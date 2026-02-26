Pracownicy 50+ wiek to atut, nie bariera: w Polsce od lat przybywa zarówno pracujących emerytów, jak i osób, które nie pobierają świadczenia i pozostają aktywne zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podsumowały we czwartek wyniki kampanii informacyjno-edukacyjnej, skierowanej do przedstawicieli branż działających w ramach OPZZ.

Pracownicy 50+. Wiek to atut, nie bariera

W Polsce od lat przybywa zarówno pracujących emerytów, jak i osób, które nie pobierają świadczenia i pozostają aktywne zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podsumowały we czwartek wyniki kampanii informacyjno-edukacyjnej, skierowanej do przedstawicieli branż działających w ramach OPZZ.

Na szkoleniach organizatorzy upowszechniali wiedzę o zasadach działania systemu emerytalnego. Starali się szczególnie pogłębiać świadomość uczestników na temat roli, którą własna przezorność odgrywa w zapewnieniu sobie bezpieczeństwa finansowego w okresie emerytalnym. W związku z dużym zainteresowaniem kampanią, organizatorzy zapowiadają jej kontynuację.

Coraz więcej osób odkłada moment przejścia na emeryturę

– W grudniu 2024 roku ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu niż status emeryta było objętych 872,6 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury. Spośród pracujących seniorów 556,8 tys. było również objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. W ciągu ostatnich 9 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o 51,7%. Dane za 2025 rok poznamy w marcu, ale widzimy, że coraz więcej osób w wieku emerytalnym jest zainteresowanych dalszą aktywnością zawodową – mówi członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

– Skłoniło nas to do uruchomienia w ubiegłym roku programu pod hasłem „Moja emerytura zależy ode mnie – praca się opłaca". Chcieliśmy, aby pracownicy zrozumieli system ubezpieczenia emerytalnego oraz zobaczyli, jak różne zachowania wpływają na kształtowanie wysokości indywidualnych emerytur – dodaje przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.

Szkolenia dostosowane do branżowej specyfiki

Uczestnikami szkoleń byli przedstawiciele ogólnokrajowych organizacji związkowych OPZZ. Reprezentowali takie branże, jak: górnictwo i energetyka, przemysł, oświata i nauka, usługi publiczne, transport, budownictwo i przemysł drzewny, handel, usługi, sądownictwo oraz kultura i sztuka.

Tematyka każdego szkolenia była dostosowana do specyfiki rozwiązań emerytalnych konkretnego działu gospodarki.

Szkolenia prowadzili specjaliści z I Oddziału ZUS w Warszawie. Były one podzielone na 3 moduły:

w pierwszym uczestnicy poznawali bliżej polski system emerytalny, w drugim przyglądali się czynnikom wpływającym na wysokość emerytury. Weryfikowali stereotypy związane z wiekiem oraz słuchali o systemowych możliwościach wzmacnianie potencjału pracowników 50+ dzięki programom interwencyjnym, które mogą realizować zakłady pracy. w trzecim poznawali zdrowotne i psychiczne konsekwencje przejścia na emeryturę

Kolejna odsłona kampanii już wkrótce

– Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem członków związków zawodowych, dlatego OPZZ zamierza kontynuować współpracę z Centralą ZUS i I Oddziałem ZUS w Warszawie. Wraz z dodatkowym partnerem, czyli Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, zrealizujemy II etap kampanii pod hasłem: „Wiek to atut, nie bariera” – powiedział wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.

