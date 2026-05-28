Zgniatasz butelki? Stracisz kaucję 50 gr. Kurier odbierze je z domu, a naukowcy stworzyli plastik, który znika sam - nowości w systemie kaucyjnym maj 2026

Zgniatasz butelki przed wyrzuceniem? W systemie kaucyjnym to błąd – kaucjomat odrzuci zgniecioną butelkę i stracisz 50 groszy. Ale są dobre wieści: kurier może odebrać butelki prosto z Twojego mieszkania (7 największych miast), naukowcy stworzyli plastik, który po 6 dniach sam znika, a niektórzy zarabiają na kaucji regularnie 300 zł miesięcznie. Sprawdź, co naprawdę się zmienia.

Jeśli kupujesz napoje w butelkach lub puszkach aluminiowych – tak, system kaucyjny Cię dotyczy (50 gr za butelkę PET lub aluminium, 1 zł za szkło).

– tak, system kaucyjny Cię dotyczy (50 gr za butelkę PET lub aluminium, 1 zł za szkło). Jeśli zgniatasz butelki przed oddaniem – tracisz kaucję, kaucjomat ich nie przyjmie.

przed oddaniem – tracisz kaucję, kaucjomat ich nie przyjmie. Jeśli robisz zakupy online (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Trójmiasto) – kurier może odebrać puste butelki przy dostawie.

(Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Trójmiasto) – kurier może odebrać puste butelki przy dostawie. Jeśli prowadzisz hotel, restaurację lub obiekt sportowy – możesz sprzedać butelki pośrednikom za 20-30 gr/szt. (oni zarobią, oddając je za 50 gr).

Co to jest kaucjomat?

Kaucjomat to automat do zwrotu pustych butelek i puszek, który skanuje kod kreskowy, sprawdza kształt opakowania i zwraca kaucję (50 gr za butelkę PET, 1 zł za szkło). Wkładasz butelkę, maszyna weryfikuje, czy to opakowanie objęte kaucją, i wydaje bon lub przelicza kaucję na rabat przy kasie.

Warunki przyjęcia butelki przez kaucjomat: Kod kreskowy musi być czytelny (nie zrywaj etykiety!)

Butelka nie może być zgnieciona (kaucjomat porównuje kształt z wzorcem w bazie)

Opakowanie musi być puste (bez resztek napoju)

Co robi kaucjomat po przyjęciu? Dopiero po weryfikacji sam zgniata butelkę – Ty NIE MOŻESZ tego robić wcześniej.

Żywy plastik – butelka, która znika sama w 6 dni (technologia z Chin)

Na horyzoncie pojawia się technologia, która mogłaby wykoleić cały pociąg systemu kaucyjnego z szyn – łącznie z kaucjomatami, etykietami i dbaniem o kształt butelki. Naukowcy z Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu opracowali materiał, który sami nazywają „żywym plastikiem". Chodzi o polikaprolakton (PCL) z wbudowanymi uśpionymi zarodnikami bakterii Bacillus subtilis, genetycznie zmodyfikowanymi tak, by produkowały enzymy rozkładające tworzywo sztuczne.

W trakcie normalnego użytkowania plastik zachowuje się jak zwykły – jest wytrzymały i elastyczny. Po aktywacji bakterie budzą się i wydzielają dwa enzymy: pierwszy tnie długie łańcuchy polimerowe na kawałki, drugi rozbija je na cząsteczki, które bakterie następnie pochłaniają. Całkowity rozkład następuje w ciągu zaledwie 6 dni – bez mikroplastików, bez śmieci, bez segregowania. Badacze pracują nad tym, by aktywatorem była zwykła woda lub wilgoć, co oznaczałoby, że zużyta butelka mogłaby rozkładać się sama po kontakcie ze środowiskiem. Technologia jest jeszcze na etapie laboratoryjnym, ale kierunek jest jasny: butelki jednorazowe jako pierwsza kategoria zastosowań. Jeśli ten scenariusz się ziści, system kaucyjny może okazać się niewypałem, który szybko pożegnamy.

Odbiór butelek z domu – kurier zrobi to przy dostawie zakupów (7 miast)

Zanim jednak znikający plastik wyjdzie z laboratorium, system kaucyjny ewoluuje w innym kierunku – w stronę maksymalnej wygody dla konsumenta. Jedna z sieci sklepów internetowych uruchomiła usługę, dzięki której puste butelki plastikowe PET i puszki aluminiowe można przekazać kurierowi bezpośrednio przy okazji dostawy zakupów – bez wychodzenia z domu, bez wizyty w sklepie, bez stania w kolejce przy kaucjomacie.

Zasady są proste: do zamówienia automatycznie dołączane są bezpłatne worki na opakowania, a przy dostawie można przekazać kurierowi maksymalnie dwa takie worki. Nie trzeba wcześniej zgłaszać tej chęci w aplikacji. Zwrot kaucji trafia najczęściej w formie kuponu do wykorzystania przy kolejnych zakupach lub – w zależności od preferencji – przelewem na konto.

Na razie usługa działa w największych polskich aglomeracjach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Trójmieście. Butelek szklanych usługa jeszcze nie obejmuje. To rozwiązanie skrojone przede wszystkim pod osoby robiące zakupy spożywcze online – i pokazuje, że system kaucyjny może rozwijać się znacznie szerzej niż tylko w kierunku kolejnych kaucjomatów w sklepach.

Dlaczego kaucjomat odrzuca butelki? Kod kreskowy + geometria decydują

Kaucjomaty, które coraz śmielej pojawiają się w polskich sklepach, to zaawansowane urządzenia skanujące, a nie zwykłe kubły na śmieci. Abyś mógł odzyskać swoje pieniądze (50 groszy lub 1 złoty za butelkę), maszyna musi mieć stuprocentową pewność, co do niej wkładasz.

Kluczem jest tutaj etykieta. Nie wolno jej zrywać ani uszkadzać, ponieważ znajduje się na niej kod kreskowy. To on jest paszportem butelki. Skaner wewnątrz automatu odczytuje ciąg cyfr i sprawdza w bazie danych, czy za to konkretne opakowanie pobrano kaucję. Jeśli etykieta będzie nieczytelna lub jej zabraknie, system uzna przedmiot za bezwartościowy odpad.

Zgniatanie to strata - to stare nawyki musisz wyrzucić do kosza, a butelka musi być doskonała

To jednak nie wszystko. Kaucjomat to nie tylko czytnik kodów, to także waga i skaner kształtu. Nawet jeśli kod kreskowy jest nietknięty, ale sama butelka wygląda jak harmonijka po przejechaniu walcem, automat jej nie przyjmie.

Zgniatanie butelki przed oddaniem jej za kaucję to błąd i niemal na pewno utrata 50 groszy

Dlaczego? Urządzenie porównuje wrzucony przedmiot z wzorcem zapisanym w swojej pamięci. Butelka musi zachować swój pierwotny kształt, aby czujniki mogły zweryfikować jej wymiary. Zgnieciony plastik zmienia swoją geometrię, przez co maszyna „głupieje” - nie jest w stanie potwierdzić, czy to na pewno ta butelka, za którą należy wypłacić pieniądze. Dlatego, jeśli chcesz odzyskać kaucję, musisz dbać o opakowanie od jego zakupu aż do pozbycia się w kaucjomacie.

Stare nawyki a nowe zasady – tabela do zapamiętania

Czego nas uczono? Co musisz robić TERAZ w systemie kaucyjnym? Co się stanie, gdy zignorujesz nowe zasady? Zgniataj butelkę przed wyrzuceniem Nie zgniataj - oddal w idealnym kształcie Kaucjomat nie przyjmie zwrotu - stracisz 50 groszy Możesz zerwać etykietę Zostaw etykietę - kod kreskowy musi być czytelny Kaucjomat nie odczyta kodu kreskowego i nie przyjmie butelki Wrzuć do żółtego kosza w domu Zanieś do kaucjomatu w sklepie, do pracownika w punkcie zwrotu, albo oddaj kurierowi przy okazji dostawy Jeśli wyrzucisz do kosza, nie odzyskasz kaucji Butelka może mieć resztki napoju Opróżnij całkowicie Kaucjomat może odrzucić butelkę z resztkami

Kto gniecie butelki? Kaucjomat – ale dopiero po zwrocie kaucji

Wielu konsumentów dziwi się temu rozwiązaniu, argumentując, że przecież w transporcie do recyklingu powietrze w butelkach jest zbędne. To prawda, ale w systemie kaucyjnym to automat decyduje, kiedy butelka ma być zgnieciona i pozbawiona swojego doskonałego kształtu.

Kaucjomat posiada wbudowaną zgniatarkę. Dopiero po pomyślnej weryfikacji kodu i kształtu, a następnie zaakceptowaniu zwrotu, urządzenie samodzielnie zgniata butelkę lub puszkę. Robi to, by zaoszczędzić miejsce we własnym pojemniku magazynowym. Naszym zadaniem jest więc dostarczenie butelki w stanie idealnym - zgniataniem zajmie się technologia, gdy już dostaniemy zwrot kaucji po przyjęciu butelki przez kaucjomat.

Kolejki przy kaucjomacie – "hurtownicy" z workami blokują automaty

Ostatnio coraz więcej mówi się także o problemach natury ludzkiej przy zwracaniu butelek po napojach i zwrocie kaucji. Kto nie ma sklepu z punktem zwrotu pod ręką, ten musi wybrać się dalej, aby odzyskać kaucję - a wtedy opłaca mu się zebrać większą ilość opakowań kaucyjnych do worka, zanim wybierze się po zwrot. Następnie oczywiście każdą butelkę już pojedynczo musi włożyć do urządzenia. Taki "hurtownik" siłą rzeczy musi zająć więcej czasu przy kaucjomacie - zwłaszcza gdy ten niechętnie z nim współpracuje i wypluwa butelki zamiast przyjąć ich zwrot, a oddać kaucję. Póki kaucjomatów nie będzie więcej i nie będą działać sprawniej, to może być jednak częsty przypadek i nierzadki widok. Aby odzyskać 50 groszy, trzeba niekiedy wyczekać swoje pod automatem i to kilka ładnych minut. Czas to pieniądz, ale w tym wypadku wart tylko 50 groszy (lub 1 zł) od jednego opakowania. Kolejka przy kaucjomacie może przypomnieć nam o tym dobitnie.

Odkryli nowy sposób na dorobienie do pensji - biorą butelki w swoje ręce i zarabiają na kaucji, ale jak to robią?

Niedawno pojawiły się także doniesienia o zupełnie nowym "trendzie" i wykorzystaniu systemu kaucyjnego do zarabiania. Jak? Nie chodzi wcale o żaden błąd w systemie, ale... po prostu na lenistwie jednych zarabiają inni, bardziej przedsiębiorczy. Przykłady są z życia wzięte: taki hotel nie należy do systemu kaucyjnego, nie ma obowiązku zbierać zużytych opakowań. Ale nadal pozostaje mu masa butelek objętych kaucją po klientach, który podczas pobytu hotelowego nie będą przecież szukać kaucjomatu, aby oddać tam opakowanie po napoju kupionym w hotelu i odzyskać kaucję. Po takich hotelach objazdy robią inni i... oferują odkup większej ilości opakowań np. za 20 groszy za jedno. Oczywiście sami potem takie opakowanie oddają w kaucjomacie, za co dostają już 50 groszy za butelkę plastikową. Różnica? 30 groszy na jednym opakowaniu. Na 100 butelkach to już 30 zł, a na tysiącu: 300 zł.

Przykład Nauczyciel z Gdyni zarobił 2400 zł w 4 miesiące Jak działa dorabianie do pensji na kaucji? KROK 1: Nauczyciel ogłasza: "Skupuję butelki za 30 gr/szt., minimum 50 szt. na raz"; KROK 2: Hotele, restauracje, obiekty sportowe nie mają czasu albo chęci żeby wysyłać pracowników do kaucjomatu; KROK 3: Sprzedają nauczycielowi butelki po 30 gr, a on oddaje w kaucjomacie za 50 gr; KROK 4: Różnica to 20 gr zysku na 1 butelce. Wyliczenie miesięczne (dane z Gazety Wyborczej, kwiecień 2026) - żeby osiągnąć taki wynik, trzeba uzbierać trochę butelek. Oto obliczenia do przykładu wziętego z życia: Średnio 600 butelek/tydzień ;

; 600 × 4 tygodnie = 2400 butelek/miesiąc;

2400 × 0,20 zł (zysk) = 480 zł/miesiąc;

Za 5 miesięcy (styczeń-maj 2026): 2400 zł Czy to się opłaca? Dla osoby dorabiającej – tak. Ale trzeba mieć auto, czas i miejsce na magazynowanie butelek.

W skrócie – 5 najważniejszych informacji z artykułu

Nie zgniataj butelek – kaucjomat porównuje kształt z wzorcem, zgnieciona butelka = stracona kaucja (50 gr). Kurier odbierze butelki z domu – tylko 7 największych miast, przy dostawie zakupów online, maks. 2 worki. "Żywy plastik" znika sam w 6 dni – technologia z Chin (bakterie rozkładają butelkę), na razie etap laboratoryjny. Można zarabiać na kaucji – skupujesz od hoteli za 30 gr, oddajesz za 50 gr, zysk 20 gr/szt. (nauczyciel z Gdyni: 2400 zł w 4 mies.). Ale uważaj - urząd skarbowy może upomnieć się o podatek. Etykieta jest święta – nie zrywaj, kod kreskowy musi być czytelny, inaczej kaucjomat odrzuci.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czy mogę zgniatać butelki przed oddaniem do kaucjomatu?

Nie! Kaucjomat odrzuci zgniecioną butelkę – zmienia się jej kształt, a maszyna porównuje geometrię z wzorcem w bazie.

2. Co jeśli zerwę etykietę z butelki?

Stracisz kaucję. Kod kreskowy na etykiecie to jak podpis pod butelką – bez niego kaucjomat nie wie, czy to opakowanie kaucyjne.

3. Gdzie mogę oddać butelki, jeśli nie mam kaucjomatu pod ręką?

W 7 największych miast (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Trójmiasto) kurier sklepu internetowego może odebrać przy dostawie zakupów.

4. Ile wynosi kaucja?

50 gr za butelkę PET (plastik) lub puszkę, 1 zł za butelkę szklaną.

5. Czy mogę zarabiać na skupowaniu cudzych butelek?

Tak, to legalne. Skupujesz od hoteli/restauracji za 20-30 gr, oddajesz w kaucjomacie za 50 gr, zarabiasz różnicę. Jednak może być uznane za źródło dochodu przez urząd skarbowy - a dochody są opodatkowane.

6. Co to jest "żywy plastik", który sam znika?

Technologia z Chin: plastik z bakteriami, które po aktywacji (np. wodą) rozkładają butelkę w 6 dni. Na razie etap laboratoryjny, ale w przyszłości może rozwiązać problem plastiku.

7. Czy kurier zawsze odbierze butelki?

Tylko przy dostawie zakupów ze sklepu internetowego (obecnie jedna sieć), tylko w 7 największych miastach.

8. Co jeśli kaucjomat nie przyjmuje mojej butelki mimo że jest idealna?

Sprawdź kod kreskowy (czy czytelny), wypłucz butelkę (resztki napoju mogą przeszkadzać), spróbuj innego kaucjomatu (niektóre są źle skalibrowane).

