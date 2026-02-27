Znamy oficjalne terminy wypłat świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w marcu 2026 r., mamy oficjalny kalendarz wypłaty świadczeń. Niektórzy emeryci i renciści mogli być zdziwieni.

ZUS: terminarz wypłat zwaloryzowanych świadczeń. Niektórzy emeryci i renciści otrzymają je wcześniej

Jak co roku, w marcu ZUS przeprowadzi waloryzację świadczeń. W związku z tym, że 1 marca w tym roku przypada w niedzielę, Zakład z wyprzedzeniem wypłacił ponad milion zwaloryzowanych świadczeń, aby emeryci i renciści mogli je otrzymać najpóźniej 27 lutego, zarówno w formie gotówki, jak i na konta bankowe.

REKLAMA

REKLAMA

Ile wynosi waloryzacja świadczeń z ZUS 2026?

W tym roku waloryzacja świadczeń jest procentowa, a ich wysokość wzrośnie o 5,3%.

Czy ZUS podwyższa świadczenia z urzędu?

ZUS podwyższa świadczenia z urzędu, co oznacza, że nie ma potrzeby składania żadnych wniosków w tej sprawie.

KALENDARZ WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z ZUS W MARCU 2026

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z ZUS MARZEC 2026 Tutaj wypłata przesunięta, w zw. z tym, że 1 marca wypada w niedzielę. W pierwszym terminie płatności ZUS zwaloryzował ponad 1 mln 55 tys. świadczeń. Środki na wypłatę świadczeń zostały przekazane na pocztę 24 lutego, a do banków trafiły 26 lutego. 1 marca 2026 W kolejnym terminie, przypadającym na 6 marca, ZUS wypłaci ponad 1,8 mln świadczeń. Pieniądze zostaną przekazane na pocztę 3 marca, a do banków dotrą 5 marca. 6 marca 2026 Natomiast 10 marca świadczenia otrzyma blisko 1,5 mln osób. Poczta otrzyma środki 5 marca, natomiast banki – 9 marca. 10 marca 2026 W związku z tym, że wypłata emerytur i rent, ustalona na 15 marca, przypada na niedzielę, świadczenia te zostaną przekazane wcześniej. Dzięki temu uprawnieni otrzymają je najpóźniej do 13 marca. 15 marca 2026 Terminy wypłat 20 i 25 marca pozostają bez zmian. Środki na wypłatę świadczeń w tych terminach płatności zostaną przekazane na pocztę odpowiednio 17 i 20 marca, a do banków – 19 i 24 marca 20 marca 2026 Terminy wypłat 20 i 25 marca pozostają bez zmian. Środki na wypłatę świadczeń w tych terminach płatności zostaną przekazane na pocztę odpowiednio 17 i 20 marca, a do banków – 19 i 24 marc 25 marca 2026

Zatem generalnie ZUS zwaloryzowane świadczenia wypłaci wszystkim uprawnionym w standardowych terminach płatności, tj. 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

REKLAMA

Ważne Jeśli termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień od pracy ZUS realizuje wypłatę do ostatniego dnia roboczego przed tym terminem.

Wypłaty zwaloryzowanych świadczeń dla osób pobierających zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne zostaną przekazane na pocztę 27 marca, a do banków 31 marca, aby uprawnieni mogli je otrzymać 1 kwietnia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: ZUS