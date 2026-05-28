Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w piątek 29 maja. Nadal utrzyma się tendencja spadkowa cen paliw. O ile stanieją benzyna i diesel? Sprawdzamy!

Maksymalne ceny detaliczne za paliwo w piątek 29 maja

W piątek 29 maja ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce nie będą mogły być wyższe niż:

6,16 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,70 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,70 zł za 1 litr; 6,73 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,23 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,23 zł za 1 litr; 6,37 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,89 zł za 1 litr.

Ceny maksymalne za benzynę i diesla obowiązujące w czwartek 28 maja

Porównajmy ceny określone na jutro z cenami obowiązującymi dzisiaj. W czwartek maksymalne ceny detaliczne za benzynę i olej napędowy wynoszą:

6,42 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,94 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,94 zł za 1 litr; 6,96 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,44 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,44 zł za 1 litr; 6,75 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,25 zł za 1 litr.

Przed nami kolejny dzień znacznego zjazdu cen paliw. W porównaniu do czwartku w piątek ceny za litr benzyny 95 i benzyny 98 będą niższe odpowiednio o 26 gr i 23 gr. Litr oleju napędowego stanieje o 38 gr. Miejmy nadzieję, że ten trend spadkowy zostanie utrzymany i w nadchodzący weekend paliwa będą jeszcze tańsze.

Czy program CPN zostanie przedłużony?

W ramach rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej) minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce.

Funkcjonujący od końca marca program CPN najprawdopodobniej zostanie utrzymany – zapowiedział minister energii. Ostateczna decyzja należy do ministra finansów, który już wcześniej sygnalizował taką możliwość.

