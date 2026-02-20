REKLAMA

Świadczenie wspierające z ZUS. Nowe kwoty od 1 marca 2026 roku [Tabela]

Świadczenie wspierające z ZUS. Nowe kwoty od 1 marca 2026 roku [Tabela]

20 lutego 2026, 16:22
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jaka podwyżka świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r.?
Jaka podwyżka świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r.?
Znamy już oficjalną kwotę renty socjalnej, która będzie obowiązywała od 1 marca 2026 r. To ważna informacja dla osób pobierających świadczenia wspierające. Od wysokości renty zależy bowiem kwota świadczenia z ZUS. Jakie wsparcie będzie można otrzymać?

Kto może dostawać świadczenie wspierające z ZUS? [Kryteria]

To stosunkowo nowa forma wsparcia, która funkcjonuje od początku 2024 r. Świadczenie wspierające dedykowane jest osobom niepełnosprawnym, mającym potrzebę wsparcia. Potrzeba ta jest ustalana przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). W swojej decyzji WZON określa taką potrzebę w skali punktowej: od 70 do 100.

Warto pamiętać, iż świadczenie było wprowadzane etapami. Początkowo wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługiwało osobom z przyznanymi 70 punktami tylko wyjątkowo. Dotyczyło to opiekunów, którym przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ważne

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające jest już dostępne od 70 punktów w decyzji WZON bez dodatkowych ograniczeń.

Ile wynosi świadczenie wspierające? Kwoty od 1 marca 2026 r. [Tabela]

Renta socjalna do 28 lutego 2026 r. wynosi 1878,91 zł. Dla 70 punktów w decyzji WZON świadczenie wspierające wynosi 40% tej kwoty, czyli 752 zł. Najwyższe świadczenie wspierające (220% renty socjalnej) to aktualnie 4134 zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało już komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. Tak jak zakładano kilka dni temu, wyniesie on 105,3 %. To oznacza, iż od 1 marca 2026 r. renta socjalna będzie wzrośnie do 1 978,49 zł.

Ważne

Najniższe świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r. wyniesie zatem 792 zł, czyli wzrośnie o 40 zł. Najwyższa kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. to 4353 zł.

Kwoty przed i po marcowej waloryzacji prezentuje poniższa tabela.

Świadczenie wspierające w 2026 r.

Potrzeba wsparcia

Wartość renty socjalnej

Kwota świadczenia wspierającego

do 28 lutego 2026 r.

Kwota świadczenia wspierającego

od 1 marca 2026 r.

od 95 do 100 punktów

220%

4134 zł

4353 zł

od 90 do 94 punktów

180%

3383 zł

3562 zł

od 85 do 89 punktów

120%

2255 zł

2375 zł

od 80 do 84 punktów

80%

1504 zł

1583 zł

od 75 do 79 punktów

60%

1128 zł

1188 zł

od 70 do 74 punktów

40%

752 zł

792 zł

4353 zł świadczenia wspierającego z ZUS? Taką kwotę trudno otrzymać

W przestrzeni medialnej pojawia się niekiedy przekonanie o wysokich kwotach świadczenia wspierającego. Trzeba jednak pamiętać, że są to wartości maksymalne, dla osób z najwyższą potrzebą wsparcia. Często taką decyzję otrzymują osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Sama procedura uzyskania pomocy jest też kilkuetapowa. Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie uprawnia automatycznie do świadczeń z ZUS. Potrzebna jest jeszcze decyzja WZON i wniosek do ZUS o samo świadczenie. Osoby z niepełnosprawnościami często wskazują tu na długi czas oczekiwania. Świadczenie wspierające nie jest wyłączone z dochodu w pomocy społecznej. W praktyce zatem specjalistyczne usługi świadczone przez MOPS, o otrzymaniu świadczenia, mogą być po prostu droższe. Ponadto, świadczenia wspierającego nie otrzymują osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Z tego powodu w ostatnim czasie do resortu rodziny wpływa sporo postulatów na dokonanie zmian w przyznawaniu świadczenia. Dotyczą one m.in. zrównania okresu wypłacania świadczenia wspierającego z czasem, na jaki zostało wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Aktualnie maksymalny czas na jaki wypłacane jest świadczenie, wynosi 7 lat. Inne petycje wskazują na potrzebę zmian w progach punktowych czy otwarcie dostępu do wsparcia również osobom przebywającym w domach opieki.

Pod koniec 2025 r. MRPiPS dokonało przeglądu przepisów i ustawy o świadczeniu wspierającym. Z informacji przekazywanych przez resort wynika, iż trwają prace nad zmianami dotyczącymi ustalania poziomu potrzeby wsparcia i prawa do świadczenia wspierającego.

W tym momencie nie znamy jednak szczegółów. Nie wiemy zatem jakie konkretnie zmiany mogłyby zostać wprowadzone.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619);

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (M. P. z 2026 r., poz. 202).

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Źródło: INFOR
