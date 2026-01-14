W 2026 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie ulegnie zmianie i pozostanie na poziomie 215,84 zł miesięcznie. Podwyżka świadczenia będzie możliwa dopiero w przyszłym roku.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku ,

, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,

, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia, osobie, która ukończyła 75 lat.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

Wymienione wyżej osoby nie mają prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób. Ta zasada nie ma zastosowana, gdy tak stanowią przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje także:

osobie legitymującej się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności ,

, osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ,

, osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, ZUS wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wygasa, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zostało przyznane na czas określony, a nie uzyskano kolejnego.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku

W 2026 roku kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny co trzy lata podlega weryfikacji. Wysokość zasiłku ostatni raz była weryfikowana w 2024 roku, więc następna będzie miała miejsce dopiero w 2027 roku.

Zasiłek pielęgnacyjny jest często mylony z dodatkiem pielęgnacyjnym. Wysokość dodatku aktualnie wynosi 348,23 zł, a po marcowej waloryzacji wzrośnie do około 365 zł miesięcznie.

W 2023 roku do Senatu trafiła petycja, której autor postulował zrównanie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego z kwotą dodatku pielęgnacyjnego. To są dwa różne świadczenia, często mylone. Kwota tych świadczeń jest różna, przy czym dodatek pielęgnacyjny jest co roku waloryzowany. W petycji wyrażono pogląd, że takie zróżnicowanie jest nieuzasadnione i krzywdzące dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny. Niestety, z powodów budżetowych zrównanie wysokości tych świadczeń jest niemożliwe - podwyżka zasiłku o 100 zł kosztowałaby ponad 1,2 mld zł rocznie.

