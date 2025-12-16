REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Podział majątku po rodzicach. Co musisz wiedzieć o podziale spadku po śmierci rodziców? Oto lista obowiązków, o których nie możesz zapomnieć

Podział majątku po rodzicach. Co musisz wiedzieć o podziale spadku po śmierci rodziców? Oto lista obowiązków, o których nie możesz zapomnieć

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 grudnia 2025, 10:00
[Data aktualizacji 16 grudnia 2025, 15:29]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
spadek prawo dziedziczenie
Podział majątku po rodzicach. Co musisz wiedzieć o podziale spadku po śmierci rodziców? Oto lista obowiązków, o których nie możesz zapomnieć
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Po śmierci rodziców, sprawy spadkowe zazwyczaj wymagają formalnego uregulowania i podziału majątku między wszystkich prawnie uprawnionych. Bez znajomości procedur i praw, łatwo o konflikty rodzinne i nieporozumienia, dlatego kluczowe jest, aby od początku wiedzieć, jak postępować. Oto szczegóły.

rozwiń >

Czym jest masa spadkowa i co podlega podziałowi?

Na samym początku procesu spadkowego należy precyzyjnie określić, co wchodzi w skład tak zwanej masy spadkowej, czyli tego majątku, który faktycznie będzie podlegał podziałowi między spadkobierców. Należy pamiętać, że nie wszystkie aktywa, które posiadali rodzice, automatycznie stają się przedmiotem dziedziczenia. Do spadku mogą wejść różnorodne składniki, takie jak nieruchomości (domy, mieszkania, działki), środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, ruchomości (w tym samochody), a także udziały w spółkach, papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe. Co istotne, dziedziczeniu podlegają również długi zmarłych. Jeżeli rodzice pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, po śmierci jednego z nich dziedziczeniu podlega tylko jego połowa majątku wspólnego, a nie całość.

REKLAMA

REKLAMA

Testament czy dziedziczenie ustawowe - formalny początek podziału

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest sprawdzenie, czy zmarli rodzice pozostawili testament. Ten dokument ma kluczowe znaczenie, ponieważ to on, o ile jest ważny i nie zostanie zakwestionowany, decyduje o porządku i zasadach dziedziczenia. W praktyce możliwe są dwa podstawowe scenariusze: dziedziczenie testamentowe ma miejsce, gdy istnieje ważny dokument woli zmarłego, natomiast w przypadku jego braku lub gdy testament nie obejmuje całości majątku, stosuje się dziedziczenie ustawowe. W tej drugiej sytuacji brak woli zmarłych nie oznacza dowolności, gdyż zastosowanie mają ścisłe przepisy Kodeksu cywilnego, które dokładnie wskazują krąg spadkobierców oraz przysługujące im udziały.

Ustalenie udziałów w dziedziczeniu ustawowym

W świetle prawa, przy dziedziczeniu ustawowym, w pierwszej kolejności do spadku powołani są dzieci oraz małżonek zmarłego. Zasada jest taka, że przysługują im równe udziały, z zastrzeżeniem, że udział małżonka nie może być niższy niż jedna czwarta całości spadku. Oznacza to, że dzieci dziedziczą równo między sobą. Jeżeli jedno z dzieci nie żyje, jego udział przypada jego potomkom. Rodzice czy rodzeństwo zmarłego są wykluczeni z dziedziczenia, jeśli są dzieci. Ten etap postępowania służy wyłącznie ustaleniu ułamkowych udziałów w majątku spadkowym i nie oznacza jeszcze fizycznego podziału konkretnych aktywów.

Stwierdzenie nabycia spadku - niezbędna formalność

Aby móc faktycznie zarządzać majątkiem po rodzicach, spadkobiercy muszą najpierw formalnie potwierdzić swoje prawa. Można to uzyskać na dwa sposoby: poprzez postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez sąd lub poprzez akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony u notariusza. Bez jednego z tych dokumentów nie jest możliwe dokonanie kluczowych czynności prawnych, takich jak sprzedaż nieruchomości, wpis do księgi wieczystej czy dalsze rozliczenia majątkowe.

REKLAMA

Dział spadku - moment faktycznego podziału majątku

Dział spadku jest etapem, w którym ustaje współwłasność majątku odziedziczonego, a poszczególne składniki zostają przypisane konkretnym spadkobiercom. Idealnie następuje to w drodze umowy między spadkobiercami, ale w razie braku porozumienia konieczne jest postępowanie sądowe. Największe kontrowersje wzbudza zazwyczaj podział nieruchomości, zwłaszcza rodzinnego domu. Dostępne są różne rozwiązania: sprzedaż nieruchomości i podział środków, przyznanie jej jednemu spadkobiercy z obowiązkiem spłaty pozostałych, lub rzadziej spotykane pozostawienie współwłasności. Wycena majątku oraz ustalenie warunków spłat (możliwych także w ratach) mają w tym procesie kluczowe znaczenie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Korekty i rozliczenia - odstępstwa od równości udziałów

Mimo że punktem wyjścia są równe udziały, prawo dopuszcza sytuacje, w których końcowe rozliczenia majątkowe nie są symetryczne. W ramach działu spadku możliwe jest uwzględnianie i rozliczanie dodatkowych czynników, takich jak nakłady poniesione przez jednego ze spadkobierców na majątek spadkowy, opieka nad rodzicami, koszty utrzymania lub darowizny otrzymane za życia spadkodawców. Kwestie te nie zawsze są oczywiste i niejednokrotnie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Zachowek - ochrona pominiętych najbliższych

Jeżeli rodzice sporządzili testament, który celowo pominął część najbliższej rodziny, uprawnieni (głównie dzieci i małżonek) mogą domagać się zachowku. Jest to roszczenie o charakterze pieniężnym, a nie o udział w konkretnym składniku majątku, które może znacząco wpłynąć na ostateczne finanse spadkobierców. Nieuwzględnienie roszczenia o zachowek jest często źródłem długotrwałych sporów sądowych.

Aspekty finansowe - koszty i podatki przy dziedziczeniu

Podział spadku wiąże się nie tylko z kwestiami prawnymi, ale również finansowymi. Spadkobiercy muszą liczyć się z opłatami sądowymi lub notarialnymi, kosztami wyceny majątku oraz ewentualnym podatkiem od spadków i darowizn. Choć najbliższa rodzina może skorzystać ze zwolnień podatkowych, konieczne jest dopełnienie odpowiednich formalności w ustawowym terminie.

Jak zminimalizować ryzyko sporów spadkowych?

Wiele potencjalnych konfliktów można wyeliminować jeszcze za życia rodziców. Świadome zarządzanie majątkiem, w tym sporządzenie przemyślanego testamentu, dokonanie darowizn z uwzględnieniem przyszłych rozliczeń lub ustanowienie zapisów windykacyjnych na rzecz konkretnych osób, znacząco upraszcza sytuację spadkobierców. Działania te nie wyeliminują wszystkich problemów, ale nadadzą procesowi spadkowemu bardziej przewidywalny charakter. W przeciwnym razie, warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Powiązane
Przepisy nowej ustawy weszły w życie. To nie jest żadna rewolucja, choć niektórzy tak twierdzą. KEUZP jest już postrachem, choć jeszcze go nie ma
Przepisy nowej ustawy weszły w życie. To nie jest żadna rewolucja, choć niektórzy tak twierdzą. KEUZP jest już postrachem, choć jeszcze go nie ma
Czy za udział w firmowej Wigilii pracownik musi zapłacić podatek? Ta sprawa nadal budzi wątpliwości, choć od dawna już nie powinna
Czy za udział w firmowej Wigilii pracownik musi zapłacić podatek? Ta sprawa nadal budzi wątpliwości, choć od dawna już nie powinna
Nowa lista refundacyjna. Ministerstwo zdecydowało
Nowa lista refundacyjna. Ministerstwo zdecydowało
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Tachografy w busach (DMC 2,5-3,5 tony) obowiązkowe od lipca 2026 r. Jest kilka wyjątków. Kara 12 tys. zł za brak nowoczesnego urządzenia G2V2
16 gru 2025

Za kilka miesięcy wchodzi w życie przełomowa zmiana dla sektora tzw. transportu lekkiego. Od 1 lipca 2026 roku busy o DMC 2,5-3,5 tony, które realizują międzynarodowy transport towarów, zostaną objęte obowiązkiem posiadania inteligentnych tachografów drugiej generacji (G2V2), a ich kierowców dotyczyć będą takie same przepisy w zakresie czasu pracy, jak kierowców ciężarówek. Celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie konkurencyjności w branży. Eksperci podkreślają - by sprostać przepisom, potrzebne są nowe rozwiązania technologiczne, administracyjne i edukacyjne. Co czeka firmy, których floty bazują na busach?
Podział majątku po rodzicach. Co musisz wiedzieć o podziale spadku po śmierci rodziców? Oto lista obowiązków, o których nie możesz zapomnieć
16 gru 2025

Po śmierci rodziców, sprawy spadkowe zazwyczaj wymagają formalnego uregulowania i podziału majątku między wszystkich prawnie uprawnionych. Bez znajomości procedur i praw, łatwo o konflikty rodzinne i nieporozumienia, dlatego kluczowe jest, aby od początku wiedzieć, jak postępować. Oto szczegóły.
Karta Dużej Rodziny 2026. Po zmianach więcej praw i przywilejów
16 gru 2025

Karta Dużej Rodziny to nie tylko zniżki w sklepach. Rodziny posiadające tan ważny dokument mogą przedstawić go również w urzędzie. Co daje karta w 2025 i 2026 roku? O jakich ważnych zmianach warto pamiętać?
Nowa lista refundacyjna. Ministerstwo zdecydowało
15 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 roku refundacją zostaną objęte 24 nowe terapie, w tym 9 onkologicznych i 8 przeznaczonych dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Siedemnaście z nich trafi do programów lekowych, a siedem będzie dostępnych w refundacji aptecznej. „Nakłady na politykę lekową i refundację leków systematycznie wzrastają” – podkreśliła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, podsumowując zmiany w polityce lekowej na koniec roku.

REKLAMA

Najemca nie płaci czynszu - właściciel zabiera drzwi do mieszkania. Czy tak można legalnie pozbyć się niechcianego lokatora?
15 gru 2025

Wiadomo nie od dziś, że system eksmisyjny działa w Polsce źle. Nie są rzadkością: odległy termin wydania prawomocnego wyroku eksmisyjnego i długi czas przyznawania mieszkań socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych. Dlatego wielu właścicieli mieszkań na wynajem w obliczu uciążliwego, niesolidnego najemcy popada w desperację. Czasem konflikty z lokatorami, którzy odmawiają wyprowadzki, mogą kończyć się dość nietypowo. Dwa miesiące temu, media społecznościowe obiegło zdjęcie mężczyzny, który deklarował, że w ramach pomocy swojej znajomej zabrał drzwi do mieszkania zasiedlonego przez zadłużoną lokatorkę. Takie niestandardowe rozwiązanie wzbudziło entuzjazm i rozbawienie dużej części internautów. Trzeba natomiast pamiętać, że jeśli lokator będzie odpowiednio zdeterminowany, to próby zabierania drzwi wejściowych lub podobnych działań, mogą skończyć się odpowiedzialnością karną. Wszystko za sprawą przepisów, które wprowadzono po doniesieniach o „czyścicielach kamienic”.

Przepisy nowej ustawy weszły w życie. To nie jest żadna rewolucja, choć niektórzy tak twierdzą. KEUZP jest już postrachem, choć jeszcze go nie ma
15 gru 2025

W ostatnim czasie niemal każdą zmianę przepisów określa się jako rewolucję. Zanim się przestraszymy, warto przyjrzeć się zakresowi wprowadzanych zmian i ocenić, jakie mogą być ich skutki. A te często okazują się znikome i niekoniecznie nas dotyczą.
Mały prezent źródłem dużych problemów. Gdy szef chce być miły, pracownik musi zapłacić podatek
16 gru 2025

Czy od prezentu otrzymanego od pracodawcy trzeba zapłacić podatek? To zależy od kilku czynników. Jak się bowiem okazuje, mały prezent może być źródłem dużych problemów. I to na gruncie więcej niż jednego podatku.
Czy za udział w firmowej Wigilii pracownik musi zapłacić podatek? Ta sprawa nadal budzi wątpliwości, choć od dawna już nie powinna
16 gru 2025

Czy biorąc udział w firmowej Wigilii pracownik uzyskuje korzyść, którą trzeba opodatkować? Z pewnością wiele osób powiedziałoby, że takie wydarzenie to nie tyle korzyść, co przykry obowiązek. Jednak czy organy podatkowe podzielają ten pogląd?

REKLAMA

Prezydent podpisał ustawę o zdrowiu zwierząt - mamy nowy akt prawny, a nie nowelizację. Co reguluje ta ustawa i co z niej wynika dla właścicieli zwierząt - najważniejsze informacje
15 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał 12 grudnia 2025 r. ustawę z 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego prawa. Ustawa o zdrowiu zwierząt wprowadza szereg ułatwień dla hodowców, w tym np. tańsze przemieszczanie świń oraz szybsze reagowanie na epidemie. Zmiany dotyczą również lekarzy weterynarii. Ustawa wchodzi w życie z 3-miesięcznym vacatio legis.
Czy szef może pytać chorego pracownika o sprawy służbowe? Gdzie kończy się normalność, a zaczyna nękanie i łamanie praw?
15 gru 2025

Czy szef może zadzwonić do chorego pracownika? A może lepiej wysłać maila? Relacje pracodawców i pracowników, choć wyczerpująco uregulowane w przepisach, bywają trudne. Gdzie kończy się normalność, a zaczyna łamanie praw?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA