacić i złożyć wnioski do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) – z odpowiednim wyprzedzeniem, by zdążyć przed 1 lipca 2026 roku.

Do zmian trzeba przygotować personel - szczególnie kierowców busów, których wkrótce dotyczyć będą takie same przepisy o czasie jazdy i odpoczynku, jak kierowców ciężarówek. Wielu z nich nigdy nie miało styczności z tachografami. Dlatego kluczowe dla sukcesu przedsięwzięcia są szkolenia z obsługi tachografu, ale też z czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków oraz procedur przeprowadzania kontroli.

- Aby uniknąć kosztownych błędów i naruszeń firma przewozowa powinna zadbać o edukację całego personelu odpowiedzialnego za transport: od kadry zarządzającej, przez kierowców busów, po spedytorów i dysponentów oraz pracowników biurowych. Pracownicy muszą nauczyć się efektywnego planowania tras, zgodnego z obowiązującymi przepisami o czasie jazdy i odpoczynków. Należy przestrzegać obowiązujących limitów oraz trafnie odczytywać i interpretować dane pobrane z urządzeń rejestrujących, co może okazać się dużym wyzwaniem dla całego przedsiębiorstwa. Warto zatem o zmianach pomyśleć już teraz, w szczególności, że oprócz dotkliwych sankcji finansowych za brak tachografu, inspektorzy mogą unieruchomić pojazd za granicą i skierować go do warsztatu w celu zamontowania urządzenia na koszt przewoźnika. - podkreśla Mateusz Włoch.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak firma transportowa ma się przygotować do zmian?

Każda firma transportowa, planująca dalej wykorzystywać busy w przewozach międzynarodowych, powinna jak najszybciej podjąć czynności, które pozwolą dostosować się do nowych wymogów prawnych. Zacząć należy od weryfikacji floty w celu ustalenia liczby potrzebnych do montażu tachografów G2V2. Następnym krokiem jest umówienie instalacji urządzeń w autoryzowanym serwisie – najlepiej jak najszybciej, bo po nowym roku ceny mogą wzrosnąć, a kolejki się wydłużyć. W najbliższym czasie należy także złożyć wnioski o karty kierowców i kartę przedsiębiorstwa, zaplanować szkolenia dla różnych grup pracowników oraz zaktualizować procedury wewnętrzne. Decydujący wpływ na przyszłość firmy może mieć wybór narzędzi do odczytu i analizy danych z tachografów oraz planowania transportu.

- Objęcie kierowców busów przepisami z zakresu czasu pracy może mieć istotny wpływ na rentowność zleceń transportowych, zwłaszcza na krótkodystansowych trasach międzynarodowych. Na znaczeniu zyskuje skuteczne planowanie transportu i wybieranie najbardziej opłacalnych tras z użyciem odpowiednich narzędzi. W Eurowag dysponujemy rozwiązaniami, które wraz z tachografami G2V2 współtworzą kompletny, zintegrowany ekosystem do zarządzania transportem, a niezbędne informacje o transporcie są gromadzone w jednym miejscu. Nasza telematyka GBox umożliwia zdalny odczyt danych z tachografu i kart kierowców, a pozyskane dane mogą trafić do systemu analizy czasu pracy 4Trans. Na ich podstawie system klasy TMS może dynamicznie korygować trasy i planować kolejne zlecenia czy szacować obciążenie floty. Przewoźnicy, którzy podejdą do zmiany strategicznie, nie tylko spełnią obowiązki prawne, ale mają realną szansę zwiększyć efektywność działania i zyskać przewagę nad konkurencją – podsumowuje ekspert.

Więcej praktycznych wskazówek przewoźnicy znajdą w e-booku Eurowag, który w całości poświęcony jest zmianom od 1 lipca 2026 roku. Omówione zostały w nim, m.in. zasady użytkowania tachografu, działania niezbędne do podjęcia w celu sprostania przepisom, w tym także obowiązki dotyczące rozliczania czasu pracy kierowców oraz potencjalne trudności, które firma może napotkać w procesie wdrażania zmian.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Karta Dużej Rodziny 2026. Po zmianach więcej praw i przywilejów
16 gru 2025

Karta Dużej Rodziny to nie tylko zniżki w sklepach. Rodziny posiadające tan ważny dokument mogą przedstawić go również w urzędzie. Co daje karta w 2025 i 2026 roku? O jakich ważnych zmianach warto pamiętać?
Podział majątku po rodzicach. Co musisz wiedzieć o podziale spadku po śmierci rodziców? Oto lista obowiązków, o których nie możesz zapomnieć
16 gru 2025

Po śmierci rodziców, sprawy spadkowe zazwyczaj wymagają formalnego uregulowania i podziału majątku między wszystkich prawnie uprawnionych. Bez znajomości procedur i praw, łatwo o konflikty rodzinne i nieporozumienia, dlatego kluczowe jest, aby od początku wiedzieć, jak postępować. Oto szczegóły.

Nowa lista refundacyjna. Ministerstwo zdecydowało
15 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 roku refundacją zostaną objęte 24 nowe terapie, w tym 9 onkologicznych i 8 przeznaczonych dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Siedemnaście z nich trafi do programów lekowych, a siedem będzie dostępnych w refundacji aptecznej. „Nakłady na politykę lekową i refundację leków systematycznie wzrastają” – podkreśliła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, podsumowując zmiany w polityce lekowej na koniec roku.
Najemca nie płaci czynszu - właściciel zabiera drzwi do mieszkania. Czy tak można legalnie pozbyć się niechcianego lokatora?
15 gru 2025

Wiadomo nie od dziś, że system eksmisyjny działa w Polsce źle. Nie są rzadkością: odległy termin wydania prawomocnego wyroku eksmisyjnego i długi czas przyznawania mieszkań socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych. Dlatego wielu właścicieli mieszkań na wynajem w obliczu uciążliwego, niesolidnego najemcy popada w desperację. Czasem konflikty z lokatorami, którzy odmawiają wyprowadzki, mogą kończyć się dość nietypowo. Dwa miesiące temu, media społecznościowe obiegło zdjęcie mężczyzny, który deklarował, że w ramach pomocy swojej znajomej zabrał drzwi do mieszkania zasiedlonego przez zadłużoną lokatorkę. Takie niestandardowe rozwiązanie wzbudziło entuzjazm i rozbawienie dużej części internautów. Trzeba natomiast pamiętać, że jeśli lokator będzie odpowiednio zdeterminowany, to próby zabierania drzwi wejściowych lub podobnych działań, mogą skończyć się odpowiedzialnością karną. Wszystko za sprawą przepisów, które wprowadzono po doniesieniach o „czyścicielach kamienic”.

REKLAMA

Przepisy nowej ustawy weszły w życie. To nie jest żadna rewolucja, choć niektórzy tak twierdzą. KEUZP jest już postrachem, choć jeszcze go nie ma
15 gru 2025

W ostatnim czasie niemal każdą zmianę przepisów określa się jako rewolucję. Zanim się przestraszymy, warto przyjrzeć się zakresowi wprowadzanych zmian i ocenić, jakie mogą być ich skutki. A te często okazują się znikome i niekoniecznie nas dotyczą.
Mały prezent źródłem dużych problemów. Gdy szef chce być miły, pracownik musi zapłacić podatek
16 gru 2025

Czy od prezentu otrzymanego od pracodawcy trzeba zapłacić podatek? To zależy od kilku czynników. Jak się bowiem okazuje, mały prezent może być źródłem dużych problemów. I to na gruncie więcej niż jednego podatku.
Czy za udział w firmowej Wigilii pracownik musi zapłacić podatek? Ta sprawa nadal budzi wątpliwości, choć od dawna już nie powinna
16 gru 2025

Czy biorąc udział w firmowej Wigilii pracownik uzyskuje korzyść, którą trzeba opodatkować? Z pewnością wiele osób powiedziałoby, że takie wydarzenie to nie tyle korzyść, co przykry obowiązek. Jednak czy organy podatkowe podzielają ten pogląd?
Prezydent podpisał ustawę o zdrowiu zwierząt - mamy nowy akt prawny, a nie nowelizację. Co reguluje ta ustawa i co z niej wynika dla właścicieli zwierząt - najważniejsze informacje
15 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał 12 grudnia 2025 r. ustawę z 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego prawa. Ustawa o zdrowiu zwierząt wprowadza szereg ułatwień dla hodowców, w tym np. tańsze przemieszczanie świń oraz szybsze reagowanie na epidemie. Zmiany dotyczą również lekarzy weterynarii. Ustawa wchodzi w życie z 3-miesięcznym vacatio legis.

REKLAMA

Czy szef może pytać chorego pracownika o sprawy służbowe? Gdzie kończy się normalność, a zaczyna nękanie i łamanie praw?
15 gru 2025

Czy szef może zadzwonić do chorego pracownika? A może lepiej wysłać maila? Relacje pracodawców i pracowników, choć wyczerpująco uregulowane w przepisach, bywają trudne. Gdzie kończy się normalność, a zaczyna łamanie praw?
Czy nowa opłata turystyczna przyniesie gminom miliony? Jest już projekt nowelizacji przepisów. Ile będziemy musieli dopłacić do urlopu?
15 gru 2025

Czy czeka nas kolejna nowelizacja przepisów o podatkach i opłatach lokalnych? Powstał projekt ustawy nowelizującej, która miałaby wprowadzić nową opłatę – turystyczną. Co to oznacza dla kieszeni przeciętnego Polaka?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA