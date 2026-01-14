REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » WSA orzekł nieważność niektórych postanowień uchwały o strefie czystego transportu w Krakowie

WSA orzekł nieważność niektórych postanowień uchwały o strefie czystego transportu w Krakowie

14 stycznia 2026, 15:39
14 stycznia 2026, 15:39
WSA orzekł nieważność niektórych postanowień uchwały o strefie czystego transportu w Krakowie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 14 stycznia 2026 r. orzekł nieważność zapisów uchwały o strefie czystego transportu w Krakowie, które odnoszą się do przyjętej przez radnych miasta definicji mieszkańca oraz nieuwzględnienia prywatnych placówek medycznych przy zwalnianiu z opłat.

Wątpliwa definicja mieszkańca

Zastrzeżenia WSA wzbudził punkt odnoszący się do definiowania mieszkańca Krakowa na podstawie zameldowaniasąd stwierdził, że jest się mieszkańcem gminy wtedy, kiedy się faktycznie mieszka na jej terenie i stwierdził nieważność tego punktu.

Zwolnienie dla dojeżdżających do lekarza

Drugi stwierdzony jako nieważny zapis dotyczy zwalniania z opłat osób dojeżdżających tylko do publicznych, bez uwzględnienia prywatnych, placówek medycznych w strefie.

- Sąd nie dostrzega żadnych przyczyn, które by uzasadniały takie różnicowanie zwolnienia w sytuacji, kiedy na rynku zgodnie z przepisami funkcjonują podmioty lecznicze również niezawierające kontraktów ze świadczeniodawcą publicznym – wskazała w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Ewa Michna.

Do czasu prawomocnej decyzji zasady obowiązujące obecnie pozostają jednak bez zmian.

W pozostałej części skarga wojewody małopolskiego została oddalona. Sąd uzasadnił, że uchwała zachowała „proporcjonalne środki do celu”.

Skargi na krakowską SCT

Skargi na uchwałę radnych oprócz wojewody małopolskiego złożyli także: gmina Skawina i dwie osoby prywatne, w tym poseł Andrzej Adamczyk i radny miejski z Wieliczki Bartłomiej Krzych. Te skargi sąd odrzucił.

Pełnomocnicy gminy Kraków zaznaczyli, że wprowadzając SCT, miasto wypełnia swoje zadanie, jakim jest dbanie o interes mieszkańców.

Przed środową rozprawą przed sądem przeciwnicy strefy rozstawili banery: „Strefa do likwidacji, radni do wymiany”, „Nie oddamy Krakowa”, „Ręce precz od naszych aut”.

Strefa czystego transportu obowiązuje w Krakowie od początku stycznia 2026 r. Uchwałę o jej ustanowieniu radni Krakowa przyjęli w czerwcu 2025 r., w lipcu wojewoda poinformował o złożeniu skargi do WSA.
(PAP) juka/ mark/

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: PAP
