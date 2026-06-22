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Uchodźcy w Polsce. Obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji składają wnioski o ochronę międzynarodową

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22 czerwca 2026, 16:06
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Uchodźcy w Polsce. Obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji składają wnioski o ochronę międzynarodową
ShutterStock

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Niedawno obchodzony był Dzień Uchodźcy. W Polsce prawie 21 tys. cudzoziemców posiada ważne dokumenty pobytowe z tytułu ochrony międzynarodowej. Przez pierwsze pięć miesięcy 2026 r. wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej objęto łącznie prawie 2,7 tys. osób.

20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy

Uchodźcą jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa. Uchodźcą jest też osoba, która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania, nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa.

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Niedawno, 20 czerwca obchodzony był Światowy Dzień Uchodźcy. Ten międzynarodowy dzień został ustanowiony przez ONZ, aby uhonorować uchodźców na całym świecie i zwrócić uwagę na ich trudną sytuację.

Komu przysługuje ochrona międzynarodowa

Cudzoziemcom, którzy spełniają warunki do nadania statusu uchodźcy lub nie spełniają takich warunków, ale kwalifikują się do uzyskania ochrony uzupełniającej, przysługuje ochrona międzynarodowa.

Cudzoziemiec może uzyskać status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Ochronę uzupełniającą nadaje się cudzoziemcowi w przypadku, gdy jego powrót do kraju pochodzenia może narazić go m.in. na orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.

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Wnioski o ochronę międzynarodową składają obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, od 1 stycznia do 1 czerwca 2026 r. wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej objęto łącznie prawie 2,7 tys. osób. Wśród nich znajdują się obywatele:

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  • Ukrainy - 992 osoby,
  • Białorusi - 816 osób,
  • Rosji - 239 osób.

Wnioski złożyli także obywatele Tadżykistanu - 66, Afganistanu - 32, Demokratycznej Republiki Konga - 32 i Mołdawii - 31.

Obecnie w Polsce prawie 21 tys. cudzoziemców posiada ważne dokumenty pobytowe z tytułu ochrony międzynarodowej. W tej grupie ponad 3,3 tys. osób ma status uchodźcy, a niemal 18 tys. osób korzysta z ochrony uzupełniającej.

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Źródło: INFOR
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