Dodatek dla samotnych rodziców – kto może go dostać?

Dodatek dla samotnych rodziców – kto może go dostać?

17 marca 2026, 09:11
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Dodatek dla samotnych rodziców – kto może go dostać?
Dodatek dla samotnych rodziców – kto może go dostać?
Myślisz, że wsparcie w wychowaniu dziecka to zawsze ta sama, stała kwota z programu 800+? Nic bardziej mylnego. Przepisy przewidują znacznie hojniejszą rekompensatę finansową dla tych, którzy na co dzień mierzą się z wyzwaniami samotnego rodzicielstwa, choć formalne kryteria jej przyznania potrafią być zdradliwe. Sprawdź, czy Twoja sytuacja życiowa otwiera przed Tobą drzwi do świadczenia, o którym wiele osób wciąż zapomina. Co więcej, gdy jesteś rodzicem dziecka z niepełnosprawnością kwota się zwiększa!

Dodatek dla samotnych rodziców – kto może go dostać? PODSTAWA PRAWNA

Dodatek dla samotnych rodziców jest uregulowany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208, dalej jako: ustawa). Kluczowe w tym zakresie jest również rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2024 r. Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ((Dz.U. z 2024 r. poz. 1238, dalej jako: rozporządzenie).

Ważne

Można powiedzieć, że sens regulacji z art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych polega na tym, że osobie samotnie wychowującej dziecko przysługuje z tego tytułu dodatek do zasiłku rodzinnego, jeżeli z obiektywnych przyczyn nie otrzymuje dla utrzymania dziecka wsparcia drugiego rodzica w postaci świadczeń alimentacyjnych.

Kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko?

Na gruncie ustawy, przez osobę samotnie wychowującą dziecko - należy rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Wykładnia definicji osoby samotnie wychowującej dziecko zaprezentowana w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2017 r., III SA/Gd 385/17, wskazuje, że: fakt zawarcia związku małżeńskiego przez rodzica wychowującego dziecko pochodzące z innego związku, nie ma wpływu na sferę władzy rodzicielskiej i obowiązków alimentacyjnych względem tego dziecka. Dlatego należy uznać, że dziecko wychowujące się w rodzinie rekonstruowanej, nie traci statusu osoby wychowywanej przez samotnego rodzica. Dla takiej oceny nie ma znaczenia bowiem okoliczność, że rodzic ubiegający się o dodatek do zasiłku rodzinnego pozostaje w nowym związku małżeńskim.

Jakie dodatki przysługują rodzicom?

Rodzicom, którzy mają prawo do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

  • urodzenia dziecka;
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • samotnego wychowywania dziecka;
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
  • rozpoczęcia roku szkolnego;
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek dla samotnych rodziców – kto może go dostać?

Dodatek dla samotnych rodziców może dostać osoba, która pobiera zasiłek rodzinny. To po pierwsze i najważniejsze. Co jeszcze wskazują przepisy? Jak wynika z art. 11a ustawy, który bezpośrednio reguluje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  • 1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  • 2) ojciec dziecka jest nieznany;
  • 3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka a zasądzone alimenty

Fakt zasądzenia alimentów wyklucza wprawdzie prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, ale daje możliwość ich otrzymywania od osoby zobowiązanej do alimentacji. Z kolei bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych stwarza osobie samotnie wychowującej dziecko możliwość uzyskania innego niż dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka świadczenia pomocowego ze strony państwa przewidzianego w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (zob. teza wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2020 r., I OSK 2368/19).

Dodatek dla osoby uczącej się, gdy rodzice nie żyją jak dodatek dla samotnych rodziców

Dodatek w wysokości 193 zł w 2026 r. przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Jest to traktowane, zgodnie z ustawą, jak dodatek dla samotnych rodziców - w rzeczywistości jest to dodatek dla samotnego dziecka.

Dodatek dla samotnych rodziców - ile wynosi?

Zgodnie z § 1 pkt 7) rozporządzenia, od dnia 1 listopada 2024 r. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek dla samotnych rodziców - ile wynosi przy dzieciach z niepełnosprawnością?

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, zatem jest to 193 zł + 80 zł, zatem 273 zł. Co ważne nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci, zatem jest to 386 zł + 160 zł, zatem maksymalnie 546 zł.

Pozostawanie w konkubinacie a samotne wychowywanie dziecka

Jak czytamy w wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2022 r., I OSK 760/19: osoba pozostająca w związku nieformalnym, jakim jest konkubinat, i wychowującą wspólnie z konkubentem co najmniej jedno wspólne dziecko, nie może być uznana za osobę samotnie wychowującą dziecko w odniesieniu do dziecka z wcześniejszego związku - w rozumieniu art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Warto zwrócić uwagę, na zgoła inną interpretację dotyczącą uznania rodzica pozostającego w związku małżeńskim za samotnie wychowującego dziecko. Jak podkreśla sąd: skoro w świetle art. 3 pkt 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych negatywną przesłanką uznania osoby za samotnie wychowującą dziecko jest warunek wychowywania wspólnie co najmniej jednego dziecka z jego rodzicem, bez znaczenia jest okoliczność, że jeden z rodziców ubiegający się o dodatek do zasiłku rodzinnego pozostaje w nowym związku, z którego również pochodzą inne dzieci, jakie wychowuje wspólnie z dziećmi z innego związku. W takiej sytuacji rodzic może być uznawany wobec jednego dziecka za rodzica samotnie wychowującego, a wobec dziecka wychowywanego wspólnie z biologicznym rodzicem, za osobę wychowującą dziecko w rodzinie. Wspomniany przepis stanowi bowiem nie o każdej osobie związanej z jednym z rodziców dziecka, ale o rodzicach dziecka, zatem osobie będącej rodzicem tego dziecka. Okoliczność ta nie pozostaje jednak bez wpływu na uprawnienie takiej osoby do świadczeń rodzinnych, ponieważ może spowodować zmianę wysokości dochodu rodziny, a w konsekwencji - przekroczenie kryterium dochodowego (zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 czerwca 2020 r., II SA/Lu 268/20).

Wniosek o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Na stronie Ministerstwa można znaleźć wzory wniosków, w tym wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatki - wzór wniosku do stosowania na okres 2025/2026. Pliki dostępne są tutaj.

Osoba samotnie wychowująca dziecko - preferencje podatkowe 2026

Osoba samotnie wychowująca dziecko - jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko? Sprawdź, jak możesz skorzystać z preferencyjnego rozliczenia. Możesz rozliczyć się w sposób preferencyjny, jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym samotnie wychowującym dziecko (dzieci), będącym: panną albo kawalerem, wdową albo wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, osobą w związku małżeńskim, a Twój mąż lub żona został(-a) pozbawiony(-a) praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Niewystarczające jest samo legitymowanie się określonym stanem cywilnym. Równie istotne jest samotne troszczenie się o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka bez udziału innej osoby, tj. w szczególności ojca lub matki dziecka. Nie możesz rozliczyć się w sposób preferencyjny, jeżeli co najmniej jedno dziecko wychowujesz wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym. Dotyczy to również sytuacji, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną i obydwojgu Wam zostało ustalone świadczenie wychowawcze zgodnie z odrębnymi przepisami. Szczegóły dostępne są tutaj.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208)

Rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2024 r. Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ((Dz.U. z 2024 r. poz. 1238)

Przerwy na karmienie dziecka – ile przysługuje i czy są płatne?
Przerwy na karmienie dziecka – ile przysługuje i czy są płatne?
Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP
Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP
Można powiedzieć, że tuż na Wielkanoc ZUS i KRUS wypłaci świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
Można powiedzieć, że tuż na Wielkanoc ZUS i KRUS wypłaci świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
Czy są jeszcze gdzieś jacyś obrońcy KSeF-u? Prof. Modzelewski proponuje spotkanie niezależnych ekspertów z autorami pomysłu KSeF
17 mar 2026

Profesor Witold Modzelewski podsumowując pierwszy miesiąc funkcjonowania obowiązkowego modelu Krajowego Systemu e-Faktur uważa, że „trzeba dać władzy możliwość wycofania się z tej operacji”. W tym celu Profesor proponuje „spotkanie bez udziału lobbystów i beneficjentów tego nieszczęścia z udziałem np. 10 ekspertów" z autorami pomysłu KSeF.
ZUS: tym seniorom możemy ponownie przeliczyć (i ew. podwyższyć) emeryturę przyznaną na starych i nowych zasadach. Wniosek ERPO można złożyć także elektronicznie
17 mar 2026

ZUS informuje, że osoba, która już ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, może w pewnych przypadkach złożyć do ZUS wniosek (na druku ERPO) o przeliczenie wysokości świadczenia. W takim przypadku ZUS sprawdzi, czy może emeryturę lub rentę podwyższyć. Po złożeniu wniosku ERPO ZUS na pewno nie może świadczenia zmniejszyć - może tylko podwyższyć. W komunikacie z 17 marca 2026 r. ZUS poinformował, że w portalu eZUS pojawiła się elektroniczna wersja wniosku ERPO o przeliczenie emerytury lub renty.
Jesienią zapłacisz czekiem za urlop. Rząd szykuje nową dopłatę do turystyki
17 mar 2026

Rząd oraz samorządy ruszają z nowymi programami wsparcia dla podróżnych. Już jesienią 2026 roku skorzystasz ze specjalnego czeku turystycznego, a mieszkańcy całego kraju już teraz mogą sięgać po bony na Warmię i Mazury. To dobra okazja, by zaplanować tańszy wypoczynek poza szczytem sezonu.
Od 1 kwietnia 2026 r. odszkodowania w górę. Nawet 1781 zł za 1 proc. uszczerbku
17 mar 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Nowe stawki będą wyższe o blisko 9 proc., a maksymalne świadczenia sięgną ponad 160 tys. zł – wynika z obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim.

Prawie 900 zł dodatku miesięcznie z ZUS i KRUS. Wiele osób zapomina o tych dwóch świadczeniach
17 mar 2026

Dla wielu osób w Polsce, które na co dzień sprawują opiekę nad bliskimi z niepełnosprawnościami lub same zmagają się z niesamodzielnością, czekają dodatkowe wsparcia finansowe. Mowa o świadczeniach, które w sumie mogą wynieść ok. 900 złotych miesięcznie. Dla kogo są świadczenia i co trzeba spełnić by je otrzymać?
Czy komornik może zająć konto Revolut w 2026 roku? Wyjaśniamy przepisy i obalamy mity
17 mar 2026

Revolut kusi jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych banków i staje się nie tylko wygodnym narzędziem do zarządzania pieniędzmi, ale może wydawać się atrakcyjną opcją dla dłużników obawiających się o swoje zarobki. Czy komornik może zająć konto Revolut w 2026 roku? Sprawdzamy, jak działa Revolut w Polsce i czy faktycznie można dzięki niemu uniknąć egzekucji komorniczej.
PIT: fiskus widzi Twoje sprzedaże w sieci. Kiedy internetowy handel jest opodatkowany?
17 mar 2026

Sprzedaż używanych ubrań, książek, telefonu czy roweru na Vinted albo Allegro nie zawsze oznacza podatek. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy internetowa wyprzedaż przestaje przypominać zwykłe porządki w domu, a zaczyna wyglądać jak stałe źródło zarobku. W 2025 i 2026 r. temat zyskał dodatkowy ciężar po wdrożeniu zasad raportowania DAC7, które dały skarbówce więcej danych o aktywności sprzedających na platformach. Nadal decydują jednak stare reguły: czas posiadania rzeczy, cel zakupu i sposób prowadzenia sprzedaży.
Gdzie wyrzucać zepsute zabawki na baterie, maskotki, zużyte lalki, ciastolinę? Jeden błąd w segregacji może sporo kosztować
17 mar 2026

Segregacja odpadów jest obowiązkowa: także zużytych zabawek nie wolno wrzucać bez namysłu do odpadów zmieszanych. Błąd w segregacji zepsutych zabawek może być kosztowny: skutkuje podniesieniem opłaty za odbiór śmieci nawet czterokrotnie. Gdzie wyrzucić zepsutą zabawkę? Do zmieszanych, elektrośmieci czy do plastiku i od czego to zależy?

Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
17 mar 2026

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, ale nie każdy uczeń klasy maturalnej do niej przystąpi. Jeden ważny termin już minął. Niedopuszczenie do egzaminu dojrzałości może wynikać nie tylko z oceny niedostatecznej na koniec roku, ale też z niezłożenia deklaracji maturalnej w terminie. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by w maju 2026 r. usiąść nad maturalnym arkuszem egzaminacyjnym.
Test sztucznej inteligencji. Wiadomo, jak wypadły polskie modele AI
17 mar 2026

W pierwszym „polskim” teście dużych modeli językowych krajowe systemy AI, Bielik i PLLuM wypadły znacznie gorzej od globalnych narzędzi.

