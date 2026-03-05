REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Przełom w wypłatach z ZUS. Od marca na konta seniorów wpłynie 6938,92 zł. Nie potrzebujesz stażu pracy

Przełom w wypłatach z ZUS. Od marca na konta seniorów wpłynie 6938,92 zł. Nie potrzebujesz stażu pracy

05 marca 2026, 12:10
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, gotówka
Wyobraź sobie przelew na prawie 7000 złotych, który wpływa na konto co miesiąc, dożywotnio i bez konieczności przepracowania choćby jednej godziny w życiu. Brzmi jak finansowa mrzonka? Nic bardziej mylnego. ZUS właśnie zaktualizował stawki dla jednego z najwyższych świadczeń w Polsce.

Nowa stawka od marca 2026. ZUS sypnął groszem

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kwota specjalnego świadczenia dla seniorów po 1 marca 2026 roku wzrosła do poziomu 6938,92 zł brutto. To potężny skok finansowy. Jeszcze kilka miesięcy temu kwota ta wynosiła 6589,67 zł, co oznacza, że portfele najstarszych seniorów zasilane są dodatkowym zastrzykiem gotówki w wysokości niemal 350 zł więcej niż w roku poprzednim. W skali roku oznacza to ponad 4000 zł dodatkowego zysku dla jubilata.

Pieniądze z ZUS za zero lat pracy? Tak, to możliwe!

To najbardziej kontrowersyjny, a zarazem najatrakcyjniejszy element tego świadczenia. W przeciwieństwie do tradycyjnej emerytury, tutaj ZUS nie pyta o staż pracy.

  • Nie musisz mieć przepracowanego ani jednego dnia w życiu.
  • Nie liczą się lata składkowe ani odprowadzone podatki.
  • Wysokość Twoich wcześniejszych zarobków nie ma żadnego znaczenia.

Jedynym i wyłącznym kryterium jest wiek. Każdy, kto świętuje swoje 100. urodziny, automatycznie nabywa prawo do tych pieniędzy. To swoisty "bonus za długowieczność", który ma ułatwić seniorom jesień życia i pokryć rosnące koszty opieki czy leków.

Koniec niesprawiedliwych zasad. Teraz zyskują wszyscy

Do niedawna przepisy były bezlitosne: kwota, którą otrzymałeś w dniu setnych urodzin, zostawała z Tobą "na sztywno" do końca życia. Powodowało to absurdalne sytuacje, w których 105-latek dostawał znacznie mniej niż "młodszy" stulatek, bo jego stawka nigdy nie była aktualizowana. Od 2025 roku to już przeszłość. Obecnie każda osoba pobierająca to świadczenie objęta jest coroczną waloryzacją marcową. Dzięki temu wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 100 lat nawet dekadę temu, również otrzymali w marcu 2026 roku podwyżkę do pełnej kwoty 6938,92 zł.

Czy musisz składać wniosek, aby dostać 7000 zł z ZUS?

Większość seniorów nie musi kiwnąć palcem, ale jest jeden krytyczny wyjątek, o którym rodziny często zapominają:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Automatyczna wypłata: Jeśli jubilat pobiera już emeryturę lub rentę z ZUS lub KRUS, system sam "wyłapie" datę urodzenia. Pieniądze zostaną doliczone do dotychczasowego świadczenia automatycznie od miesiąca urodzin.
  • Konieczny wniosek: Jeśli stulatek nigdy nie pracował i nie pobiera żadnych świadczeń (czyli nie widnieje w rejestrach ZUS), rodzina musi złożyć wniosek wraz z odpisem aktu urodzenia. Bez tego formalnego kroku pieniądze po prostu przepadną!

Dlaczego beneficjentów jest coraz więcej?

Polska gwałtownie się starzeje, a grupa stulatków rośnie w rekordowym tempie. Dane są jednoznaczne: jeszcze w 2018 roku wypłaty trafiały do niespełna 1,9 tysiąca osób. Dzisiaj, w 2026 roku, liczba ta wzrosła dwukrotnie i zbliża się do 4 tysięcy beneficjentów. To pokazuje, że szansa na dożycie do "bonusu od ZUS" jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Co ważne, świadczenie to jest wypłacane niezależnie od innych dodatków, takich jak trzynastka czy czternastka. To czysty zysk, który realnie odciąża budżety rodzin opiekujących się najstarszymi seniorami.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Źródło: INFOR
