Prawie 2000 zł co miesiąc za wychowanie dzieci. Sprawdź, czy ZUS przyzna Ci te pieniądze

Wychowanie przynajmniej czwórki dzieci to ogromny trud, który państwo postanowiło docenić. Program "Mama 4 Plus" pozwala rodzicom, którzy ze względu na opiekę nad liczną rodziną nie mogli wypracować stażu emerytalnego, otrzymać comiesięczne wsparcie finansowe. Jakie warunki musisz spełnić, aby w 2026 roku otrzymać nawet 1978,49 zł brutto?

Program "Mama 4+" to mechanizm, który ma docenić trud wychowania dzieci, jeśli uniemożliwił on wypracowanie pełnego stażu pracy zawodowej.

Kto może ubiegać się o świadczenie?

Aby otrzymać pieniądze z ZUS, należy spełnić łącznie cztery główne warunki:

Wychowanie dzieci: Musisz wychować (lub wychować wspólnie z małżonkiem) przynajmniej czworo dzieci. Dotyczy to dzieci własnych, współmałżonka lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem zawodowej).

Wiek: Osiągnięcie wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Miejsce zamieszkania: Musisz mieszkać w Polsce i posiadać tu "ośrodek interesów życiowych" przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16. roku życia).

Brak wystarczającego dochodu: Twoja obecna emerytura (lub jej brak) jest niższa niż emerytura minimalna.

Ile można otrzymać?

ZUS uzupełnia Twoje świadczenie do poziomu emerytury minimalnej. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji (1 marca). Jeśli nie masz żadnego prawa do emerytury, otrzymasz pełną kwotę emerytury minimalnej (w 2026 roku jest to 1978,49 zł brutto). Jeśli pobierasz niską emeryturę, ZUS wypłaci Ci różnicę pomiędzy tym, co otrzymujesz, a kwotą emerytury minimalnej.

Jak złożyć wniosek? - Instrukcja krok po kroku

To nie dzieje się automatycznie. Musisz wykazać inicjatywę:

Przygotuj dokumenty: Odpisy aktów urodzenia dzieci (lub orzeczenia sądu o opiece) oraz numery PESEL dzieci.

Wypełnij formularze: Potrzebujesz druku ERU oraz obowiązkowego oświadczenia o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej (ERU-O).

Złóż wniosek: Osobiście w placówce ZUS, pocztą lub przez portal PUE ZUS.

Czekaj na decyzję: ZUS sprawdzi Twoje dochody, posiadane nieruchomości oraz gospodarstwa rolne przed wydaniem decyzji.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - ważne uwagi

Ojcowie: Świadczenie przysługuje ojcu tylko w przypadku śmierci matki, porzucenia dzieci przez matkę lub długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez nią.

Nie tylko "składki": Wychowanie dzieci liczy się nawet wtedy, gdy w ogóle nie pracowałeś/aś zawodowo i nie odprowadzałeś/aś składek.

Decyzja uznaniowa: ZUS każdorazowo bada, czy opieka nad dziećmi faktycznie uniemożliwiła Ci podjęcie pracy zarobkowej.

Obowiązek informacyjny: Jeśli Twoja sytuacja materialna się zmieni (np. podejmiesz pracę lub sprzedasz nieruchomość), musisz niezwłocznie powiadomić o tym ZUS, gdyż może to wpłynąć na prawo do świadczenia.

Mama 4 plus - podsumowanie

Program "Mama 4 plus", czyli oficjalnie Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające, to specjalne wsparcie finansowe skierowane do osób, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czworga dzieci, przez co nie zdołały wypracować stażu pracy uprawniającego do minimalnej emerytury. Świadczenie to ma na celu zapewnienie podstawowych środków do życia i od marca 2026 roku wynosi tyle, co aktualna najniższa emerytura po waloryzacji. W praktyce działa ono na dwa sposoby: jeśli dana osoba nie posiada żadnych świadczeń, otrzymuje pełną kwotę, natomiast jeśli pobiera już emeryturę niższą od minimalnej, ZUS wypłaca jedynie dopełnienie do tej kwoty. Co ważne, beneficjenci programu mają również prawo do otrzymywania trzynastej i czternastej emerytury. O świadczenie w pierwszej kolejności mogą ubiegać się kobiety po 60. roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach także ojcowie po ukończeniu 65 lat, jeżeli matka dzieci zmarła, porzuciła rodzinę lub przez długi czas ich nie wychowywała. Głównym kryterium przyznania pieniędzy, poza liczbą dzieci i wiekiem, jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Cała procedura odbywa się na wniosek zainteresowanego, który należy złożyć w ZUS lub KRUS wraz z oświadczeniem o sytuacji majątkowej oraz aktami urodzenia dzieci. Należy jednak pamiętać, że świadczenie ma charakter uznaniowy, co oznacza, że każda sprawa jest analizowana indywidualnie przez prezesa danej instytucji ubezpieczeniowej.