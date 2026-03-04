REKLAMA

Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS może zabrać prawie 1000 zł z Twojej emerytury. Od marca weszły nowe limity. Jeden błąd i stracisz pieniądze

ZUS może zabrać prawie 1000 zł z Twojej emerytury. Od marca weszły nowe limity. Jeden błąd i stracisz pieniądze

04 marca 2026, 15:05
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emeryci, seniorzy, dokument, kalkulator

Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracujący emeryci i renciści muszą mieć się na baczności. Od 1 marca 2026 roku weszły w życie nowe progi zarobkowe, które decydują o tym, czy Twoje świadczenie zostanie wypłacone w całości, czy drastycznie obcięte. Dla wielu osób przekroczenie limitu o zaledwie kilka złotych może oznaczać stratę niemal 1000 zł miesięcznie. Ile możesz dorobić, żeby nie musieć oddawać pieniędzy do ZUS?

rozwiń >

Nowe limity od marca 2026. Ile można dorobić do emerytury?

Zasady są nieubłagane dla osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). ZUS co kwartał aktualizuje kwoty, których przekroczenie skutkuje karami. Od marca 2026 roku bezpieczna granica wzrosła. Obecnie możesz zarobić do 6 438,50 zł brutto miesięcznie i Twoja emerytura lub renta nie zostanie ruszona nawet o grosz. To dobra wiadomość - limit ten jest o blisko 300 zł wyższy niż w poprzednich miesiącach, co pozwala na podjęcie lepiej płatnego zajęcia bez strachu o świadczenie.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy ZUS zabierze Ci pieniądze? Uważaj na "strefę niebezpieczną"

Prawdziwe schody zaczynają się, gdy Twoje zarobki przekroczą wspomnianą kwotę 6 438,50 zł, ale nie będą wyższe niż 11 957,20 zł brutto. Wpadasz wtedy w tzw. widełki, które uprawniają ZUS do pomniejszenia Twojej wypłaty. O ile mniej pieniędzy dostaniesz? To zależy od rodzaju Twojego świadczenia, ale kwoty są dotkliwe. Jeśli jesteś na wcześniejszej emeryturze lub rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, ZUS może potrącić Ci maksymalnie 989,41 zł miesięcznie. W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby, potrącenie wynosi 841,05 zł, a przy częściowej niezdolności do pracy - 742,10 zł.

Najczarniejszy scenariusz - zawieszenie wypłaty

Jeśli Twoja kariera zawodowa nabierze tempa i zarobisz powyżej 11 957,20 zł brutto miesięcznie, ZUS zachowa się radykalnie - całkowicie zawiesi wypłatę Twojej emerytury lub renty. W takim przypadku na Twoje konto wpłynie tylko pensja z pracy, a świadczenie od państwa zostanie wstrzymane do czasu, aż Twoje dochody spadną poniżej limitu.

Pułapka na zapominalskich. ZUS może kazać zwrócić pieniądze za 3 lata!

Wielu seniorów popełnia jeden kosztowny błąd: nie informują ZUS o podjęciu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma jednak systemy, które prędzej czy później wyłapią dodatkowe dochody. Jeśli "zapomnisz" zgłosić swoje zarobki (służy do tego formularz EROP), konsekwencje będą bolesne. ZUS może zażądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za 3 lata wstecz. Przy obecnych stawkach mówimy o kwotach rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych długu wobec urzędu. Jeśli jednak dopełnisz formalności i zgłosisz pracę, ewentualny zwrot nadpłaty będzie dotyczył tylko ostatniego roku.

REKLAMA

Kto może spać spokojnie i zarabiać bez limitu?

Na koniec ważna informacja, która uspokoi dużą grupę seniorów. Powyższe limity NIE dotyczą osób, które:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • osiągnęły powszechny wiek emerytalny (kobiety 60+, mężczyźni 65+),
  • mają prawo do renty inwalidy wojennego lub renty rodzinnej po takim inwalidzie,
  • pobierają renty dla kombatantów.

Te osoby mogą zarabiać miliony, a ZUS i tak wypłaci im emeryturę w pełnej wysokości. Pozostali muszą co miesiąc zerkać na pasek z wypłatą, by nie wpaść w sidła urzędowych limitów.

Podsumowanie najważniejszych informacji

Osoby pobierające emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego i jednocześnie dorabiające, mogą stracić blisko 1000 zł świadczenia w przypadku przekroczenia limitów przychodów obowiązujących od 1 marca 2026 roku. Najwyższa kwota, o jaką ZUS może obniżyć emeryturę lub rentę, wynosi 989,41 zł, a przekroczenie progu 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (11 957,20 zł) skutkuje całkowitym wstrzymaniem wypłaty. Aby uniknąć potrąceń, zarobki brutto nie mogą przekroczyć 70 proc. średniej krajowej (6438,50 zł), przy czym zasady te nie dotyczą seniorów, którzy ukończyli ustawowy wiek emerytalny. Aby dowiedzieć się więcej o limitach dla konkretnych świadczeń, sprawdź informacje na stronie ZUS.

Źródło: INFOR

