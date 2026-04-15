40 000 zł za samo "TAK"? Sprawdzamy, kiedy ruszą wypłaty w programie Ślub Plus

40 000 zł za samo "TAK"? Sprawdzamy, kiedy ruszą wypłaty w programie Ślub Plus

15 kwietnia 2026, 09:17
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, ślub, wesele, obrączki
40 000 zł za samo "TAK"? Sprawdzamy, kiedy ruszą wypłaty w programie Ślub Plus
Czy młode pary w Polsce naprawdę mogą liczyć na 40 000 zł od państwa za zawarcie małżeństwa? Temat tzw. programu "Ślub Plus" regularnie powraca w mediach społecznościowych i dyskusjach przy rodzinnym stole. Ile w tym prawdy? Czy pieniądze są już wypłacane? Jakie warunki trzeba spełnić? Oto szczegóły.

W dobie rosnącej inflacji i wysokich kosztów organizacji wesela, informacja o bezzwrotnej dotacji w wysokości 40 tysięcy złotych brzmi jak spełnienie marzeń narzeczonych. Jednak wokół tego tematu narosło wiele mitów. Wyjaśniamy stan faktyczny na kwiecień 2026 roku.

Czym jest program "Ślub Plus"?

"Ślub Plus" to potoczna nazwa propozycji nowego świadczenia socjalnego, która pojawiła się w przestrzeni publicznej jako element debaty nad poprawą demografii w Polsce. Głównym założeniem pomysłu było przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego parom, które zdecydują się na sformalizowanie związku. Kwota 40 000 zł pojawiała się w kontekście propozycji politycznych jako realna pomoc "na start" dla młodych małżeństw - czy to na pokrycie kosztów uroczystości, czy jako wkład własny na pierwsze mieszkanie.

Czy 40 000 zł za ślub jest już wypłacane? (Stan na kwiecień 2026)

Odpowiedź brzmi: Nie. Obecnie w Polsce nie istnieje żaden oficjalny program rządowy, który wypłacałby gotówkę za sam fakt zawarcia małżeństwa. Mimo licznych nagłówków w portalach informacyjnych, "Ślub Plus" pozostaje na etapie:

  • Postulatów politycznych: Był elementem programowym rozważanym przez partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS).
  • Debaty publicznej: Eksperci spierają się, czy taka zachęta faktycznie wpłynęłaby na liczbę zawieranych małżeństw i dzietność.

Ważne: Zanim wypełnisz jakikolwiek wniosek w internecie, upewnij się, że nie jest to próba wyłudzenia danych. Oficjalne komunikaty o nowych świadczeniach zawsze pojawiają się na stronach gov.pl.

Jakie warunki trzeba aby spełnić, aby dostać 40 tys. zł?

Choć program nie wszedł w życie, w kuluarach mówiło się o konkretnych kryteriach, które mogłyby obowiązywać:

  1. Wiek: Pomoc miałaby trafiać do osób młodych (prawdopodobnie do 30. lub 35. roku życia).
  2. Pierwsze małżeństwo: Świadczenie miałoby dotyczyć tylko osób biorących ślub po raz pierwszy.
  3. Celowość: Niektóre warianty zakładały, że pieniądze byłyby powiązane z szybkim powiększeniem rodziny (np. bonus za dziecko w pierwszym roku po ślubie).

Ile kosztuje ślub w 2026 roku? Czy 40 000 zł wystarczy?

Wiele osób szuka informacji o tym programie, bo koszty wesel drastycznie wzrosły. Według aktualnych stawek rynkowych:

  • Talerzyk w domu weselnym: 350-600 zł za osobę, a nawet więcej.
  • Oprawa muzyczna (zespół/DJ): 5 000 - 12 000 zł, a nawet więcej.
  • Fotograf i kamerzysta: 6 000 - 10 000 zł i więcej.

Kwota 40 000 zł pozwoliłaby na zorganizowanie nowoczesnego przyjęcia na około 50-60 osób bez konieczności zaciągania kredytu, co dla wielu par byłoby ogromnym odciążeniem.

Czy będą inne dotacje dla małżeństw?

Choć "Ślub Plus" nie działa, małżeństwa mogą korzystać z innych form wsparcia, takich jak:

  • Wspólne rozliczanie podatku PIT (często bardzo korzystne finansowo) - to najszybszy sposób na "zastrzyk" gotówki dla małżonków. Jeśli jedna osoba zarabia dużo (wpada w próg 32 proc.), a druga mało lub wcale, możecie rozliczyć się razem. Dzięki temu podatek płacicie od średniej Waszych zarobków, co pozwala zachować w portfelu nawet kilka-kilkanaście tysięcy złotych rocznie (wykorzystujecie podwójną kwotę wolną od podatku, czyli 60 tys. zł).
  • Programy mieszkaniowe (preferencyjne kredyty dla rodzin) - małżeństwa są grupą preferowaną w rządowych programach wsparcia. Przykładem jest Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, gdzie państwo (przez BGK) gwarantuje wkład własny, jeśli go nie posiadacie. Dodatkowo działa tu tzw. "spłata rodzinna" - jeśli w trakcie spłacania kredytu urodzi się Wam drugie dziecko, państwo spłaci za Was 20 tys. zł kapitału, a przy trzecim i kolejnym aż 60 tys. zł.
  • Zasiłki rodzinne i 800+ (po pojawieniu się dzieci) - choć samo zawarcie małżeństwa nie daje prawa do tych pieniędzy, to jako rodzina macie do nich pełny dostęp po urodzeniu dziecka. Świadczenie 800 Plus wypłacane jest co miesiąc na każde dziecko bez względu na dochody. Dodatkowo możecie ubiegać się o zasiłek rodzinny (jeśli dochód na osobę jest niski) oraz dodatki z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe).

Program "Ślub Plus" - podsumowanie

Na ten moment 40 000 zł za ślub to mit, który nie ma odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach. Jeśli planujesz ślub w 2026 roku, musisz polegać na własnych oszczędnościach. Będziemy jednak monitorować zmiany w prawie - jeśli tylko pojawi się oficjalny projekt ustawy, poinformujemy o tym.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o program "Ślub Plus"

  1. Czy program 40 000 zł za ślub już działa? Nie, program "Ślub Plus" w wysokości 40 000 zł nie wszedł w życie. Na ten moment (kwiecień 2026) jest to jedynie niezrealizowany postulat polityczny. Nie ma możliwości złożenia wniosku o takie pieniądze.
  2. Gdzie złożyć wniosek o 40 tysięcy za ślub? Obecnie nie ma żadnego urzędu ani strony internetowej (np. w systemie mObywatel czy ZUS), gdzie można by złożyć taki wniosek. Jeśli widzisz strony oferujące "formularze o 40 000 zł", zachowaj ostrożność - może to być próba wyłudzenia danych.
  3. Czy 40 000 zł przysługuje za każdy ślub? Według wstępnych założeń teoretycznego projektu, pieniądze miałyby trafiać do młodych par zawierających swoje pierwsze małżeństwo. Program miał na celu wsparcie demografii, więc prawdopodobnie nie dotyczyłby osób po rozwodach.
  4. Czy trzeba oddać 40 000 zł za ślub, jeśli dojdzie do rozwodu? Ponieważ oficjalna ustawa nigdy nie powstała, zasady "zwrotu" nie istnieją. Jednak w podobnych programach socjalnych na świecie często pojawiają się zapisy o konieczności utrzymania małżeństwa przez określony czas (np. 5-10 lat), aby dotacja nie stała się zwrotna.
  5. Jakie inne pieniądze można dostać za ślub w 2026 roku? Choć nie ma programu "40 000 zł", małżonkowie mogą liczyć na: ulgi podatkowe: Możliwość wspólnego rozliczenia PIT (często oszczędność kilku tysięcy złotych rocznie); odprawę pośmiertną i renty rodzinne: Małżeństwo daje silniejszą ochronę socjalną; większą zdolność kredytową: Banki często lepiej oceniają wspólne dochody małżonków przy kredytach hipotecznych.
2333 zł co miesiąc dla każdego. Sprawdzamy, kiedy ruszy Bezwarunkowy Dochód Podstawowy
2333 zł co miesiąc dla każdego. Sprawdzamy, kiedy ruszy Bezwarunkowy Dochód Podstawowy
ZUS sam Ci ich nie odda. Miliardy czekają na subkontach. Zobacz, jak odzyskać pieniądze po zmarłym bliskim
ZUS sam Ci ich nie odda. Miliardy czekają na subkontach. Zobacz, jak odzyskać pieniądze po zmarłym bliskim
Jeden dzień może zmienić wszystko. Jak podwyższyć emeryturę o kilkaset złotych w kilku prostych krokach? Tych trików ZUS Ci nie zdradzi
Jeden dzień może zmienić wszystko. Jak podwyższyć emeryturę o kilkaset złotych w kilku prostych krokach? Tych trików ZUS Ci nie zdradzi
Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”
15 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza istotne ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a konkretnie – w zakresie podmiotów, które są uprawnione do uzyskania decyzji WZ. To już kolejna (w ostatnim czasie) duża zmiana w zakresie zasad ustalania warunków zabudowy – od 1 stycznia 2026 r. bowiem nie uzyska się już bezterminowej decyzji o warunkach zabudowy.
Dzień wolny za 3 maja 2026? Kodeks pracy jest bezlitosny. Sprawdź, czy pracodawca musi "oddać" Ci wolne
15 kwi 2026

Planujesz już majówkę w 2026 roku? Mamy ważne wieści dla wszystkich pracowników. Choć Święto Konstytucji 3 Maja to dzień ustawowo wolny, układ kalendarza w tym roku może wielu rozczarować. Co mówią przepisy Kodeksu pracy o "odbieraniu" wolnego za niedzielne święta? Oto szczegóły.
Od klasy do kariery: jak szkoły zawodowe łączą siły z pracodawcami i uczelniami
15 kwi 2026

Nie tylko licea ogólnokształcące, ale i szkoły zawodowe współpracują z przyszłymi pracodawcami, a także uczelniami wyższymi, w tym przypadku są to technika. Jakie są możliwości w tym zakresie oraz jakie korzyści z tego wynikają dla obu stron?
Co miesiąc 350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS bez względu na dochody. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia
15 kwi 2026

Ceny energii biją rekordy, a rachunki za prąd i ogrzewanie coraz mocniej uderzają po kieszeni. Wiele gospodarstw domowych z trudem dopina budżet, nie wiedząc, że część tych kosztów można realnie obniżyć dzięki wsparciu państwa. Istnieje świadczenie, które co miesiąc może zasilić konto kwotą przekraczającą 300 zł, jednak nie trafia ono do wszystkich automatycznie. Trzeba wiedzieć, kto ma do niego prawo i jak je uzyskać.

Krócej od pola do stołu. Polacy coraz chętniej kupują u rolnika
14 kwi 2026

Kupowanie bezpośrednio od rolnika przestaje być niszą i staje się jednym z wyraźnych trendów konsumenckich na rynku żywności w Polsce. Świadczą o tym kolejki do stoisk z lokalną żywnością i coraz szybciej wyprzedawane produkty oferowane przez gospodarstwa.
Kto nie dostanie świadczenia wspierającego w 2026 roku?
14 kwi 2026

Chociaż w 2026 roku świadczenie wspierające jest dostępne dla kolejnej grupy osób z niepełnosprawnościami, to przepisy wciąż przewidują kilka wyłączeń. Kiedy prawo do świadczenia wspierającego nie przysługuje? Czy jest szansa na zmianę przepisów?
Outsourcing kadr i płac – jest kilka powodów dlaczego coraz więcej firm na to się decyduje
14 kwi 2026

Jeszcze kilka lat temu outsourcing kadr i płac kojarzył się głównie z wielkimi korporacjami dysponującymi rozbudowanymi działami HR. Dziś obraz ten wygląda zupełnie inaczej - z rozwiązania tego korzystają także średnie i mniejsze przedsiębiorstwa, które szukają sposobu na sprawne zarządzanie w coraz bardziej wymagającym otoczeniu.
Doręczenie faktury w 2026 r. KSeF zakończy spory?
14 kwi 2026

Doręczenie faktury w 2026 r. KSeF zakończy spory. W teorii spór o to, czy faktura została dostarczona, wraz z KSeF przestaje mieć znaczenie. Ale czy tak jest w rzeczywistości?

Liczne zmiany w planowaniu przestrzennym. Gminy mają czas na opracowanie planów ogólnych do 31 sierpnia 2026 r.
14 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu wydłużenie terminu dla gmin na opracowanie planów ogólnych dla gmin (do końca sierpnia br), usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz lepsze zarządzanie przestrzenią i wykorzystanie nowych technologii.
150 albo 250 złotych dopłaty do 1 dnia wakacyjnego wyjazdu. Będzie dofinansowanie dla dzieci z roczników 2002–2020
15 kwi 2026

Już dziś warto zacząć interesować się ofertą wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W tym celu warto śledzić programy realizowane m.in. przez rząd i fundacje udzielające w tym zakresie wsparcia. Już teraz wiadomo, że w niektórych przypadkach może ono wynieść nawet 250 zł na dzień pobytu na obozie.
