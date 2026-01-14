Zasiłek pielęgnacyjny 2026. Dlaczego nie wzrósł do 348,23 zł
W 2026 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie ulegnie zmianie i pozostanie na poziomie 215,84 zł miesięcznie. Podwyżka świadczenia będzie możliwa dopiero w przyszłym roku.
- Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
- Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje
- Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku
Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje
Wymienione wyżej osoby nie mają prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób. Ta zasada nie ma zastosowana, gdy tak stanowią przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje także:
- osobie legitymującej się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności,
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, ZUS wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wygasa, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zostało przyznane na czas określony, a nie uzyskano kolejnego.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku
W 2026 roku kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny co trzy lata podlega weryfikacji. Wysokość zasiłku ostatni raz była weryfikowana w 2024 roku, więc następna będzie miała miejsce dopiero w 2027 roku.
Zasiłek pielęgnacyjny jest często mylony z dodatkiem pielęgnacyjnym. Wysokość dodatku aktualnie wynosi 348,23 zł, a po marcowej waloryzacji wzrośnie do około 365 zł miesięcznie.
W 2023 roku do Senatu trafiła petycja, której autor postulował zrównanie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego z kwotą dodatku pielęgnacyjnego. To są dwa różne świadczenia, często mylone. Kwota tych świadczeń jest różna, przy czym dodatek pielęgnacyjny jest co roku waloryzowany. W petycji wyrażono pogląd, że takie zróżnicowanie jest nieuzasadnione i krzywdzące dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny. Niestety, z powodów budżetowych zrównanie wysokości tych świadczeń jest niemożliwe - podwyżka zasiłku o 100 zł kosztowałaby ponad 1,2 mld zł rocznie.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208)
