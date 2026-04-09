Harmonogram wypłat dodatku pielęgnacyjnego 366,68 zł w 2026 roku. Uwaga, ZUS sprawdza daty urodzenia

Od marca seniorzy mogą liczyć na wyższe wsparcie finansowe, które jest automatycznie doliczane do ich kont lub dostarczane przekazem pocztowym. ZUS realizuje właśnie kolejne wypłaty w nowej kwocie 366,68 zł. Warto jednak wiedzieć, że prawo do tych środków zależy od wieku lub aktualnego orzeczenia o stanie zdrowia, co urzędnicy weryfikują przed przyznaniem świadczenia.

Wiosenna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych przyniosła wymierne korzyści dla milionów Polaków, podnosząc nie tylko podstawowe emerytury, ale również liczne dodatki pozapłacowe. Jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia pozostaje dodatek pielęgnacyjny, którego wartość wzrosła o blisko 20 zł. Proces wypłat w nowej wysokości jest już w toku, a najbliższe dni kwietnia przyniosą kolejne transze przelewów dla osób uprawnionych. Warto jednak pamiętać, że choć dla wielu seniorów pieniądze te pojawiają się na koncie bez żadnych formalności, istnieją konkretne warunki ustawowe, które decydują o tym, kto i w jakim trybie otrzyma te dodatkowe fundusze.

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął proces dystrybucji dodatku pielęgnacyjnego w nowej, zwaloryzowanej wysokości, która obowiązuje od marca bieżącego roku. Zgodnie z aktualnymi stawkami, uprawnieni świadczeniobiorcy otrzymują co miesiąc kwotę 366,68 zł, co stanowi wzrost o blisko 20 zł w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego. Środki te są przekazywane równolegle z podstawowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym, co oznacza, że terminy ich wypłat są tożsame z harmonogramem przelewów głównych świadczeń. Najbliższa tura wypłat została zaplanowana na piątek, 10 kwietnia, a w dalszej części miesiąca pieniądze trafią do odbiorców także 15, 20 oraz 24 kwietnia, przy czym ten ostatni termin wynika z faktu, iż 25 kwietnia przypada w sobotę.

Kluczowym czynnikiem determinującym sposób przyznawania dodatku jest wiek beneficjenta. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed wysyłką pieniędzy każdorazowo weryfikuje datę urodzenia osoby ubezpieczonej. Seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, znajdują się w najkorzystniejszej sytuacji formalnej, ponieważ w ich przypadku prawo do dodatku pielęgnacyjnego ustalane jest z urzędu. Oznacza to, że po przekroczeniu tej granicy wieku system automatycznie dolicza kwotę 366,68 zł do emerytury, a senior nie musi podejmować żadnych kroków prawnych ani składać dodatkowej dokumentacji w placówkach ZUS. Jest to najliczniejsza grupa odbiorców tego wsparcia finansowego.

Warunki przyznania dodatku pielęgnacyjnego dla osób poniżej 75 lat

Wsparcie finansowe przewidziane jest również dla osób młodszych, które nie osiągnęły jeszcze 75. roku życia, jednak w ich przypadku procedura wymaga większej aktywności. Podstawą prawną jest tu Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która umożliwia wypłatę środków osobom uznanym za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać pieniądze w takim trybie, konieczne jest złożenie stosownego wniosku wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia na druku OL-9, które potwierdza konieczność stałej opieki osób trzecich. Ważnym zastrzeżeniem jest fakt, że dodatek ten przysługuje wyłącznie osobom mającym już ustalone prawo do emerytury lub renty, zatem brak świadczenia podstawowego wyklucza możliwość ubiegania się o ten konkretny dodatek.

REKLAMA

Wyłączenia i ograniczenia w wypłacie dodatku pielęgnacyjnego

Mimo spełnienia kryteriów wiekowych lub zdrowotnych istnieją okoliczności, w których ZUS ma prawo wstrzymać wypłatę świadczenia. Najważniejszym ograniczeniem jest pobyt beneficjenta w placówkach zapewniających całodobową opiekę, takich jak zakłady opiekuńczo-lecznicze lub pielęgnacyjno-opiekuńcze. Jeżeli osoba uprawniona przebywa w takim ośrodku przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w skali miesiąca, dodatek pielęgnacyjny za ten czas nie przysługuje. Ma to związek z faktem, że instytucje te z założenia zapewniają pensjonariuszom pełną opiekę i utrzymanie, co w świetle przepisów dublowałoby cel, na jaki przeznaczony jest omawiany dodatek pieniężny. Zachowanie czujności w kwestii terminów oraz statusu prawnego jest niezbędne dla płynności otrzymywania tych dodatkowych środków finansowych.

Warto wyraźnie zaznaczyć różnicę, ponieważ seniorzy często mylą te dwa pojęcia, co prowadzi do nieporozumień w urzędach:

Dodatek pielęgnacyjny (366,68 zł) - wypłacany przez ZUS wraz z emeryturą. Przysługuje z urzędu po 75. roku życia lub na wniosek przy niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) - wypłacany przez urząd miasta lub gminy (MOPS/GOPS). Jest przeznaczony dla osób, które nie mają ustalonego prawa do dodatku z ZUS (np. nie pobierają emerytury).

Ważne: Obu świadczeń nie można pobierać jednocześnie. Jeśli ZUS przyzna Ci dodatek, masz obowiązek niezwłocznie poinformować o tym gminę, aby zaprzestała wypłaty zasiłku.

Jak sprawnie przejść procedurę orzeczniczą (dla osób poniżej 75 lat)?

Jeśli starasz się o dodatek ze względu na stan zdrowia, kluczowa jest dokumentacja. Sam wniosek to nie wszystko:

Zaświadczenie OL-9 : Musi być wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku.

: Musi być wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Dokumentacja medyczna : Dołącz kopie kart informacyjnych ze szpitali, wyniki badań czy historię choroby. To one są podstawą dla lekarza orzecznika ZUS, który wydaje decyzję o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

: Dołącz kopie kart informacyjnych ze szpitali, wyniki badań czy historię choroby. To one są podstawą dla lekarza orzecznika ZUS, który wydaje decyzję o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: Pamiętaj, że orzeczenie o "znacznym stopniu niepełnosprawności" z zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (miejskiego/powiatowego) nie jest tożsame z orzeczeniem lekarza ZUS i nie daje automatycznego prawa do dodatku do emerytury.

Waloryzacja w przyszłości

Warto również wspomnieć, że kwota 366,68 zł nie jest stała "na zawsze". Dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji w marcu, na takich samych zasadach jak emerytury i renty. Oznacza to, że jego wysokość jest ściśle powiązana ze wskaźnikiem inflacji oraz wzrostem płac, co ma na celu ochronę siły nabywczej portfeli seniorów wymagających opieki.