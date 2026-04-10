Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Koniec z zasiłkiem chorobowym w razie pracy zarobkowej podczas zwolnienia lekarskiego. Zmiana zasad kontroli

Koniec z zasiłkiem chorobowym w razie pracy zarobkowej podczas zwolnienia lekarskiego. Zmiana zasad kontroli

10 kwietnia 2026, 14:22
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
zwolnienie lekarskie, choroba, L4, zasiłek chorobowy, zwolnienie od pracy, ZUS, praca zarobkowa
Koniec z zasiłkiem chorobowym w razie pracy zarobkowej podczas zwolnienia lekarskiego. Zmiana zasad kontroli
13 kwietnia 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Od tego dnia zmieniają przepisy dotyczące przesłanek utraty prawa do zasiłku przez osoby, które nieprawidłowo wykorzystują zwolnienia od pracy. Zmienią się również przepisy w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania takich zwolnień.

Cel lekarskiego zwolnienia od pracy

Okres lekarskiego zwolnienia od pracy powinien być wykorzystany na odzyskanie zdrowia i rekonwalescencję. Jasne jest zatem, że osoba ubezpieczona nie może podczas zwolnienia wykonywać działań, które zakłóciłyby ten proces. Osoba ubezpieczona może utracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia od pracy, jeżeli w czasie, w którym miała orzeczoną niezdolność do pracy, będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia.

Jednak w okresie zwolnienia od pracy możliwe jest wyjątkowo wykonywanie zwykłych czynności życia codziennego lub czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Jeżeli ubezpieczony podejmie takie czynności, będzie to – tak jak dotychczas – weryfikowane i oceniane z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy.

Praca zarobkowa i aktywność niezgodna ze zwolnieniem

Nowe przepisy precyzują pojęcia:

  • pracy zarobkowej,
  • aktywności niezgodnej z celem zwolnienia od pracy.

Praca zarobkowa to każda czynność, która ma charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonania. Pracą zarobkową nie są tzw. czynności incydentalne, czyli takie, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy.

Z kolei aktywność niezgodna z celem zwolnienia od pracy to wszelkie działania, które utrudniają lub wydłużają proces leczenia lub rekonwalescencję. Nie należą do nich zwykłe czynności dnia codziennego lub czynności incydentalne, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności.

Przebieg kontroli prawidłowego wykorzystywania zwolnienia od pracy

Kontrola oznacza sprawdzenie, czy osoba ubezpieczona nie wykorzystuje zwolnienia od pracy niezgodnie z jego celem. Zmiany w przepisach dotyczą zasad i trybu przeprowadzania takiej kontroli, które zostały uregulowane w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Obejmują one następujące kwestie:

  • uprawnienia i obowiązki osób przeprowadzających kontrolę (np. do legitymowania osoby kontrolowanej, po to by ustalić jej tożsamość),
  • obowiązki osób kontrolowanych,
  • zasady przeprowadzania kontroli,
  • zasady sporządzania protokołu z kontroli,
  • zasady składania zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

Zmieni się także wzór upoważnienia i wzór protokołu z kontroli. Zostaną one określone w rozporządzeniu w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy i wzoru protokołu tej kontroli.

Powiązane
Ruszyły wypłaty trzynastki. Na konta emerytów i rencistów wpłyną różne kwoty świadczenia
Ruszyły wypłaty trzynastki. Na konta emerytów i rencistów wpłyną różne kwoty świadczenia
Nowa usługa ZUS? Potwierdzanie autentyczności zaświadczenia o okresach ubezpieczenia
Nowa usługa ZUS? Potwierdzanie autentyczności zaświadczenia o okresach ubezpieczenia
Dodatkowe okresy zatrudnienia w stażu pracy. MRPiPS wyjaśnia, jak wpływa to na prawo pracownika do nagrody jubileuszowej
Dodatkowe okresy zatrudnienia w stażu pracy. MRPiPS wyjaśnia, jak wpływa to na prawo pracownika do nagrody jubileuszowej
Źródło: ZUS
Jak krok po kroku zweryfikować zaświadczenie o stażu pracy od pracownika? [Instrukcja ZUS]
10 kwi 2026

Zgodnie z nowymi przepisami o stażu pracy pracownicy występują do ZUS o zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Dzięki temu mogą otrzymać nowe lub wyższe uprawnienia pracownicze (np. dodatki za staż pracy). Jak pracodawca może zweryfikować elektroniczne zaświadczenie?
Koniec z zasiłkiem chorobowym w razie pracy zarobkowej podczas zwolnienia lekarskiego. Zmiana zasad kontroli
10 kwi 2026

13 kwietnia 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Od tego dnia zmieniają przepisy dotyczące przesłanek utraty prawa do zasiłku przez osoby, które nieprawidłowo wykorzystują zwolnienia od pracy. Zmienią się również przepisy w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania takich zwolnień.
Najem prywatny i ryczałt: jeden zapis w umowie, żeby nie przepłacać za media
10 kwi 2026

Od 2023 roku najem prywatny jest opodatkowany wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wielu wynajmujących płaci jednak podatek od kwot, które realnie nie są ich zarobkiem, bo wlicza do przychodu opłaty za media i czynsz administracyjny przekazywany spółdzielni lub wspólnocie. Odpowiednio skonstruowana umowa najmu pozwala legalnie wyłączyć te kwoty z podstawy opodatkowania, co potwierdzają zarówno interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jak i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 stycznia 2026 r.
Od 13 kwietnia zmiany w kontroli zwolnień lekarskich i orzecznictwie lekarskim ZUS. Czynności incydentalne nie pozbawią zasiłku chorobowego
10 kwi 2026

Co wolno, a czego nie można na zwolnieniu lekarskim? Jakie uprawnienia podczas kontroli ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Od 13 kwietnia 2026 r. pojawi się w tym zakresie kilka zmian. Tego samego dnia wchodzą też w życie przepisy o nowych zasadach zatrudniania kadry medycznej w ZUS.

REKLAMA

Rządowa pomoc dla seniorów. Już wiadomo, jakie będą zmiany. Wiek 65 plus i waloryzowane kryterium dochodowe
10 kwi 2026

Pomoc dla osób 65 plus, waloryzowane kryterium dochodowe i trzyletnie cykle programu. Znamy szczegóły dotyczące pomocy dla seniorów. Kto i na jakich zasadach już niedługo skorzysta z bonu senioralnego?
40 tysięcy firm pod lupą. Cyberbezpieczeństwo: Co zmienia nowelizacja i jak się przygotować? [Gość Infor.pl]
10 kwi 2026

Nowelizacja przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa znacząco zmienia skalę obowiązków po stronie przedsiębiorstw. Do tej pory regulacje obejmowały około 500 podmiotów. Teraz mowa już o dziesiątkach tysięcy firm. Szacunki wskazują, że będzie to nawet 40–50 tysięcy organizacji. To nie jest kosmetyczna zmiana. To zupełnie nowy poziom odpowiedzialności.
Po rozwodzie środki z PPK mogą trafić do byłego małżonka
10 kwi 2026

Jeżeli po rozwodzie i podziale majątku wspólnego środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika przypadły jego byłemu małżonkowi, zostają one przekazane temu byłemu małżonkowi w formie wypłaty transferowej albo zwrotu. Były małżonek uczestnika składa w tej sprawie wniosek instytucji finansowej prowadzącej rachunek PPK.
Kto naprawdę odpowiada za długi zmarłego? UODO stawia sprawę jasno
10 kwi 2026

W skargach wpływających do prezesa UODO pojawia się zjawisko kierowania przez wierzycieli żądań do spadkobierców dłużników - poinformował urząd. Podkreślił, że spadkobiercy zarzucają wierzycielom brak podstaw do przetwarzania ich danych osobowych.

REKLAMA

Ulga dla członków związków zawodowych. Może obniżyć podatek o 840 zł
10 kwi 2026

Niewielu podatników wie, że opłacanie składek związkowych może realnie obniżyć podatek. Ulga pozwala odzyskać nawet 840 zł rocznie i jest dostępna nie tylko dla pracowników, ale również przedsiębiorców. Wystarczy prawidłowo wykazać składki w zeznaniu PIT.
Nawet 5900 zł co miesiąc na konto. Ruszyły wypłaty renty wdowiej. Sprawdź, jak połączyć dwa świadczenia i nie stracić
10 kwi 2026

To rewolucja dla seniorów. Od 2025 roku renta wdowia jest faktem, a po marcowej waloryzacji świadczenia są jeszcze wyższe. Już nie musisz wybierać między własną emeryturą a rentą po małżonku - możesz łączyć oba świadczenia! Jak działa nowy limit 5935,47 zł i dlaczego w 2026 roku drugie świadczenie wynosi 15 proc.?
