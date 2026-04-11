Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS szykuje prawdziwą rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej? Czy to koniec z pracą do 65. roku życia?

ZUS szykuje prawdziwą rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej? Czy to koniec z pracą do 65. roku życia?

11 kwietnia 2026, 17:02
[Data aktualizacji 12 kwietnia 2026, 11:44]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Koniec z pracą do 65. roku życia? ZUS szykuje rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej
ZUS szykuje prawdziwą rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej? Czy to koniec z pracą do 65. roku życia?
Shutterstock

To może być najważniejsza zmiana w polskim systemie emerytalnym od dekad. Rząd oficjalnie rozpoczął prace nad projektem, który pozwoli tysiącom Polaków rzucić pracę znacznie wcześniej, niż zakładali. Jeśli masz za sobą długie lata składek, Twój wiek przestanie mieć znaczenie. Sprawdź, czy załapiesz się na nowe przepisy i ile lat pracy musisz udokumentować, aby cieszyć się wolnością.

Nie wiek, a staż. Nowe zasady przechodzenia na emeryturę

Obecnie system jest sztywny: 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Jednak projekt emerytur stażowych, nad którym trwają właśnie intensywne prace w rządzie, wywraca tę logikę do góry nogami. Kluczem do wolności ma być staż pracy. Jeśli zacząłeś pracować zaraz po szkole, będziesz mógł pożegnać się z etatem nawet przed sześćdziesiątką. To sprawiedliwe rozwiązanie dla osób, które wcześnie weszły na rynek pracy i przez dziesięciolecia sumiennie odprowadzały składki do ZUS.

Ile lat pracy wystarczy, aby dostać przelew z ZUS?

Związkowcy z "Solidarności" walczą o konkretne liczby, choć w toku negocjacji z rządem progi te mogą ulec lekkiej modyfikacji. Na stole leżą obecnie dwa warianty:

  • Wariant optymistyczny: 35 lat stażu dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
  • Wariant kompromisowy: 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn.

Co ważne, do stażu liczą się okresy składkowe, czyli czas, w którym od Twojej pensji realnie wpływały pieniądze do systemu ubezpieczeń społecznych.

Pułapka minimalnej kwoty. Nie każdy skorzysta?

Choć wizja wcześniejszego odpoczynku jest kusząca, przepisy zawierają istotny bezpiecznik. Państwo chce uniknąć sytuacji, w której osoby na "stażówkach" będą przymierać głodem. Zgodnie z aktualnymi założeniami, aby przejść na wcześniejszą emeryturę, musisz mieć zgromadzony kapitał pozwalający na wypłatę świadczenia w wysokości co najmniej 120-150 proc.emerytury minimalnej. Jeśli Twoje składki są zbyt niskie, system może zmusić Cię do pozostania na rynku pracy aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Sprawa nabrała tempa w marcu 2026 roku. Projekt stanowiska rządu trafił już do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Oznacza to, że etap "luźnych pomysłów" mamy za sobą - teraz trwają twarde wyliczenia budżetowe. Eksperci przewidują, że jeśli rozmowy międzyresortowe zakończą się sukcesem, pierwsze osoby będą mogły skorzystać z nowych przywilejów jeszcze w tym cyklu wyborczym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koniec z pracą do 65. roku życia? ZUS szykuje rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej - podsumowanie

Emerytury stażowe to planowana reforma umożliwiająca zakończenie aktywności zawodowej na podstawie stażu pracy (35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn), a nie wieku, co pozwoli na wcześniejsze odejście na świadczenie. Warunkiem koniecznym jest zgromadzenie kapitału zapewniającego co najmniej emeryturę minimalną, która od marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Planowane emerytury stażowe umożliwią zakończenie aktywności zawodowej po wypracowaniu 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni) stażu, potencjalnie nawet 7 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Warunkiem jest zgromadzenie kapitału zapewniającego świadczenie równe co najmniej emeryturze minimalnej, a przepisy mogą wejść w życie najwcześniej w 2027 roku.

ZUS zmienił limity od 1 marca 2026. Tyle może dorobić emeryt, aby nie stracić ani grosza ze świadczenia
Emerytura nauczycielska w 2026 roku. Ile ZUS wypłaci po 30 i 40 latach pracy?
Padł emerytalny rekord wszech czasów. Jeden z seniorów będzie dostawał o 2700 zł więcej co miesiąc do emerytury
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Dłuższa majówka w 2026 r. – od 1 do 6 maja, a dla niektórych nawet do 10 maja. Kto może liczyć na wydłużony majowy odpoczynek?
12 kwi 2026

W związku z korzystnym układem w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy, weekendu i egzaminów maturalnych – na wydłużoną majówkę w 2026 r., mogą liczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy w tym roku nie przystępują do egzaminu maturalnego. To łącznie może dać im nawet 6 lub 10 dni wolnego, które będą mogli przeznaczyć na majowy odpoczynek.
MF: obowiązkowa kasa fiskalna przy usługach parkingowych od 1 kwietnia 2026 r. Czy dotyczy wynajmu miejsc postojowych?
12 kwi 2026

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w komunikacie, że od 1 kwietnia 2026 r. usługi parkingowe dla samochodów i innych pojazdów będą musiały być ewidencjonowane na kasach rejestrujących. Jednocześnie resort finansów zaznacza, że obowiązek ten nie dotyczy wynajmu nieruchomości własnych lub dzierżawionych – w tym wynajmu miejsc postojowych.
Nie bierzcie takiego L4 od lekarza! Nie dostaniecie pieniędzy, a pracodawca pozna powód chorobowego
12 kwi 2026

To już prawdziwa lawina L4 z kodem „C”. Co się kryje pod tym oznaczeniem? To niezdolność do pracy z powodu nadużycia alkoholu. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2025 liczba tego typu L4 wyniosła 10 tysięcy. Niemal połowa z nich dotyczy osób między 35. a 49. rokiem życia. Specjaliści bija na alarm. To właśnie ta grupa wiekowa stanowi rdzeń rynku pracy.
Wybory na Węgrzech. Kim jest Peter Magyar?
12 kwi 2026

Peter Magyar, przewodniczący prowadzącej w sondażach partii TISZA, w ostatnich dwóch latach wyrósł na lidera węgierskiej opozycji i polityka, który w wyborach w niedzielę może odsunąć od władzy rządzącego od 16 lat premiera Viktora Orbana i jego partię Fidesz, do której kiedyś sam należał.

Wybory na Węgrzech. Kim jest Viktor Orban?
12 kwi 2026

Viktor Orban, najdłużej urzędujący premier w historii Węgier, rozpoczął polityczną karierę od głośnego wezwania w 1989 roku do opuszczenia kraju przez wojska sowieckie. Później, już jako szef rządu, ogłosił sprzeciw wobec „liberalnej demokracji”, stając się rzecznikiem jej „nieliberalnej” wersji.
PIE: kondycja gospodarki może przesądzić o wyniku wyborów na Węgrzech
11 kwi 2026

Pogarszająca się kondycja gospodarki może przesądzić o wyniku wyborów parlamentarnych na Węgrzech zaplanowanych na niedzielę, 12 kwietnia – ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Kraj zmaga się m.in. z niskim wzrostem gospodarczym i najwyższą inflacją w UE.
Zły NIP nabywcy - jak skorygować? [KSeF]
11 kwi 2026

KSeF: jak radzić sobie z drobnymi pomyłkami na fakturach? Oto trzy najczęstsze pytania związane z poprawianiem błędów m.in. zły NIP nabywcy. Jak teraz go skorygować?
Majówka 2026 - kiedy wypada? Kalendarz. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy?
11 kwi 2026

Majówka 2026 – kiedy wypada? Jakie dni wolne wypadają w majówkę? W maju 2026 roku mamy 3 święta wolne od pracy. Sprawdź, kiedy wypada długi weekend majowy. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy? Oto kalendarz.

Rozszerzenie systemu kaucyjnego na kartony, ze względu na „niepokojący trend rynkowy wśród dużych producentów napojów” – jeszcze w 2026 r. będziemy zanosić do automatu kaucyjnego również kartony po mleku, sokach i innych napojach?
12 kwi 2026

Po wejściu w życie systemu kaucyjnego w październiku 2025 r., na rynku napojów zaczęto obserwować „niepokojący trend, polegający na ucieczce z systemu kaucyjnego poprzez zmianę stosowanych opakowań na napoje objętych systemem kaucyjnym na opakowania na napoje, które nie są nim objęte, zwłaszcza na tzw. opakowania kartonowe”, które tak naprawdę nie są wykonane wyłącznie z kartonu, a stanowią – „opakowania wielowarstwowe, składające się z połączenia warstw papieru, polietylenu (tworzywa sztucznego) i aluminium”, których recykling jest znacznie utrudniony. W powyższej sprawie, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zwrócił się jeden z posłów. Znamy już odpowiedź resortu w kwestii objęcia system kaucyjnym opakowań kartonowych jeszcze w 2026 r.
Skarbówka nie narzeka na brak pracy: donoszą sąsiedzi, pracownicy, kontrahenci a nawet rodzina. 100 tysięcy donosów pod lupą fiskusa rocznie – co z nimi robi kontrola podatkowa
12 kwi 2026

Skarbówka wciąż może liczyć na donosy. Tradycja pisania donosów podatkowych na mniej lub bardziej znajome osoby nie ginie w Polsce – mało tego, w ostatnich latach rośnie liczb donosów o wykroczeniach podatkowych kierowanych do urzędów skarbowych. Są one głównie anonimowe, a najczęściej donoszą sąsiedzi, pracownicy, kontrahenci a nawet członkowie rodziny.
