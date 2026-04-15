40 000 zł za samo "TAK"? Sprawdzamy, kiedy ruszą wypłaty w programie Ślub Plus

Czy młode pary w Polsce naprawdę mogą liczyć na 40 000 zł od państwa za zawarcie małżeństwa? Temat tzw. programu "Ślub Plus" regularnie powraca w mediach społecznościowych i dyskusjach przy rodzinnym stole. Ile w tym prawdy? Czy pieniądze są już wypłacane? Jakie warunki trzeba spełnić? Oto szczegóły.

rozwiń >

W dobie rosnącej inflacji i wysokich kosztów organizacji wesela, informacja o bezzwrotnej dotacji w wysokości 40 tysięcy złotych brzmi jak spełnienie marzeń narzeczonych. Jednak wokół tego tematu narosło wiele mitów. Wyjaśniamy stan faktyczny na kwiecień 2026 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest program "Ślub Plus"?

"Ślub Plus" to potoczna nazwa propozycji nowego świadczenia socjalnego, która pojawiła się w przestrzeni publicznej jako element debaty nad poprawą demografii w Polsce. Głównym założeniem pomysłu było przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego parom, które zdecydują się na sformalizowanie związku. Kwota 40 000 zł pojawiała się w kontekście propozycji politycznych jako realna pomoc "na start" dla młodych małżeństw - czy to na pokrycie kosztów uroczystości, czy jako wkład własny na pierwsze mieszkanie.

Czy 40 000 zł za ślub jest już wypłacane? (Stan na kwiecień 2026)

Odpowiedź brzmi: Nie. Obecnie w Polsce nie istnieje żaden oficjalny program rządowy, który wypłacałby gotówkę za sam fakt zawarcia małżeństwa. Mimo licznych nagłówków w portalach informacyjnych, "Ślub Plus" pozostaje na etapie:

Postulatów politycznych: Był elementem programowym rozważanym przez partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS).

Debaty publicznej: Eksperci spierają się, czy taka zachęta faktycznie wpłynęłaby na liczbę zawieranych małżeństw i dzietność.

Ważne: Zanim wypełnisz jakikolwiek wniosek w internecie, upewnij się, że nie jest to próba wyłudzenia danych. Oficjalne komunikaty o nowych świadczeniach zawsze pojawiają się na stronach gov.pl.

REKLAMA

Jakie warunki trzeba aby spełnić, aby dostać 40 tys. zł?

Choć program nie wszedł w życie, w kuluarach mówiło się o konkretnych kryteriach, które mogłyby obowiązywać:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wiek: Pomoc miałaby trafiać do osób młodych (prawdopodobnie do 30. lub 35. roku życia). Pierwsze małżeństwo: Świadczenie miałoby dotyczyć tylko osób biorących ślub po raz pierwszy. Celowość: Niektóre warianty zakładały, że pieniądze byłyby powiązane z szybkim powiększeniem rodziny (np. bonus za dziecko w pierwszym roku po ślubie).

Ile kosztuje ślub w 2026 roku? Czy 40 000 zł wystarczy?

Wiele osób szuka informacji o tym programie, bo koszty wesel drastycznie wzrosły. Według aktualnych stawek rynkowych:

Talerzyk w domu weselnym: 350-600 zł za osobę, a nawet więcej.

Oprawa muzyczna (zespół/DJ): 5 000 - 12 000 zł, a nawet więcej.

Fotograf i kamerzysta: 6 000 - 10 000 zł i więcej.

Kwota 40 000 zł pozwoliłaby na zorganizowanie nowoczesnego przyjęcia na około 50-60 osób bez konieczności zaciągania kredytu, co dla wielu par byłoby ogromnym odciążeniem.

Czy będą inne dotacje dla małżeństw?

Choć "Ślub Plus" nie działa, małżeństwa mogą korzystać z innych form wsparcia, takich jak:

Wspólne rozliczanie podatku PIT (często bardzo korzystne finansowo) - to najszybszy sposób na "zastrzyk" gotówki dla małżonków. Jeśli jedna osoba zarabia dużo (wpada w próg 32 proc.), a druga mało lub wcale, możecie rozliczyć się razem. Dzięki temu podatek płacicie od średniej Waszych zarobków, co pozwala zachować w portfelu nawet kilka-kilkanaście tysięcy złotych rocznie (wykorzystujecie podwójną kwotę wolną od podatku, czyli 60 tys. zł).

to najszybszy sposób na "zastrzyk" gotówki dla małżonków. Jeśli jedna osoba zarabia dużo (wpada w próg 32 proc.), a druga mało lub wcale, możecie rozliczyć się razem. Dzięki temu podatek płacicie od średniej Waszych zarobków, co pozwala zachować w portfelu nawet kilka-kilkanaście tysięcy złotych rocznie (wykorzystujecie podwójną kwotę wolną od podatku, czyli 60 tys. zł). Programy mieszkaniowe (preferencyjne kredyty dla rodzin) - małżeństwa są grupą preferowaną w rządowych programach wsparcia. Przykładem jest Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, gdzie państwo (przez BGK) gwarantuje wkład własny, jeśli go nie posiadacie. Dodatkowo działa tu tzw. "spłata rodzinna" - jeśli w trakcie spłacania kredytu urodzi się Wam drugie dziecko, państwo spłaci za Was 20 tys. zł kapitału, a przy trzecim i kolejnym aż 60 tys. zł.

małżeństwa są grupą preferowaną w rządowych programach wsparcia. Przykładem jest Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, gdzie państwo (przez BGK) gwarantuje wkład własny, jeśli go nie posiadacie. Dodatkowo działa tu tzw. "spłata rodzinna" - jeśli w trakcie spłacania kredytu urodzi się Wam drugie dziecko, państwo spłaci za Was 20 tys. zł kapitału, a przy trzecim i kolejnym aż 60 tys. zł. Zasiłki rodzinne i 800+ (po pojawieniu się dzieci) - choć samo zawarcie małżeństwa nie daje prawa do tych pieniędzy, to jako rodzina macie do nich pełny dostęp po urodzeniu dziecka. Świadczenie 800 Plus wypłacane jest co miesiąc na każde dziecko bez względu na dochody. Dodatkowo możecie ubiegać się o zasiłek rodzinny (jeśli dochód na osobę jest niski) oraz dodatki z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe).

Program "Ślub Plus" - podsumowanie

Na ten moment 40 000 zł za ślub to mit, który nie ma odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach. Jeśli planujesz ślub w 2026 roku, musisz polegać na własnych oszczędnościach. Będziemy jednak monitorować zmiany w prawie - jeśli tylko pojawi się oficjalny projekt ustawy, poinformujemy o tym.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o program "Ślub Plus"