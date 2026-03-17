Już jest dostępny ERPO - wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego, w wersji elektronicznej. ZUS: to ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów
To ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów! Od 13 marca 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia w portalu eZUS elektroniczną wersję wniosku ERPO, czyli wniosku o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. ERPO to jeden z częściej kierowanych wniosków do ZUS. Elektroniczna forma komunikacji znacząco usprawni ten proces.
Od 13 marca 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia w portalu eZUS elektroniczną wersję wniosku ERPO, czyli wniosku o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. To ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów.
Wniosek ERPO - wniosek O PONOWNE OBLICZENIE ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWEGO
Wniosek ERPO - wniosek O PONOWNE OBLICZENIE ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWEGO dostępny jest - tutaj.
Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego:
- przyznanego przez ZUS,
- przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym.
- Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
- Pola wyboru zaznacz znakiem X
- Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
- We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie
JUŻ NIE FORMA PAPIEROWA A RÓWNIEZ ELEKTRONICZNA
Dotychczas wniosek ERPO można było złożyć wyłącznie w formie papierowej (część osób dołączała jego skan do wniosku POG w eZUS). Rocznie wpływało ponad 700 tysięcy takich dokumentów. ERPO to jeden z częściej kierowanych wniosków do ZUS. Elektroniczna forma komunikacji znacząco usprawni ten proces.
Kto może skorzystać z wniosku ERPO?
Wniosek jest przeznaczony dla osób, które mają już przyznane prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy i znajdują się w jednej z poniższych sytuacji:
- przy składaniu wniosku o świadczenie nie dysponowały wszystkimi dokumentami potwierdzającymi okresy ubezpieczenia, które można uwzględnić przy obliczaniu wysokości świadczenia;
- dopiero teraz mogą potwierdzić zarobki za lata poprzedzające rok przejścia na emeryturę/rentę albo zarobki uzyskane już po przyznaniu świadczenia;
- po przyznaniu emerytury lub renty nadal pracowały i opłacały składki na ubezpieczenia społeczne.
Wniosek ERPO klient wypełnia i składa również w sytuacji, gdy stara się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo Wielkiej Brytanii lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym.
ZUS otrzymywał od klientów sygnały, że oczekują możliwości złożenia wniosku ERPO w pełni przez Internet – bez konieczności drukowania, podpisywania i wysyłania pocztą czy wizyty w placówce. Wprowadzenie elektronicznej wersji spełnia te oczekiwania i wpisuje się w strategię zwiększania poziomu elektronizacji usług. Dzięki temu obsługa spraw będzie szybsza i mniej obciążająca obie strony.
Wniosek ERPO nadal można składać także w tradycyjnej, papierowej formie. Elektronizacja jest ułatwieniem, a nie obowiązkiem.
Art. 108 – 113 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Zasady składania wniosku ERPO, wymagane dokumenty oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz na stronie: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/przeliczanie-emerytur-i-rent.
Źródło: ZUS
