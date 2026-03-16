REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Prawie 2000 zł co miesiąc za wychowanie dzieci. Sprawdź, czy ZUS przyzna Ci te pieniądze

Prawie 2000 zł co miesiąc za wychowanie dzieci. Sprawdź, czy ZUS przyzna Ci te pieniądze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 marca 2026, 14:00
[Data aktualizacji 17 marca 2026, 15:42]
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, gotówka
Prawie 2000 zł co miesiąc za wychowanie dzieci. Sprawdź, czy ZUS przyzna Ci te pieniądze
PawelKacperek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wychowanie przynajmniej czwórki dzieci to ogromny trud, który państwo postanowiło docenić. Program "Mama 4 Plus" pozwala rodzicom, którzy ze względu na opiekę nad liczną rodziną nie mogli wypracować stażu emerytalnego, otrzymać comiesięczne wsparcie finansowe. Jakie warunki musisz spełnić, aby w 2026 roku otrzymać nawet 1978,49 zł brutto?

Program "Mama 4+" to mechanizm, który ma docenić trud wychowania dzieci, jeśli uniemożliwił on wypracowanie pełnego stażu pracy zawodowej.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może ubiegać się o świadczenie?

Aby otrzymać pieniądze z ZUS, należy spełnić łącznie cztery główne warunki:

  • Wychowanie dzieci: Musisz wychować (lub wychować wspólnie z małżonkiem) przynajmniej czworo dzieci. Dotyczy to dzieci własnych, współmałżonka lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem zawodowej).
  • Wiek: Osiągnięcie wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.
  • Miejsce zamieszkania: Musisz mieszkać w Polsce i posiadać tu "ośrodek interesów życiowych" przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16. roku życia).

Brak wystarczającego dochodu: Twoja obecna emerytura (lub jej brak) jest niższa niż emerytura minimalna.

Ile można otrzymać?

ZUS uzupełnia Twoje świadczenie do poziomu emerytury minimalnej. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji (1 marca). Jeśli nie masz żadnego prawa do emerytury, otrzymasz pełną kwotę emerytury minimalnej (w 2026 roku jest to 1978,49 zł brutto). Jeśli pobierasz niską emeryturę, ZUS wypłaci Ci różnicę pomiędzy tym, co otrzymujesz, a kwotą emerytury minimalnej.

REKLAMA

Jak złożyć wniosek? - Instrukcja krok po kroku

To nie dzieje się automatycznie. Musisz wykazać inicjatywę:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Przygotuj dokumenty: Odpisy aktów urodzenia dzieci (lub orzeczenia sądu o opiece) oraz numery PESEL dzieci.
  • Wypełnij formularze: Potrzebujesz druku ERU oraz obowiązkowego oświadczenia o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej (ERU-O).
  • Złóż wniosek: Osobiście w placówce ZUS, pocztą lub przez portal PUE ZUS.
  • Czekaj na decyzję: ZUS sprawdzi Twoje dochody, posiadane nieruchomości oraz gospodarstwa rolne przed wydaniem decyzji.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - ważne uwagi

  • Ojcowie: Świadczenie przysługuje ojcu tylko w przypadku śmierci matki, porzucenia dzieci przez matkę lub długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez nią.
  • Nie tylko "składki": Wychowanie dzieci liczy się nawet wtedy, gdy w ogóle nie pracowałeś/aś zawodowo i nie odprowadzałeś/aś składek.
  • Decyzja uznaniowa: ZUS każdorazowo bada, czy opieka nad dziećmi faktycznie uniemożliwiła Ci podjęcie pracy zarobkowej.
  • Obowiązek informacyjny: Jeśli Twoja sytuacja materialna się zmieni (np. podejmiesz pracę lub sprzedasz nieruchomość), musisz niezwłocznie powiadomić o tym ZUS, gdyż może to wpłynąć na prawo do świadczenia.

Mama 4 plus - podsumowanie

Program "Mama 4 plus", czyli oficjalnie Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające, to specjalne wsparcie finansowe skierowane do osób, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czworga dzieci, przez co nie zdołały wypracować stażu pracy uprawniającego do minimalnej emerytury. Świadczenie to ma na celu zapewnienie podstawowych środków do życia i od marca 2026 roku wynosi tyle, co aktualna najniższa emerytura po waloryzacji. W praktyce działa ono na dwa sposoby: jeśli dana osoba nie posiada żadnych świadczeń, otrzymuje pełną kwotę, natomiast jeśli pobiera już emeryturę niższą od minimalnej, ZUS wypłaca jedynie dopełnienie do tej kwoty. Co ważne, beneficjenci programu mają również prawo do otrzymywania trzynastej i czternastej emerytury. O świadczenie w pierwszej kolejności mogą ubiegać się kobiety po 60. roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach także ojcowie po ukończeniu 65 lat, jeżeli matka dzieci zmarła, porzuciła rodzinę lub przez długi czas ich nie wychowywała. Głównym kryterium przyznania pieniędzy, poza liczbą dzieci i wiekiem, jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Cała procedura odbywa się na wniosek zainteresowanego, który należy złożyć w ZUS lub KRUS wraz z oświadczeniem o sytuacji majątkowej oraz aktami urodzenia dzieci. Należy jednak pamiętać, że świadczenie ma charakter uznaniowy, co oznacza, że każda sprawa jest analizowana indywidualnie przez prezesa danej instytucji ubezpieczeniowej.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA