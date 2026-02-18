Od 1 lipca 2026 r. będzie można składać wnioski na wyprawkę szkolną na rok szkolny 2026/2027. W jakim terminie? Jakie zasady będą obowiązywały przy składaniu wniosku o wyprawkę szkolną na rok szkolny 2026/2027? Kiedy będą pierwsze wypłaty?

Tytułowe 400 zł na ucznia w wieku do 24 lat wzięło się z połączenia dwóch świadczeń. Pierwszym z nich jest świadczenie z programu „Dobry start”, które wynosi 300 zł na ucznia. Dodatkowe 100 zł mogą uzyskać osoby pobierające zasiłek rodzinny, gdyż jest to dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. W poniższym artykule wyjaśniamy komu i po spełnieniu jakich warunków przysługiwać będą dodatkowe środki na ucznia. Należy podkreślić, że nie każda osoba może wystąpić o dodatkowe 400 zł.

300 zł na ucznia w wieku do 24 lat

Program „Dobry Start” regulowany jest ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start. Jest to rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi. Świadczenie z programu dobry start, jak już wcześniej zostało wspomniane, wynosi 300 zł. Jest ono wolne od egzekucji ( co oznacza, że komornik nie może zająć tych środków), jest wolne od podatku dochodowego, a także nie podlega wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

Komu i na jakich zasadach przysługuje świadczenie „Dobry start” na rok szkolny 2026/2027?

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczęszczające do szkoły, które nie ukończyło 20 roku życia. W przypadku dzieci (uczniów) z niepełnosprawnościami, świadczenie to przysługuje do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wypłacane jest w celu częściowego pokrycia kosztów związanych z wyprawką szkolną. Co ważne, nie przysługuje rodzicom dzieci, które uczęszczają do żłobków, opiekunów dziennych, a także do przedszkoli. Nie przysługuje także na dzieci, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne. Świadczenia nie otrzymają także studenci. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie "Dobry start" przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia. W przypadku dziecka (ucznia) umieszczonego w pieczy zastępczej, świadczenie "Dobry start "przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Warto także zauważyć, że nie wszyscy otrzymają na ucznia 300 zł. W przypadku, gdy zgodnie z orzeczeniem sądu, dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie dobry start w wysokości 150 zł.

Jak złożyć wniosek o wyprawkę szkolną na rok szkolny 2026/2027?

Wniosek o dodatkowe fundusze na wyprawkę szkolną będzie można składać od 1 lipca 2026 r. Pieniądze wpłacane będą bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Można będzie tego dokonać poprzez:

portal PUE ZUS ,

, aplikację mobilną mZUS,

portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

bankowość elektroniczną.

Jednakże, w przypadku osób sprawujących pieczę na dzieckiem, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych lub osób samodzielnych – uczących się (w tym także w przypadku osób usamodzielnionych, czyli tych, które opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną) złożenie wniosku odbywać się będzie poprzez aplikację mZUS lub przez portal PUE ZUS. Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-terapeutycznych będą mogli złożyć wnioski o świadczenie "Dobry start" jedynie za pomocą portalu PUE ZUS.

Wyprawka na rok szkolny 2026/2027: co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” powinien zawierać m.in. dane wnioskodawcy, dane dziecka lub dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku dzieci niepełnosprawnych - oświadczenia o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności. Należy także podać numer rachunku bankowego, na który mają zostać wypłacone pieniądze. Warto także podać swojego maila oraz numer telefonu kontaktowego.

Wnioski będzie można składać do ZUS w terminie do 30 listopada 2026 r. Po tym czasie wniosek o dodatkowe pieniądze będzie można złożyć tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

„Dobry start”: kiedy wypłata środków w 2026 r.?

W przypadku, gdy złoży się wniosek o świadczenie „Dobry start” do końca sierpnia, ZUS wypłaci środki najpóźniej do 30 września 2026 r. Osoby, które złożą wniosek później, otrzymają świadczenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z dokumentami. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia "Dobry start", świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie – powinna je zwrócić.

100 zł na ucznia (i nie tylko!) w wieku do 24 lat

Rodzice pobierający zasiłek rodzinny mają możliwość wystąpić o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Należy jednak pamiętać, że zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci w wieku do 18 roku życia, lub w przypadku, gdy kontynuują naukę – do ukończenia przez nie 21 roku życia. Zaś dziecko kontynuujące naukę w szkole lub w szkole wyższej, które legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, może pobierać zasiłek rodzinny (wraz z dodatkami) do ukończenia 24 roku życia.

Czym wiec jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego? Jest to dodatek, który wypłacany jest raz w roku. Wysokość dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Dodatek ten wynosi 100 zł. Tak jak świadczenie z programu „Dobry start”, jest wypłacany na częściowe pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, czyli na wyprawkę szkolną. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się. W odróżnieniu od świadczenia z programu „Dobry start”, dodatek ten przysługuje także na dzieci, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne oraz na dzieci w wieku do 24 roku życia, które kontynuują naukę w szkole wyższej, w przypadku, gdy legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie otrzymają go rodzice, których dzieci chodzą do żłobka lub do przedszkola. Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym osoba, na którą przysługuje ten dodatek, rozpoczęła rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne. Warto mieć na uwadze, że obecny okres zasiłkowy kończy się z dniem 31 października 2026 r. oraz to, że nie jest to jedyny dodatek przysługujący osobom pobierającym zasiłek rodzinny.