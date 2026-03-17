17 marca 2026, 10:11
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
To ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów! Od 13 marca 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia w portalu eZUS elektroniczną wersję wniosku ERPO, czyli wniosku o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. ERPO to jeden z częściej kierowanych wniosków do ZUS. Elektroniczna forma komunikacji znacząco usprawni ten proces.

Od 13 marca 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia w portalu eZUS elektroniczną wersję wniosku ERPO, czyli wniosku o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. To ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów.

Wniosek ERPO - wniosek O PONOWNE OBLICZENIE ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWEGO

Wniosek ERPO - wniosek O PONOWNE OBLICZENIE ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWEGO dostępny jest - tutaj.

Już jest dostępny ERPO - wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego, w wersji elektronicznej. ZUS: to ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów. Instrukcja wypełniania

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego:

  • przyznanego przez ZUS,
  • przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym.
  1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
  2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
  3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
  4. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie
Ważne

JUŻ NIE FORMA PAPIEROWA A RÓWNIEZ ELEKTRONICZNA

Dotychczas wniosek ERPO można było złożyć wyłącznie w formie papierowej (część osób dołączała jego skan do wniosku POG w eZUS). Rocznie wpływało ponad 700 tysięcy takich dokumentów. ERPO to jeden z częściej kierowanych wniosków do ZUS. Elektroniczna forma komunikacji znacząco usprawni ten proces.

Kto może skorzystać z wniosku ERPO?

Wniosek jest przeznaczony dla osób, które mają już przyznane prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy i znajdują się w jednej z poniższych sytuacji:

  • przy składaniu wniosku o świadczenie nie dysponowały wszystkimi dokumentami potwierdzającymi okresy ubezpieczenia, które można uwzględnić przy obliczaniu wysokości świadczenia;
  • dopiero teraz mogą potwierdzić zarobki za lata poprzedzające rok przejścia na emeryturę/rentę albo zarobki uzyskane już po przyznaniu świadczenia;
  • po przyznaniu emerytury lub renty nadal pracowały i opłacały składki na ubezpieczenia społeczne.

Wniosek ERPO klient wypełnia i składa również w sytuacji, gdy stara się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo Wielkiej Brytanii lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym.

ZUS otrzymywał od klientów sygnały, że oczekują możliwości złożenia wniosku ERPO w pełni przez Internet – bez konieczności drukowania, podpisywania i wysyłania pocztą czy wizyty w placówce. Wprowadzenie elektronicznej wersji spełnia te oczekiwania i wpisuje się w strategię zwiększania poziomu elektronizacji usług. Dzięki temu obsługa spraw będzie szybsza i mniej obciążająca obie strony.

Ważne

Wniosek ERPO nadal można składać także w tradycyjnej, papierowej formie. Elektronizacja jest ułatwieniem, a nie obowiązkiem.

Podstawa prawna

Art. 108 – 113 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zasady składania wniosku ERPO, wymagane dokumenty oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz na stronie: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/przeliczanie-emerytur-i-rent.

Źródło: ZUS

POELCAMY: Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktyczne rozliczenia

