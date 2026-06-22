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Wakacyjne 600 plus w 2026 roku. Jak odebrać dodatkowe pieniądze na urlop?

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22 czerwca 2026, 15:45
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
urlop, polski złoty, banknoty, gotówka, pieniądze, wakacje
Wakacyjne 600 plus w 2026 roku. Jak odebrać dodatkowe pieniądze na urlop?
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Rozpoczęcie sezonu urlopowego w 2026 roku zbiegło się z gwałtownym wzrostem cen nad polskim morzem, w górach oraz na zagranicznych wyjazdach. Koszty noclegów, gastronomii i atrakcji dla dzieci zmuszają wiele polskich rodzin do szukania oszczędności. W sieci i na forach internetowych bije rekordy popularności hasło "Wakacyjne 600 plus". Czy to nowy, rządowy program socjalny?

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Co to jest "Wakacyjne 600 plus" i skąd się wzięło?

Wokół tego terminu narosło wiele mitów. W rzeczywistości "Wakacyjne 600 plus" nie jest nowym, jednorazowym zasiłkiem wypłacanym w gotówce przez ZUS na wzór dawnego Bonu Turystycznego. To potoczne określenie na pakiety dofinansowań do urlopów i wypoczynku, które Polacy mogą legalnie aktywować i odebrać właśnie w czerwcu, lipcu i sierpniu 2026 roku. W zależności od Twojej sytuacji życiowej, środki te pochodzą z trzech głównych źródeł:

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  1. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) - tzw. „wczasy pod gruszą”.
  2. Dofinansowania do kolonii i obozów dzieci z funduszy socjalnych i kuratoryjnych.
  3. Specjalnych, wakacyjnych ulg i zwrotów za paliwo oraz bilety kolejowe, które w skali urlopu dają oszczędność rzędu kilkuset złotych.

Średnia kwota, jaką statystyczny Polak może wyciągnąć z tych programów na letni wyjazd, wynosi w 2026 roku właśnie około 600-800 zł na osobę.

Pieniądze od pracodawcy, czyli "Wczasy pod gruszą" w 2026 roku

Najprostszą i najbardziej powszechną formą uzyskania "wakacyjnego 600 plus" jest złożenie wniosku u swojego pracodawcy o dofinansowanie z ZFŚS. Kto ma prawo do tych pieniędzy? Obowiązek prowadzenia funduszu socjalnego mają wszystkie firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz cała sfera budżetowa (np. nauczyciele, urzędnicy). Jeśli pracujesz w mniejszej firmie, sprawdź regulamin - pracodawca mógł utworzyć taki fundusz dobrowolnie.

Ile wynosi dopłata w 2026 roku?

Kwoty są uzależnione od tzw. kryterium dochodowego (im mniej zarabiasz, tym więcej dostaniesz). W połowie 2026 roku widełki wypłat wyglądają następująco:

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  • Najniższe wsparcie (dla dobrze zarabiających): ok. 300 - 450 zł.
  • Średnie wsparcie (najczęstsze): ok. 600 - 800 zł (stąd potoczna nazwa programu).
  • Najwyższe wsparcie (dla osób w trudnej sytuacji): nawet 1200 - 1500 zł.

Kluczowy warunek: Urlop musi trwać! Aby otrzymać te pieniądze, musisz zawnioskować o nieprzerwany urlop wypoczynkowy trwający minimum 14 dni kalendarzowych (wliczając w to weekendy). W praktyce oznacza to 10 dni roboczych wolnego.

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Dofinansowanie do wakacji dzieci - nawet 600 zł ulgi na obóz lub kolonię

Jeśli Twoje dzieci wyjeżdżają na zorganizowany wypoczynek, możesz drastycznie obniżyć koszt turnusu. W 2026 roku rodzice mogą skorzystać z dwóch ścieżek:

  1. Dopłata z ZFŚS do wypoczynku dziecka: Pracodawcy bardzo często dofinansowują kolonie, obozy sportowe, językowe oraz zielone szkoły. Co ważne, w przypadku dzieci kwota ta jest często całkowicie zwolniona z podatku dochodowego PIT (do limitu określonego w przepisach), co oznacza więcej gotówki na rękę.
  2. Dożywianie i dopłaty z MOPS/GOPS: Rodziny o niższych dochodach mogą złożyć wniosek do lokalnego ośrodka pomocy społecznej o dofinansowanie wyjazdu dziecka na kolonie organizowane przez kuratoria oświaty lub organizacje pożytku publicznego (np. ZHP, Caritas). Kwota dopłaty pokrywa często od 50% do 100% wartości wyjazdu.

Wakacyjne Tarcze Oszczędnościowe 2026 (Paliwo i Transport)

Na finalną kwotę "Wakacyjnego 600 plus" składają się również realne oszczędności w podróży, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2026 roku. Jeśli planujesz podróż po Polsce, możesz zaoszczędzić kilkaset złotych dzięki dwóm rozwiązaniom:

  • Promocje paliwowe na stacjach (Zwrot na aplikację): Największe sieci stacji benzynowych (Orlen, BP, Shell, Circle K) wprowadziły letnie rabaty dla lojalnych klientów. Średnia zniżka to 30-40 groszy na litrze paliwa (do limitu 200 litrów miesięcznie). Przy przejechaniu trasy z południa Polski nad morze i z powrotem, w portfelu zostaje ok. 120-150 zł.
  • Bilety Rodzinne PKP Intercity: W 2026 roku mocno promuje się podróże koleją. Kupując bilet z wyprzedzeniem w ofercie "Taniej z Bliskimi" lub korzystając z Karty Dużej Rodziny, czteroosobowa rodzina płaci za przejazd pendolino lub pociągiem IC o 30 proc. mniej. Na trasie Warszawa-Gdańsk-Warszawa daje to czysty zysk w wysokości około 250 zł.

Łącząc zniżki transportowe z "wczasami pod gruszą", zyskujesz kwotę znacznie przewyższającą legendarne 600 złotych.

Jak i kiedy złożyć wniosek, żeby zdążyć przed wyjazdem?

Czas ucieka. Aby pieniądze trafiły na Twoje konto jeszcze przed zapakowaniem walizek, musisz działać według poniższego harmonogramu:

  1. Krok 1: Udaj się do działu HR/Kadr w swojej firmie i poproś o regulamin ZFŚS oraz druk oświadczenia o dochodach.
  2. Krok 2: Wylicz średni dochód na jednego członka rodziny z ostatnich miesięcy (zgodnie z wytycznymi firmy).
  3. Krok 3: Zgłoś wniosek o urlop (minimum 14 dni ciągłego wypoczynku) w systemie urlopowym.
  4. Krok 4: Złóż wniosek o wypłatę świadczenia. Większość firm wypłaca pieniądze tuż przed rozpoczęciem urlopu lub z najbliższą pensją po jego zakończeniu.

Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę - w okresie czerwcowym działy kadr są zasypane wnioskami, a czas procesowania dokumentów może się wydłużyć do kilku tygodni.

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Źródło: INFOR
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