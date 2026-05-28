Ile realnie zyskają seniorzy? Są już pierwsze konkrety dotyczące bonu senioralnego

Ile realnie zyskają seniorzy? Są już pierwsze konkrety dotyczące bonu senioralnego

28 maja 2026, 15:18
Adam Kuchta
Ile realnie zyskają seniorzy? Są już pierwsze konkrety dotyczące bonu senioralnego
Sejmowe komisje przyjęły projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny dla osób 65 plus. Program ma kosztować nawet miliard złotych i ruszyć już w IV kwartale 2026 roku. Pojawia się jednak kluczowe pytanie: ile realnie zyskają seniorzy?

Najważniejsza informacja jest taka, że bon senioralny nie będzie wypłacany w gotówce. Seniorzy otrzymają dostęp do konkretnych usług opiekuńczych i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

To nie będą pieniądze „do ręki”

Nowe świadczenie ma mieć formę niepieniężną. Oznacza to, że środki trafią do gmin i podmiotów realizujących usługi opiekuńcze, a nie bezpośrednio na konto seniora.

W praktyce osoby starsze będą mogły skorzystać m.in. z:

  • pomocy w ubraniu się i codziennej higienie,
  • przygotowywania posiłków,
  • utrzymania porządku w domu,
  • wsparcia w kontaktach z lekarzami i ochroną zdrowia,
  • pomocy w utrzymaniu kontaktu z otoczeniem.

Usługi mają być realizowane doraźnie – maksymalnie przez dwa tygodnie.

Kto będzie mógł skorzystać z bonu senioralnego?

Projekt przewiduje, że świadczenie otrzymają osoby:

  • po ukończeniu 65. roku życia,
  • będące obywatelami Polski, UE, EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii,
  • których średni dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie.

To oznacza, że nie wszyscy seniorzy będą mogli skorzystać z programu.

Nawet miliard złotych na program dla seniorów

Program ma być realizowany etapami w latach 2026–2028. Łączna wartość środków przeznaczonych na bon senioralny wyniesie:

  • 100 mln zł w 2026 roku,
  • 400 mln zł w 2027 roku,
  • 500 mln zł w 2028 roku.

W pierwszej kolejności program ma ruszyć w gminach, które obecnie nie oferują publicznych usług opiekuńczych dla seniorów.

Eksperci: największe korzyści odczują rodziny seniorów

Ekspert Instytutu Spraw Publicznych Dominik Owczarek zwraca uwagę, że program może szczególnie pomóc dzieciom opiekującym się starszymi rodzicami.

Jego zdaniem bon senioralny pozwoli części rodzin utrzymać aktywność zawodową, ponieważ opiekę nad seniorami przejmą osoby odpowiednio przygotowane do świadczenia takich usług.

Eksperci podkreślają również, że program może pobudzić rozwój lokalnych usług opiekuńczych, szczególnie w mniejszych miejscowościach.

Kiedy ruszą pierwsze świadczenia?

Pierwszy program ma zostać uruchomiony w IV kwartale 2026 roku. Za realizację będą odpowiadały gminy.

Rząd podkreśla, że celem zmian jest poprawa jakości życia osób starszych i umożliwienie im jak najdłuższego funkcjonowania we własnym środowisku.

Źródło: INFOR
REKLAMA

