REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » TSUE: Reklamy i ogłoszenia w internecie z danymi wrażliwymi muszą być weryfikowane przez operatorów stron www

TSUE: Reklamy i ogłoszenia w internecie z danymi wrażliwymi muszą być weryfikowane przez operatorów stron www

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 stycznia 2026, 15:25
TSUE: Reklamy i ogłoszenia w internecie z danymi wrażliwymi muszą być weryfikowane przez operatorów stron www
TSUE: Reklamy i ogłoszenia w internecie z danymi wrażliwymi muszą być weryfikowane przez operatorów stron www
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Administratorem danych osobowych w ogłoszeniach publikowanych na stronie WWW jest jej właściciel. Dlatego też operatorzy stron internetowych powinni w szczególności zidentyfikować, przed ich opublikowaniem, ogłoszenia zawierające dane wrażliwe i zweryfikować, czy reklamodawca jest rzeczywiście osobą, której dane znajdują się w takim ogłoszeniu lub czy posiada wyraźną zgodę tej osoby - informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Wyrok TSUE z 2 grudnia 2025 r.

To konsekwencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 2 grudnia 2025 r., w sprawie C-492/23 Russmedia Digital i Inform Media Press, który orzekł, że operator internetowej witryny handlowej ponosi odpowiedzialność za dane osobowe zawarte w ogłoszeniach publikowanych na jego platformie. TSUE wskazuje na konieczność interpretowania przepisów tak, aby były podstawą wdrożenia przez administratora odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przed opublikowaniem zidentyfikować ogłoszenia zawierające dane szczególnych kategorii (np. dane o poglądach, seksualności czy dotyczących zdrowia). A jeżeli ogłoszenie czy reklama zawiera takie dane, to operator takiej strony musi zweryfikować czy są to dane reklamodawcy lub ogłoszeniodawcy. Jeśli nie, to osoba zamieszczająca taką treść zdanymi innej osoby musi wykazać, że dysponuje zgodą osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy oba te warunki nie są spełnione to operator takiej strony powinien uniemożliwić publikację takiego ogłoszenia czy reklamy.

Takie działanie ma zapobiegać przypadkom ujawniania danych osoby bez jej wiedzy i zgody, jak to miało miejsce w sprawie, którą zajmował się Trybunał. Badał on przypadek odpowiedzialności rumuńskiego serwisu ogłoszeniowego Russmedia Digital, w którym anonimowa osoba opublikowała informację o kobiecie świadczącej usługi seksualne. Informacja zawierała jej zdjęcia, numer telefonu i dane te opublikowano bez jej zgody. Kobieta uznała, że ogłoszenie było nieprawdziwe i krzywdzące. Na jej żądanie serwis ogłoszeniowy usunął je, ale mimo to informacje te zostały już powielone na innych stronach internetowych.

REKLAMA

REKLAMA

Kobieta na drodze sądowej dochodziła odszkodowania od serwisu Russmedia Digital. Sąd pierwszej instancji przyznał jej odszkodowanie w wysokości 7tys. euro, ale sąd kolejnej instancji orzekł, że odszkodowanie się nie należy, gdyż uznał platformę ogłoszeniową za dostawcę usług hostingowych, który nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników. Kobieta wniosła apelację isąd apelacyjny rozpatrując tę sprawę zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie wykładni prawa Unii Europejskiej.

Nie tylko reklamodawca, ale i serwis ogłoszeniowy jest administratorem danych osobowych

TSUE badając sprawę stwierdził, że nie tylko reklamodawca, ale i serwis ogłoszeniowy jest w tym przypadku administratorem danych. Wyjaśnił, że choć Russmedia Digital nie uczestniczyła w określeniu nieprawdziwej i krzywdzącej treści, to udostępniając użytkownikowi będącemu reklamodawcą internetową platformę handlową, która posłużyła do opublikowania ogłoszenia będącego przedmiotem postępowania, brała udział w określeniu celów i sposobów tego opublikowania. Dlatego zarówno operator, jak i użytkownik będący reklamodawcą są zobowiązani zapewnić przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów RODO. W szczególności muszą oni być wstanie wykazać, że dane osobowe zawarte wdanym ogłoszeniu są publikowane zgodnie z prawem.

Ważne

Reklamodawca nie może być anonimowy. Platforma ogłoszeniowa – jako administrator - ma obowiązek zebrania informacji o tożsamości użytkownika będącego reklamodawcą i zweryfikowania, czy jest osobą, której dane wrażliwe znajdują się w publikowanym ogłoszeniu.

Stąd konieczność wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych pozwalających identyfikować ogłoszenia, które zawierają dane szczególnych kategorii i zweryfikować, czy użytkownik zamierzający zamieścić takie ogłoszenie, jest osobą, której dane dotyczą, a jeżeli nie jest, czy dysponuje zgodą osoby, której dane te dotyczą.

TSUE odniósł się także do kwestii powielania ujawnionych tzw. wrażliwych danych w jego serwisie na innych stronach internetowych, co miało miejsce w badanej sprawie. Zdaniem TSUE operator internetowej platformy handlowej, jako administrator danych osobowych zawartych w ogłoszeniach publikowanych na jego stronie internetowej, ma obowiązek uniemożliwić kopiowanie i niezgodne z prawem publikowanie winnych witrynach internetowych.

REKLAMA

Zwalczanie tzw. „celeb bait”

Zdaniem UODO, wyrok ten ma ogromne znaczenie dla wielu serwisów internetowych w tym mediów społecznościowych. Serwisy tego typu nie mogą się bowiem tłumaczyć, że nie mają wpływ na treść ogłoszeń czy postów zdanymi. Nie mogą zasłaniać się tym, że jedynie świadczą usługę „hostingowania” ogłoszeń. Nie są bowiem jedynie pośrednikami w świadczeniu tej usługi, gdyż dostarczają odpowiedni narzędzia do publikacji danych, a więc decydują o tym w jaki sposób mogą być np. wyświetlane.

Biorąc pod uwagę obecne zjawisko tzw. „celeb bait”, a więc wykorzystywania danych, w tym wizerunku, znanych osób do generowania fałszywych reklam, właściciele mediów społecznościowych będą musieli zweryfikować czy publikujący taką treść ma zgodę osoby, której dane ujawnia na przetwarzanie jej danych wtaki sposób. Jeżeli nie, to publikacja nie jest niedopuszczalna.

To rozwiązanie uchroni nie tylko np. znane osoby przed bezprawnym wykorzystywaniem ich wizerunku, ale i użytkowników mediów społecznościowych przed narażeniem się np. na straty finansowe. Często takie nieprawdziwe reklamy czy ogłoszenia zachęcają albo do ryzykownych inwestycji, co najczęściej wiąże się ze stratami finansowymi albo do wyłudzenia danych od internautów, co z kolei naraża te osoby na wykosztowanie ich danych np. do celów przestępczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

 

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Młodego ojca nie można zwolnić przez 12 miesięcy. Jednak od tej zasady jest wyjątek. Wskazał na niego Sąd Najwyższy
14 sty 2026

Nie tylko matki, ale również ojcowie podlegają na gruncie prawa pracy ochronie związanej z rodzicielstwem. Jednym z jej przejawów, jest ochrona trwałości stosunku pracy. Jednak istnieją przypadki, w których pracodawca ma prawo odmówić rodzicom ochrony. Dlaczego?
Skarbówka jasno o uldze prorodzinnej przy opiece naprzemiennej po rozwodzie: próg dochodowy, porozumienie rodziców i granice samodzielnego rozliczenia
14 sty 2026

Rozwód, opieka naprzemienna i podatki coraz częściej spotykają się w jednym punkcie. Skarbówka regularnie dostaje pytania od rodziców, którzy po rozstaniu nadal wspólnie wychowują dzieci, dzielą koszty i próbują zrozumieć, jak w takiej rzeczywistości działa ulga prorodzinna.
WSA orzekł nieważność niektórych postanowień uchwały o strefie czystego transportu w Krakowie
14 sty 2026

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 14 stycznia 2026 r. orzekł nieważność zapisów uchwały o strefie czystego transportu w Krakowie, które odnoszą się do przyjętej przez radnych miasta definicji mieszkańca oraz nieuwzględnienia prywatnych placówek medycznych przy zwalnianiu z opłat.
TSUE: Reklamy i ogłoszenia w internecie z danymi wrażliwymi muszą być weryfikowane przez operatorów stron www
14 sty 2026

Administratorem danych osobowych w ogłoszeniach publikowanych na stronie WWW jest jej właściciel. Dlatego też operatorzy stron internetowych powinni w szczególności zidentyfikować, przed ich opublikowaniem, ogłoszenia zawierające dane wrażliwe i zweryfikować, czy reklamodawca jest rzeczywiście osobą, której dane znajdują się w takim ogłoszeniu lub czy posiada wyraźną zgodę tej osoby - informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.

REKLAMA

Zasiłek pielęgnacyjny 2026. Dlaczego nie wzrósł do 348,23 zł
14 sty 2026

W 2026 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie ulegnie zmianie i pozostanie na poziomie 215,84 zł miesięcznie. Podwyżka świadczenia będzie możliwa dopiero w przyszłym roku.
Oszustwa wciąż skuteczne? Co drugi senior ma z nimi do czynienia, mimo rosnącej wiedzy
14 sty 2026

Klikania w podejrzane linki w internecie unika 90 proc. seniorów, a nieco mniej - 89 proc. - korzysta z silnego hasła - wynika z badania Banku Pocztowego. Ponadto, z próbą oszustwa styczność miała prawie połowa polskich seniorów, z czego 12 proc. było udanych.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Co przysługuje – lista
14 sty 2026

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do wielu przywilejów, które mają im ułatwić życie społeczne i zawodowe. Wśród nich warto wymienić krótszy czas pracy, dodatkowy urlop, zwolnienia na turnusy rehabilitacyjne, kartę parkingową czy zasiłki.
Pracodawcy niesłusznie pozbawiają pracowników prawa do tego wolnego. Warto znać przepisy i bronić swoich praw
14 sty 2026

Pewne zasady postępowania, nie tylko w życiu prywatnym, ale i w pracy, są oparte jedynie na zwyczaju. Warto od czasu do czasu pochylić się nad nimi i skonfrontować je z tym, co wynika z obowiązujących przepisów, by mieć pewność, że swoim działaniem nie łamiemy prawa.

REKLAMA

Jak często można korzystać z tego zwolnienia? Pracodawca nie może go limitować i musi udzielać pracownikom wolnego
14 sty 2026

Jak prawidłowo korzystać z uprawnień pracowniczych? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest łatwa. Jak więc pozostać w zgodzie z przepisami, gdy pracodawcy mają tendencję do zaostrzania obowiązujących zasad, a pracownicy do ich interpretowania na swoją korzyść?
Pracodawcy jednak nadal będą mogli nadużywać B2B, umów zlecenia i umów o dzieło – „Znajdziemy lepsze sposoby ochrony pracowników”. Premier Donald Tusk wstrzymuje kontrowersyjną reformę
14 sty 2026

W dniu 4 grudnia 2025 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, który zakładał wyposażenie okręgowych inspektorów pracy w kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę – został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. W związku z licznymi kontrowersjami na jego temat – ostatecznie, nie spotkał się on jednak z uznaniem Premiera Donalda Tuska.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA