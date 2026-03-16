Rodzice w tym mieście przecierają oczy. Więcej niż 800 plus, czyli 3000 zł na każde dziecko i żadnych pytań o zarobki. Sprawdź, czy też dostaniesz

Władze samorządowe Wysokiego Mazowieckiego uruchomiły przełomowy program wsparcia dla rodzin, oferując jednorazową zapomogę w wysokości 3 tysięcy złotych z tytułu urodzenia dziecka. To jedno z najwyższych tego typu świadczeń w Polsce, a co najważniejsze - dostępne dla każdego, bez względu na zarobki.

Nowa strategia demograficzna miasta

Wprowadzenie świadczenia "Wyprawka Wysokomazowieckiego Malucha" ma wyraźny cel: zachęcenie młodych ludzi do wiązania przyszłości z miastem i powstrzymanie zjawiska wyludniania. Burmistrz Jarosław Siekierko podkreśla, że program jest inwestycją w kapitał społeczny. Świadczenie jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza, że pełna kwota 3000 zł trafia bezpośrednio do portfeli rodziców. Program stanowi istotne uzupełnienie ogólnopolskiego "becikowego" (1000 zł), które wciąż jest ograniczone rygorystycznym progiem dochodowym (1922 zł netto na osobę). W Wysokiem Mazowieckiem jedynym "biletem wstępu" do otrzymania pieniędzy jest lojalność wobec lokalnej wspólnoty - czyli płacenie tu podatków i faktyczne zamieszkiwanie na terenie miasta. Program wszedł w życie z początkiem 2026 roku i obejmuje wszystkie dzieci urodzone lub przysposobione od 1 stycznia 2026 roku.

Cele strategiczne programu i wymogi dla mieszkańców

Wprowadzenie dodatkowego świadczenia ma wymiar zarówno prorodzinny, jak i demograficzny. Burmistrz miasta, Jarosław Siekierko, podkreśla, że program ma na celu ograniczenie zjawiska wyludniania się gminy. Aby otrzymać wsparcie, rodzice muszą spełnić konkretne kryteria formalne. Przede wszystkim wymagane jest, aby przynajmniej jeden z rodziców rozliczał podatek dochodowy w lokalnym urzędzie skarbowym, co bezpośrednio zasila budżet miasta. Ponadto niezbędne jest posiadanie meldunku na terenie Wysokiego Mazowieckiego lub stałe zamieszkiwanie w granicach miasta wraz z dzieckiem. Inicjatywa ta wpisuje się w szerszą strategię rozwoju, obejmującą w najbliższym czasie również wprowadzenie Karty Mieszkańca, która umożliwi korzystanie z preferencyjnych cen usług publicznych, takich jak kino, basen czy zajęcia w domu kultury.

Kto może otrzymać 3000 zł za nowo narodzone dziecko?

Rodzice lub opiekunowie prawni (również w przypadku adopcji dziecka do 7. roku życia).

Osoby, które zamieszkują na terenie Wysokiego Mazowieckiego przez okres co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka (lub przed dniem objęcia dziecka opieką).

Przynajmniej jeden z rodziców musi rozliczać podatek dochodowy (PIT) w tutejszym Urzędzie Skarbowym.

Ile masz czasu na złożenie wniosku?

Masz na to dokładnie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Po tym terminie prawo do świadczenia wygasa. Miasto deklaruje, że wnioski są rozpatrywane w terminie do 30 dni.

Gdzie złożyć dokumenty?

Osobiście w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie (ul. Ludowa 15).

Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie Uchwały nr XXII/109/2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

Co musisz przygotować? (Lista dokumentów)

Kserokopię aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu).

Kopię pierwszej strony zeznania PIT za ubiegły rok (lub zaświadczenie z US potwierdzające miejsce rozliczania podatku).

Numer rachunku płatniczego, na który zostanie przelane wsparcie.

Miasto planuje wkrótce rozszerzenie polityki prorodzinnej o Kartę Mieszkańca, która uprawni rodziców i dzieci do zniżek na basen, kino oraz zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury.

Porównanie świadczeń samorządowych z ogólnokrajowym becikowym

Warto rozróżnić lokalną inicjatywę władz Wysokiego Mazowieckiego od ogólnopolskiego becikowego. Systemowe świadczenie państwowe wynosi 1000 złotych i jest objęte kryterium dochodowym (1922 zł netto na osobę). Co ważne, ogólnopolskie becikowe wymaga również udokumentowania opieki medycznej nad matką od 10. tygodnia ciąży. Miejska wyprawka w Wysokiem Mazowieckiem nie stawia takich warunków medycznych ani dochodowych. Liczy się fakt urodzenia dziecka po 1 stycznia 2026 roku oraz realna więź rodziców z miastem. To sprawia, że lokalne rozwiązanie stanowi znaczące i łatwiej dostępne rozszerzenie podstawowego wsparcia oferowanego przez państwo.