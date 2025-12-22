Bonu senioralnego na razie nie będzie. Co poszło nie tak?

Bon senioralny, zapowiadany jako nowe wsparcie dla osób starszych wymagających opieki, nie ruszy 1 stycznia 2026 r. Projekt ustawy wciąż znajduje się na etapie konsultacji i uzgodnień, a rząd nie zdążył zakończyć prac legislacyjnych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że realny termin startu programu może przesunąć się na drugą połowę 2026 r.

Choć zapowiedzi były jednoznaczne, bon senioralny nie wejdzie w życie od stycznia 2026 r. Rząd nie zdążył z ustawą, a projekt nadal nie opuścił etapu konsultacji. Seniorzy i ich rodziny muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nowa data uruchomienia świadczenia wciąż pozostaje nieznana.

Planowany start od 1 stycznia 2026 r. utknął w legislacji

Bon senioralny miał wejść w życie 1 stycznia 2026 r. i stać się nowym narzędziem wsparcia dla seniorów i ich rodzin. Program, planowany jako jedno z rozwiązań wpisanych do polityki senioralnej, miał pozwolić na finansowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby starszej z wykorzystaniem bonu o wartości około 2150 zł miesięcznie.

Jednak w praktyce prace legislacyjne nad ustawą nadal trwają i ustawodawca nie zdążył zamknąć procesu legislacyjnego przed końcem 2025 r. To oznacza, że świadczenie nie będzie dostępne od początku stycznia 2026 r., a jego wejście w życie jest opóźnione i to bez potwierdzonej nowej daty wejścia w życie.

Bon senioralny – co miałby finansować?

Bon senioralny nie miał być dodatkiem pieniężnym, lecz środkiem na opiekę nad seniorem w jego miejscu zamieszkania, który można byłoby przeznaczyć na usługi, takie jak:

pomoc w codziennych czynnościach (sprzątanie, zakupy, posiłki),

asystowanie przy wizytach lekarskich,

opieka higieniczno-pielęgnacyjna,

wsparcie w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

Maksymalna wartość bonu, zgodnie z projektem ustawy, miała wynosić ok. 2150 zł brutto miesięcznie, co odpowiadałoby finansowaniu ok. 50 godzin usług opiekuńczych miesięcznie.

Kto miał otrzymać bon senioralny?

Projekt ustawy przewidywał, że bon senioralny byłby skierowany przede wszystkim do seniorów 75+, oraz ich rodzin, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić opieki. Program zakładał także kryteria dochodowe oraz ocenę potrzeb seniora dokonywaną na poziomie gmin.

W różnych wersjach projektu pojawiały się także pomysły dotyczące wprowadzenia bardziej restrykcyjnych warunków, np. pierwotne ograniczenia programu do osób 80+ przez pierwsze lata jego funkcjonowania lub kryteria dochodowe związane z sytuacją rodziny, która opiekuje się seniorem.

Dlaczego bon senioralny się opóźnia?

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi polityków, projekt ustawy o bonie senioralnym nadal nie został przyjęty przez rząd i skierowany do dalszych prac parlamentarnych, co oznacza, że program w planowanej formie nie może wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

Reforma miała trafić do realizacji w ramach polityki senioralnej oraz była uwzględniona m.in. w Krajowym Planie Odbudowy, co powoduje dodatkową presję na jej uruchomienie, ale do tej pory harmonogram nie został dotrzymany.

Skomplikowany system organizacji i weryfikacji

Projekt ustawy zakłada, że to gminy będą realizowały program, organizując usługi opiekuńcze dla seniorów. Taka konstrukcja wymaga przygotowania systemów informatycznych, mechanizmów weryfikacji oraz procedur, które dopiero są opracowywane.

Wskazuje się również, że legislacja programu wymaga szczegółowych rozwiązań dotyczących oceny potrzeb seniorów i sposobu, w jaki gminy będą nadzorować realizację usług opiekuńczych.

Brak kadry i przygotowania lokalnych służb

W projekcie ustawy i w analizach ekspertów pojawia się problem niedoboru przeszkolonych opiekunów, którzy mieliby wykonywać usługi w ramach bonu. To oznaczałoby gwałtowny wzrost popytu na usługi opiekuńcze przy niezmienionej podaży, co mogłoby w praktyce doprowadzić do wzrostu cen i trudności w realizacji świadczeń.

Kiedy program faktycznie może ruszyć?

Choć pierwotnie planowano przyjęcie ustawy i wejście bonu w życie od początku 2026 r., obecna sytuacja sugeruje, że realny start może nastąpić później w 2026 r. (np. w III kwartale), a niektórzy eksperci wskazują na możliwość pierwszego naboru wniosków dopiero we wrześniu 2026 r.

Taki harmonogram wynika z potrzeby dokończenia procesu legislacyjnego, przygotowania aktów wykonawczych oraz organizacji działania programu po stronie samorządów.

Bon senioralny nadal jest projektem, a nie faktem

Pomimo szerokich zapowiedzi i medialnych obietnic dotyczących wsparcia seniorów, bon senioralny nie jest obecnie faktycznym świadczeniem dostępnym dla Polaków i jego uruchomienie jest uzależnione od zakończenia prac legislacyjnych oraz przygotowania administracyjnego.

To oznacza, że seniorzy oraz ich rodziny, którzy liczyli na nowe wsparcie od stycznia 2026 r., muszą uzbroić się w cierpliwość. Projekt bonu senioralnego nadal jest w toku, a konkretne daty wejścia w życie oraz szczegóły realizacji mogą ulec zmianie w miarę postępu prac rządowych.