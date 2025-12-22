REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Bon senioralny 2026 opóźniony. Dlaczego nie ruszy w styczniu i kiedy może wejść w życie

Bon senioralny 2026 opóźniony. Dlaczego nie ruszy w styczniu i kiedy może wejść w życie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 grudnia 2025, 14:01
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Bon senioralny 2026 opóźniony. Dlaczego nie ruszy w styczniu i kiedy może wejść w życie
Bonu senioralnego na razie nie będzie. Co poszło nie tak?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Bon senioralny, zapowiadany jako nowe wsparcie dla osób starszych wymagających opieki, nie ruszy 1 stycznia 2026 r. Projekt ustawy wciąż znajduje się na etapie konsultacji i uzgodnień, a rząd nie zdążył zakończyć prac legislacyjnych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że realny termin startu programu może przesunąć się na drugą połowę 2026 r.

rozwiń >

Choć zapowiedzi były jednoznaczne, bon senioralny nie wejdzie w życie od stycznia 2026 r. Rząd nie zdążył z ustawą, a projekt nadal nie opuścił etapu konsultacji. Seniorzy i ich rodziny muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nowa data uruchomienia świadczenia wciąż pozostaje nieznana.

REKLAMA

REKLAMA

Planowany start od 1 stycznia 2026 r. utknął w legislacji

Bon senioralny miał wejść w życie 1 stycznia 2026 r. i stać się nowym narzędziem wsparcia dla seniorów i ich rodzin. Program, planowany jako jedno z rozwiązań wpisanych do polityki senioralnej, miał pozwolić na finansowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby starszej z wykorzystaniem bonu o wartości około 2150 zł miesięcznie.

Jednak w praktyce prace legislacyjne nad ustawą nadal trwają i ustawodawca nie zdążył zamknąć procesu legislacyjnego przed końcem 2025 r. To oznacza, że świadczenie nie będzie dostępne od początku stycznia 2026 r., a jego wejście w życie jest opóźnione i to bez potwierdzonej nowej daty wejścia w życie.

Bon senioralny – co miałby finansować?

Bon senioralny nie miał być dodatkiem pieniężnym, lecz środkiem na opiekę nad seniorem w jego miejscu zamieszkania, który można byłoby przeznaczyć na usługi, takie jak:

REKLAMA

  • pomoc w codziennych czynnościach (sprzątanie, zakupy, posiłki),
  • asystowanie przy wizytach lekarskich,
  • opieka higieniczno-pielęgnacyjna,
  • wsparcie w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

Maksymalna wartość bonu, zgodnie z projektem ustawy, miała wynosić ok. 2150 zł brutto miesięcznie, co odpowiadałoby finansowaniu ok. 50 godzin usług opiekuńczych miesięcznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto miał otrzymać bon senioralny?

Projekt ustawy przewidywał, że bon senioralny byłby skierowany przede wszystkim do seniorów 75+, oraz ich rodzin, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić opieki. Program zakładał także kryteria dochodowe oraz ocenę potrzeb seniora dokonywaną na poziomie gmin.

W różnych wersjach projektu pojawiały się także pomysły dotyczące wprowadzenia bardziej restrykcyjnych warunków, np. pierwotne ograniczenia programu do osób 80+ przez pierwsze lata jego funkcjonowania lub kryteria dochodowe związane z sytuacją rodziny, która opiekuje się seniorem.

Dlaczego bon senioralny się opóźnia?

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi polityków, projekt ustawy o bonie senioralnym nadal nie został przyjęty przez rząd i skierowany do dalszych prac parlamentarnych, co oznacza, że program w planowanej formie nie może wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

Reforma miała trafić do realizacji w ramach polityki senioralnej oraz była uwzględniona m.in. w Krajowym Planie Odbudowy, co powoduje dodatkową presję na jej uruchomienie, ale do tej pory harmonogram nie został dotrzymany.

Skomplikowany system organizacji i weryfikacji

Projekt ustawy zakłada, że to gminy będą realizowały program, organizując usługi opiekuńcze dla seniorów. Taka konstrukcja wymaga przygotowania systemów informatycznych, mechanizmów weryfikacji oraz procedur, które dopiero są opracowywane.

Wskazuje się również, że legislacja programu wymaga szczegółowych rozwiązań dotyczących oceny potrzeb seniorów i sposobu, w jaki gminy będą nadzorować realizację usług opiekuńczych.

Brak kadry i przygotowania lokalnych służb

W projekcie ustawy i w analizach ekspertów pojawia się problem niedoboru przeszkolonych opiekunów, którzy mieliby wykonywać usługi w ramach bonu. To oznaczałoby gwałtowny wzrost popytu na usługi opiekuńcze przy niezmienionej podaży, co mogłoby w praktyce doprowadzić do wzrostu cen i trudności w realizacji świadczeń.

Kiedy program faktycznie może ruszyć?

Choć pierwotnie planowano przyjęcie ustawy i wejście bonu w życie od początku 2026 r., obecna sytuacja sugeruje, że realny start może nastąpić później w 2026 r. (np. w III kwartale), a niektórzy eksperci wskazują na możliwość pierwszego naboru wniosków dopiero we wrześniu 2026 r.

Taki harmonogram wynika z potrzeby dokończenia procesu legislacyjnego, przygotowania aktów wykonawczych oraz organizacji działania programu po stronie samorządów.

Bon senioralny nadal jest projektem, a nie faktem

Pomimo szerokich zapowiedzi i medialnych obietnic dotyczących wsparcia seniorów, bon senioralny nie jest obecnie faktycznym świadczeniem dostępnym dla Polaków i jego uruchomienie jest uzależnione od zakończenia prac legislacyjnych oraz przygotowania administracyjnego.

To oznacza, że seniorzy oraz ich rodziny, którzy liczyli na nowe wsparcie od stycznia 2026 r., muszą uzbroić się w cierpliwość. Projekt bonu senioralnego nadal jest w toku, a konkretne daty wejścia w życie oraz szczegóły realizacji mogą ulec zmianie w miarę postępu prac rządowych.

Powiązane
Wezwanie do ZUS – zwolnienie lekarskie od psychiatry. Co oznacza taka kontrola L4?
Wezwanie do ZUS – zwolnienie lekarskie od psychiatry. Co oznacza taka kontrola L4?
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
10 813 zł na kwartał bez ZUS. Zmiany od 1 stycznia 2026 r. Sprawdź, kto może skorzystać
10 813 zł na kwartał bez ZUS. Zmiany od 1 stycznia 2026 r. Sprawdź, kto może skorzystać
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Jawność płac - początek zmian 24 grudnia 2025 r. Co naprawdę się zmienia teraz, co za pół roku a co jeszcze później?
22 gru 2025

W Wigilię 24 grudnia 2025 r. wchodzą w życie pierwsze zmiany kodeksu pracy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń w procesie rekrutacyjnym. Pracodawcy będą musieli przekazywać kandydatom informację o proponowanym wynagrodzeniu (kwocie lub przedziale) oraz stosować neutralny język w ofertach pracy. Kolejne rozwiązania wynikające z unijnej dyrektywy o równości wynagrodzeń mają zostać wdrożone w prawie krajowym do 7 czerwca 2026 r., przy czym część obowiązków (np. raportowanie) będzie uruchamiana etapami w kolejnych latach.
ZUS: od stycznia świadczenie wspierające dostępne dla wszystkich uprawnionych z niepełnosprawnością
22 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające, wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób z niepełnosprawnością – tych, które w decyzji wojewódzkiego zespołu uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. Do końca listopada 2025 r. ZUS przyjął 188,5 tys. wniosków.
Od stycznia świadczenie wspierające dostępne dla wszystkich uprawnionych z niepełnosprawnością
22 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające, wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób z niepełnosprawnością – tych, które w decyzji wojewódzkiego zespołu uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. Do końca listopada 2025 r. ZUS przyjął 188,5 tys. wniosków.
Bieda w Polsce. Ile osób żyje w skrajnym ubóstwie, a ile poza systemem pomocy?
22 gru 2025

Najnowsze dane pokazują, że w Polsce zmniejszył się zasięg skrajnego ubóstwa, jednak jednocześnie wzrosła liczba osób żyjących poniżej relatywnego poziomu życia. Według danych GUS oraz organizacji społecznych nawet 5 mln Polaków funkcjonuje dziś na granicy wykluczenia ekonomicznego, a ponad milion osób pozostaje poza systemem pomocy społecznej mimo realnej biedy.

REKLAMA

ZUS komunikuje: Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób [co, kiedy i dla kogo?]
22 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. jedno z kluczowych świadczeń wypłacanych przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób niż dotychczas. Co ważne, świadczenie to jest niezależne od innych świadczeń z ZUS, takich jak renta socjalna czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do końca listopada 2025 r. ZUS przyjął 188,5 tys. wniosków o to świadczenie, a łączna kwota wypłaconych środków wyniosła ponad 7,6 mld zł. W 2026 r. wniosków będzie pewnie więcej.
80% instytucji stawia na cyfrowe aktywa. W 2026 r. w FinTechu wygra zaufanie, nie algorytm
22 gru 2025

Grudzień 2025 roku to dla polskiego sektora nowoczesnych finansów moment „sprawdzam”. Podczas gdy blisko 80% globalnych instytucji (raport TRM Labs) wdrożyło już strategie krypto, rynek mierzy się z rygorami MiCA i KAS. W tym krajobrazie technologia staje się towarem. Prawdziwym wyzwaniem nie jest już kod, lecz asymetria zaufania. Albo lider przejmie stery nad narracją, albo zrobią to za niego regulatorzy i kryzysy wizerunkowe.
Bruksela wycofuje się z pełnego zakazu aut spalinowych
22 gru 2025

Zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 r. nie będzie całkowity. Komisja Europejska zaprezentowała nowy pakiet motoryzacyjny, który koryguje dotychczasowe założenia i otwiera drogę do większej elastyczności technologicznej. Branża motoryzacyjna ocenia to jako dobry początek, ale jednocześnie ostrzega, że cele redukcji emisji na 2030 rok mogą okazać się bardzo trudne do osiągnięcia, zwłaszcza bez zmian po stronie regulacji i infrastruktury.
Noworoczne postanowienia skutecznego przedsiębiorcy
22 gru 2025

W świecie dynamicznych zmian gospodarczych i rosnącej niepewności regulacyjnej coraz więcej przedsiębiorców zaczyna dostrzegać, że brak świadomego planowania podatkowego może poważnie ograniczać rozwój firmy. Prowadzenie biznesu wyłącznie w oparciu o najwyższe możliwe stawki podatkowe, narzucone odgórnie przez ustawodawcę, nie tylko obniża efektywność finansową, ale także tworzy bariery w budowaniu międzynarodowej konkurencyjności. Dlatego współczesny przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na bierność – musi myśleć strategicznie i działać w oparciu o dostępne, w pełni legalne narzędzia.

REKLAMA

Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
22 gru 2025

Od 2026 r. krąg osób uprawnionych do świadczenia wspierającego wyraźnie się poszerzy. Po raz pierwszy pieniądze będą mogły otrzymać także osoby, które wcześniej nie spełniały wymogów, mimo chorób przewlekłych. Świadczenie może sięgnąć nawet 4327 zł miesięcznie, ale nie jest przyznawane automatycznie. Decyduje ocena codziennego funkcjonowania, a nie sama nazwa choroby.
Nowa ulga dla posiadaczy studni, która wzbudza kontrowersje – „jak tylko ludzie dowiedzą się o tym, że procedujemy taką ustawę, to od jutra u nas będą kopali następne studnie”. Kto ostatecznie zostanie zwolniony z opłaty i będzie mógł uniknąć nawet 60 tys. zł kary?
22 gru 2025

W dniu 17 października 2025 r., do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo wodne, który zakłada czasowe zwolnienie z opłaty legalizacyjnej za urządzenie wodne wykonane bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego oraz warunkowe zwolnienie z przewidzianych w ustawie kar pieniężnych. Oszacowano, że na rozwiązaniu przewidzianym w projekcie, może skorzystać nawet 40 tys. gospodarstw rolnych, jednak – nie tylko rolnicy będą mogli bezkosztowo zalegalizować swoje studnie. Ten aspekt wzbudził niemałe kontrowersje podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA