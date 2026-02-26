REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ważna informacja z ZUS dot. pracowników 50+

Ważna informacja z ZUS dot. pracowników 50+

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 lutego 2026, 14:03
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Ważna informacja z ZUS dot. pracowników 50+
Ważna informacja z ZUS dot. pracowników 50+
voronaman
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy 50+ wiek to atut, nie bariera: w Polsce od lat przybywa zarówno pracujących emerytów, jak i osób, które nie pobierają świadczenia i pozostają aktywne zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podsumowały we czwartek wyniki kampanii informacyjno-edukacyjnej, skierowanej do przedstawicieli branż działających w ramach OPZZ.

Pracownicy 50+. Wiek to atut, nie bariera

W Polsce od lat przybywa zarówno pracujących emerytów, jak i osób, które nie pobierają świadczenia i pozostają aktywne zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podsumowały we czwartek wyniki kampanii informacyjno-edukacyjnej, skierowanej do przedstawicieli branż działających w ramach OPZZ.

REKLAMA

REKLAMA

Na szkoleniach organizatorzy upowszechniali wiedzę o zasadach działania systemu emerytalnego. Starali się szczególnie pogłębiać świadomość uczestników na temat roli, którą własna przezorność odgrywa w zapewnieniu sobie bezpieczeństwa finansowego w okresie emerytalnym. W związku z dużym zainteresowaniem kampanią, organizatorzy zapowiadają jej kontynuację.

Coraz więcej osób odkłada moment przejścia na emeryturę

– W grudniu 2024 roku ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu niż status emeryta było objętych 872,6 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury. Spośród pracujących seniorów 556,8 tys. było również objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. W ciągu ostatnich 9 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o 51,7%. Dane za 2025 rok poznamy w marcu, ale widzimy, że coraz więcej osób w wieku emerytalnym jest zainteresowanych dalszą aktywnością zawodową – mówi członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

– Skłoniło nas to do uruchomienia w ubiegłym roku programu pod hasłem „Moja emerytura zależy ode mnie – praca się opłaca”. Chcieliśmy, aby pracownicy zrozumieli system ubezpieczenia emerytalnego oraz zobaczyli, jak różne zachowania wpływają na kształtowanie wysokości indywidualnych emerytur – dodaje przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.

REKLAMA

Szkolenia dostosowane do branżowej specyfiki

Uczestnikami szkoleń byli przedstawiciele ogólnokrajowych organizacji związkowych OPZZ. Reprezentowali takie branże, jak: górnictwo i energetyka, przemysł, oświata i nauka, usługi publiczne, transport, budownictwo i przemysł drzewny, handel, usługi, sądownictwo oraz kultura i sztuka.

Tematyka każdego szkolenia była dostosowana do specyfiki rozwiązań emerytalnych konkretnego działu gospodarki.

Szkolenia prowadzili specjaliści z I Oddziału ZUS w Warszawie. Były one podzielone na 3 moduły:

  1. w pierwszym uczestnicy poznawali bliżej polski system emerytalny,
  2. w drugim przyglądali się czynnikom wpływającym na wysokość emerytury. Weryfikowali stereotypy związane z wiekiem oraz słuchali o systemowych możliwościach wzmacnianie potencjału pracowników 50+ dzięki programom interwencyjnym, które mogą realizować zakłady pracy.
  3. w trzecim poznawali zdrowotne i psychiczne konsekwencje przejścia na emeryturę

Kolejna odsłona kampanii już wkrótce

– Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem członków związków zawodowych, dlatego OPZZ zamierza kontynuować współpracę z Centralą ZUS i I Oddziałem ZUS w Warszawie. Wraz z dodatkowym partnerem, czyli Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, zrealizujemy II etap kampanii pod hasłem: „Wiek to atut, nie bariera” – powiedział wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: ZUS

Powiązane
Ponad 17 000 zł zasiłku dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny [WARUNKI 2026]
Ponad 17 000 zł zasiłku dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny [WARUNKI 2026]
Już są: Standardy dla osób z niepełnosprawnością, dot. tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR)
Już są: Standardy dla osób z niepełnosprawnością, dot. tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR)
ZUS: od marca wyższe limity dorabiania
ZUS: od marca wyższe limity dorabiania
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
1 marca 2026 r. rusza sezon rowerów miejskich w Polsce. Będzie dużo więcej elektrycznych jednośladów
26 lut 2026

Już z dniem 1 marca 2026 r. rusza sezon rowerów miejskich w Polsce. Na ulicach będzie dużo więcej elektrycznych jednośladów. Jak Polacy oceniają tzw. bike sharing?
Gdzie w Polsce jest najwięcej sklepów z trunkami wyskokowymi? Najbardziej "alkoholowe" miasta
26 lut 2026

Ponad 100 mld zł mogą sięgnąć w 2026 r. koszty wynikające z nadmiernego spożycia alkoholu. W dziesięciu największych miastach łącznie działa ponad 11 tys. sklepów sprzedających alkohol - czytamy w „Rz”.
Polacy biorą więcej kredytów, ale na mniejsze kwoty - największy skok w mieszkaniowych
26 lut 2026

Więcej kredytów ratalnych, gotówkowych i mieszkaniowych udzielono w styczniu br. wobec tego samego okresu 2025 r. - poinformowało BIK. Największy wzrost dotyczył kredytów hipotecznych - przekroczył 32 proc., a ratalnych 25 proc.
Ważna informacja z ZUS dot. pracowników 50+
26 lut 2026

Pracownicy 50+ wiek to atut, nie bariera: w Polsce od lat przybywa zarówno pracujących emerytów, jak i osób, które nie pobierają świadczenia i pozostają aktywne zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podsumowały we czwartek wyniki kampanii informacyjno-edukacyjnej, skierowanej do przedstawicieli branż działających w ramach OPZZ.

REKLAMA

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat? Polacy nie mają wątpliwości
26 lut 2026

77 proc. ankietowanych w sondażu IBRIS dla Radia ZET opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia.11,4 proc. badanych jest temu przeciwna, a 11,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.
Czy Polacy są przeciw reformie Państwowej Inspekcji Pracy? Sondaż nie pozostawia złudzeń
26 lut 2026

28,71 proc. ankietowanych popiera reformę Państwowej Inspekcji Pracy, która pozwoli urzędnikom jednostronnie zmienić umowy zawarte między pracodawcą, a pracownikiem; 56,41 proc. nie chce jej wprowadzenia - wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla „Super Expressu". 14,88 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
Dodatkowe pieniądze z ZUS w 2026 roku. Przewodnik po zasiłkach, dodatkach i świadczeniach, o których mogłeś nie wiedzieć
26 lut 2026

Luty 2026 roku to czas dużych zmian w wypłatach z ZUS. Od nowych stawek świadczenia wspierającego, po zwaloryzowane zasiłki dla rodziców i chorych - system wsparcia oferuje realną pomoc finansową. Oto aktualne kwoty dla każdego rodzaju świadczenia, dodatku i zasiłku wypłacanego przez ZUS.
Rozstanie. Jak przygotować się finansowo do rozwodu i nowego życia?
26 lut 2026

Zanim padnie słowo „rozwód”, w głowie wielu kobiet pojawia się pytanie: czy i jak sobie poradzę? Nie emocjonalnie, lecz głównie finansowo. To właśnie pieniądze, dokumenty, akty notarialne i realna wiedza o majątku często decydują o tym, czy rozstanie stanie się chaotycznym, bolesnym upadkiem, czy świadomym i kontrolowanym procesem. O finansowym przygotowaniu do rozstania mówi się wciąż za mało. A to ono daje poczucie bezpieczeństwa.

REKLAMA

KSeF bez kosztów: e-pity uruchamiają „Program za jeden PIT” dla mikrofirm
26 lut 2026

Blisko 30% mikroprzedsiębiorców obawia się, że koszty KSeF uderzą w ich rentowność. W odpowiedzi na te rynkowe nastroje marka e-pity uruchamia „Program za jeden PIT”, którego celem jest zminimalizowanie barier kosztowych w sektorze mikrofirm. W ramach programu przedsiębiorcy otrzymują bezpłatny dostęp do systemu do rozliczania małej firmy, integrując proces wdrożenia KSeF z corocznym obowiązkiem rozliczenia podatkowego.
1000 zł ekstra w gotówce na dziecko bez względu na zarobki rodziców. Ruszył nabór, liczy się kolejność zgłoszeń
26 lut 2026

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe. Już ruszył nabór do programu, w którym do wzięcia jest 1000 zł na rozwój pasji i talentów. Co najważniejsze, w tym przypadku kryterium dochodowe nie obowiązuje. Pula środków jest jednak ściśle ograniczona, a o przyznaniu stypendium decyduje refleks. Sprawdźcie, jakie warunki trzeba spełnić.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA