Renta wdowia czy własna emerytura? ZUS rozsyła kluczowe decyzje. Jeden błąd w marcu 2026 kosztuje 12 000 zł rocznie

Renta wdowia czy własna emerytura? ZUS rozsyła kluczowe decyzje. Jeden błąd w marcu 2026 kosztuje 12 000 zł rocznie

04 marca 2026, 16:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Renta wdowia czy własna emerytura? ZUS rozsyła kluczowe decyzje. Jeden błąd w marcu 2026 kosztuje 12 000 zł rocznie
Marzec 2026 roku to dla tysięcy seniorów w Polsce czas trudnych wyborów finansowych. Wraz z tegoroczną waloryzacją świadczeń, ZUS uruchomił masową wysyłkę pism dotyczących tzw. zbiegu świadczeń. Wielu wdowców i wdów stoi przed dylematem: pozostać przy pełnej własnej emeryturze, czy skorzystać z nowych zasad renty wdowiej?

Renta wdowia czy własna emerytura?

Wybór jest wiążący na dany rok, a różnica w domowym budżetu może wynieść nawet 1000 zł miesięcznie (12 000 zł rocznie). Pułapka polega na tym, że ZUS sam nie wybierze za Ciebie najkorzystniejszego wariantu - musisz o niego zawnioskować samodzielnie.

Nowe zasady 2026: Jak działa mechanizm renty wdowiej?

System emerytalny w 2026 roku znajduje się w kluczowej fazie wdrażania reformy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, seniorzy mają prawo do wyboru jednego z dwóch modeli łączenia świadczeń, które pozwalają na pobieranie "półtorej" emerytury. Możesz wybrać wypłatę 100 proc. własnej emerytury powiększoną o 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Alternatywą jest pobieranie 100 proc. renty rodzinnej (czyli 85 proc. świadczenia męża lub żony) oraz dodatkowo 15 proc. swojej własnej emerytury. Pamiętaj jednak o "suficie". Łączna kwota, jaką przeleje Ci ZUS, nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. W marcu 2026 roku, po waloryzacji, limit ten oscyluje w granicach 5700-6000 zł brutto. Każda złotówka powyżej tej kwoty zostanie po prostu "obcięta".

Przykład Pani Marii: Jak łatwo stracić fortunę?

Spójrzmy na realne liczby po waloryzacji z 1 marca 2026 roku. Pani Maria ma 3000 zł własnej emerytury, a jej zmarły mąż wypracował świadczenie w wysokości 6000 zł (co daje 5100 zł renty rodzinnej, czyli 85 proc.). W obecnym stanie prawnym Pani Maria musi wybrać najkorzystniejszy wariant, a nieuwaga może ją słono kosztować:

  • Model A (Własna emerytura + 15 proc. renty po mężu): Pani Maria zostaje przy swoich 3000 zł i dobiera 15 proc. z 5100 zł renty rodzinnej (765 zł). Razem: 3765 zł brutto.
  • Model B (100 proc. renty po mężu + 15 proc. własnej emerytury): Pani Maria przechodzi na rentę rodzinną (5100 zł) i dobiera 15 proc. ze swojej emerytury (450 zł). Razem: 5550 zł brutto.

Werdykt: Wybierając Model B, Pani Maria otrzymuje co miesiąc o 1785 zł więcej niż w przypadku pozostania przy samej własnej emeryturze bez złożenia wniosku. W skali roku różnica wynosi 21 420 zł. To pokazuje, że nawet przy takim wskaźniku (15 proc.), kluczowe jest dokładne przeliczenie, który składnik świadczenia jest wyższy, aby nie zostawić na koncie ZUS pokaźnej fortuny.

Skąd bierze się strata 12 000 zł rocznie?

Kwota ta wynika z różnicy między wariantami przy określonych wysokościach świadczeń. Jeśli senior ma np. niską emeryturę własną, a zmarły małżonek wypracował bardzo wysoką rentę rodzinną, wybór "domyślnego" lub niewłaściwego modelu może sprawić, że co miesiąc traci on około 1000 zł (co daje 12 000 zł w skali roku).

3 rzeczy, na które musisz uważać w marcu 2026

Aby nie paść ofiarą systemu, sprawdź te trzy kluczowe punkty:

  • Kod pisma ZW-26: Jeśli w Twojej skrzynce pocztowej pojawił się list z takim oznaczeniem, masz tylko 14 dni na reakcję. Brak odpowiedzi ZUS uzna za zgodę na dotychczasowy, często mniej korzystny wariant.
  • Kwestia 13. i 14. emerytury: Pamiętaj, że dodatkowe świadczenia roczne są wypłacane tylko w jednej wysokości. Pobieranie dwóch połączonych świadczeń nie oznacza, że dostaniesz dwie "trzynastki".
  • Magiczna data 31 marca: Tylko wnioski złożone w marcu gwarantują pełne wyrównanie od początku nowego cyklu waloryzacyjnego. Złożenie dokumentów w kwietniu lub maju może sprawić, że przepadną Ci pieniądze za poprzednie miesiące.

Podsumowanie: Twoje pieniądze, Twój ruch

ZUS to instytucja, która działa według sztywnych procedur. Ich obowiązkiem jest poinformowanie Cię o zmianach, ale to Ty musisz ocenić, który wariant bardziej się opłaca. Jeśli Twoja sytuacja rodzinna uległa zmianie lub wiesz, że emerytura Twojego małżonka była znacznie wyższa od Twojej - marzec 2026 to moment, w którym musisz policzyć każdą złotówkę. Nie pozwól, by błąd w papierach kosztował Cię równowartość dobrych wakacji lub rocznego zapasu leków.

Źródło: INFOR
