Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 2026. Nowe kwoty, progi dochodowe i zbieg ze świadczeniem alimentacyjnym

Dla tysięcy rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, rok 2026 przynosi istotne zmiany w systemie wsparcia socjalnego. Choć uwaga mediów skupia się głównie na programie 800 plus, to dodatki do zasiłku rodzinnego stanowią kluczowy element stabilizacji finansowej najbiedniejszych gospodarstw domowych. W 2026 roku zmieniają się zasady przyznawania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie jest świadczeniem samodzielnym - przysługuje wyłącznie osobom, które mają już ustalone prawo do zasiłku rodzinnego. W 2026 roku kwoty te prezentują się następująco:

REKLAMA

REKLAMA

Kwota bazowa: 193 zł miesięcznie na dziecko.

Dziecko z niepełnosprawnością: Kwota ta zostaje zwiększona o 80 zł, co daje łącznie 273 zł na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Limit na rodzinę: W przypadku wychowywania większej liczby dzieci, łączna kwota dodatków na wszystkie dzieci nie może przekroczyć 386 zł (lub więcej, jeśli w rodzinie są dzieci niepełnosprawne).

Kto w świetle prawa jest "samotnym rodzicem" w 2026 roku?

Definicja samotnego wychowywania dziecka dla celów tego dodatku jest znacznie węższa niż w przypadku rozliczeń z fiskusem (PIT). Dodatek ten przysługuje tylko wtedy, gdy:

Drugi z rodziców dziecka nie żyje,

Ojciec dziecka jest nieznany (na podstawie aktu urodzenia),

Powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone (np. z powodu niemożności ustalenia sprawstwa lub specyficznej sytuacji rodzinnej).

Uwaga: Jeśli rodzic otrzymuje alimenty od drugiego rodzica lub ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie przysługuje. Systemy MOPS i GOPS w 2026 roku ściśle weryfikują wyroki sądowe oraz wpłaty od komorników.

Zasiłek rodzinny. Progi dochodowe i zasada "złotówka za złotówkę"

Największą barierą w 2026 roku pozostaje kryterium dochodowe. Aby otrzymać zasiłek rodzinny (a tym samym dodatek), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć:

REKLAMA

674 zł netto na osobę w rodzinie,

764 zł netto w przypadku dziecka z niepełnosprawnością.

W 2026 roku wielu rodziców może przekroczyć ten próg ze względu na wzrost płacy minimalnej. Tutaj z pomocą przychodzi mechanizm "złotówka za złotówkę". Jeśli dochód rodziny przekracza kryterium o kwotę mniejszą niż łączna suma przysługujących zasiłków i dodatków, świadczenie nie jest zabierane w całości. Zostaje ono pomniejszone o kwotę przekroczenia. Przykładowo, jeśli przekroczysz próg o 50 zł, Twój dodatek zostanie pomniejszony o tę kwotę, ale nadal będzie wypłacany.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Samotni rodzice w 2026 roku powinni również pamiętać o zbiegu dodatku za samotne wychowywanie z innymi komponentami zasiłku rodzinnego:

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 100 zł jednorazowo (wnioski do 31 października).

Dodatek z tytułu dojazdu do szkoły: Od września 2026 roku kwoty te zostały zwaloryzowane i wynoszą 69 zł miesięcznie na pokrycie kosztów dojazdu dziecka do szkoły ponadpodstawowej poza miejscem zamieszkania.

Dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła: 113 zł miesięcznie (tzw. dodatek na internat).

Wnioski o dodatki do zasiłku rodzinnego składa się zazwyczaj w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej (MOPS/GOPS) właściwym dla miejsca zamieszkania, bądź elektronicznie przez portal Emp@tia. W 2026 roku urzędnicy wymagają zaświadczeń o dochodach za rok 2025. W przypadku samotnych rodziców kluczowym dokumentem jest odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (jeśli ojciec jest nieznany) lub odpis aktu zgonu drugiego rodzica. Każda zmiana sytuacji życiowej (np. zawarcie nowego związku małżeńskiego przez rodzica) musi być zgłoszona w ciągu 14 dni, gdyż nienależnie pobrane dodatki podlegają egzekucji komorniczej wraz z odsetkami ustawowymi.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego