REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe pieniądze na majówkę 2026. Złóż ten wniosek w pracy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 kwietnia 2026, 17:16
[Data aktualizacji 21 kwietnia 2026, 08:54]
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
majówka, pieniądze
Kuba Kwiatkowski
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nadchodząca majówka 2026 to dla wielu Polaków idealna okazja do dłuższego odpoczynku. Korzystny układ kalendarza sprawia, że przy odrobinie planowania możemy zyskać ponad tydzień wolnego. Dzięki tegorocznym, rekordowym odpisom na fundusz socjalny, pracownicy mogą liczyć na realne wsparcie budżetu wyjazdowego. Jak odebrać pieniądze jeszcze przed wyjazdem?

Kalendarz majówkowy i planowanie urlopu w 2026 roku

Układ dni wolnych w maju 2026 roku jest korzystny, choć wymaga strategicznego podejścia. 1 maja wypada w piątek, co automatycznie daje nam 3-dniowy długi weekend bez brania urlopu. Z kolei 3 maja przypada w niedzielę - warto pamiętać, że w tej sytuacji przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku wyznaczania dodatkowego dnia wolnego (taki przywilej dotyczy tylko świąt wypadających w soboty). Jeśli jednak chcesz cieszyć się dłuższą przerwą, warto zaplanować urlop wcześniej. Biorąc 4 dni wolnego (od 27 do 30 kwietnia), Twój odpoczynek potrwa aż 9 dni (od soboty 25 kwietnia do niedzieli 3 maja włącznie). Połowa kwietnia to ostatni moment na złożenie wniosku o dofinansowanie z ZFŚS, jeśli chcesz otrzymać środki jeszcze przed wyjazdem.

REKLAMA

REKLAMA

Rekordowe odpisy na ZFŚS w 2026 roku

Rok 2026 przynosi najwyższe w historii kwoty odpisu na fundusz socjalny. Zgodnie z oficjalnymi danymi GUS, podstawą wyliczeń jest przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2025 roku, które wyniosło 7 848,60 zł. Dla pracowników oznacza to większe pule środków w firmowych budżetach:

  • Odpis podstawowy na pracownika (tzw. pełny etat) wynosi w 2026 roku 2 943,23 zł.
  • Większy odpis pozwala firmom na podniesienie stawek "wczasów pod gruszą" lub wyższe dopłaty do wypoczynku majowego.

Limit zwolnienia z podatku - co musisz wiedzieć?

W 2026 roku standardowy limit zwolnienia z podatku dochodowego (PIT) dla świadczeń z ZFŚS wynosi 1 000 zł rocznie. Co to oznacza w praktyce? Jeśli otrzymasz do 1000 zł wsparcia, całą kwotę dostaniesz "na rękę". Jeśli dofinansowanie wyniesie np. 1500 zł, od nadwyżki (500 zł) zostanie pobrany podatek dochodowy (według Twojej skali podatkowej).

Kryteria dochodowe i termin wypłaty

Pamiętaj, że środki z ZFŚS nie są "premią", która należy się każdemu po równo. Ich wysokość zależy od tzw. kryterium socjalnego:

REKLAMA

  • Pracodawca ma obowiązek różnicować dopłaty zależnie od Twojej sytuacji materialnej (dochód na członka rodziny).
  • Osoby w trudniejszej sytuacji finansowej lub mające na utrzymaniu dzieci otrzymają wyższe kwoty.

Wniosek złożony około 14 kwietnia daje realną szansę na wypłatę środków w ostatniej dekadzie miesiąca.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy muszę mieć fakturę za hotel, żeby dostać pieniądze? To zależy od regulaminu Twojej firmy. Przy "wczasach pod gruszą" zazwyczaj wystarczy wniosek i oświadczenie o dochodach. Jeśli jednak firma dopłaca do "zorganizowanego wypoczynku", może wymagać faktury od organizatora (np. biura podróży).
  2. Ile dni urlopu muszę wziąć? Przy "wczasach pod gruszą" kodeksowy wymóg to często 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego odpoczynku. Sprawdź jednak regulamin swojej firmy - wiele zakładów dopuszcza mniejsze dopłaty do krótszych wyjazdów, np. 5-dniowych.
  3. Czy komornik może zająć dopłatę do majówki? To skomplikowana kwestia. Choć świadczenia z ZFŚS mają charakter socjalny, według Sądu Najwyższego (wyrok z 2021 roku) podlegają one egzekucji komorniczej w takim samym zakresie jak wynagrodzenie za pracę (zajęcie do 50 proc.). Warto jednak sprawdzić, czy Twój komornik nie uznaje ich za świadczenie wyłączone spod egzekucji ze względu na cel socjalny.
  4. Czy w 2026 roku limit zwolnienia z podatku wynosi 2000 zł? Nie. Podwyższony limit był rozwiązaniem tymczasowym. W 2026 roku wracamy do standardowej kwoty 1000 zł. Wyjątkiem są emeryci i renciści (byli pracownicy), dla których limit zwolnienia wynosi 4 500 zł.
  5. Czy za 3 maja (niedziela) należy mi się dodatkowy dzień wolny? Nie. Zgodnie z Kodeksem pracy dodatkowy dzień wolny przysługuje tylko za święto wypadające w sobotę. Poniedziałek 4 maja 2026 jest normalnym dniem pracy.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
800 plus nie tylko dla rodziców – pieniądze trafią do nowej grupy Polaków, w sprawie których interweniował RPO. Rząd rozszerza świadczenie wychowawcze
21 kwi 2026

W dniu 20 kwietnia 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którym rząd rozszerza krąg osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 800 plus. Opiekunowie dzieci, którzy dotychczas byli pominięci w ustawowym katalogu osób, którym przysługuje świadczenie i w sprawie których interweniował RPO – nie będą już musieli walczyć o przyznanie 800 plus w sądzie.
Kryptowaluty w Polsce: kto naprawdę stawia na cyfrowe waluty?
21 kwi 2026

2 mln Polaków zainwestowało 40 mld złotych w cyfrowe waluty, to równowartość niespełna 1,1 proc. wszystkich oszczędności – pisze w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.
Polski rynek motoryzacyjny przyspiesza w 2026 r. Nowe auta, chińskie marki i elektryki zmieniają zasady gry
21 kwi 2026

Początek 2026 roku przynosi wyraźne ożywienie na polskim rynku motoryzacyjnym, ale za rosnącą liczbą rejestracji kryją się głębokie zmiany strukturalne. Słabnie import aut używanych, rośnie znaczenie nowych modeli finansowania, a elektromobilność i marki z Chin coraz śmielej zdobywają rynek. To sygnał, że branża wchodzi w nową fazę rozwoju.
Świadczenie wspierające z ZUS problemem w MOPS [Wyrok WSA]
21 kwi 2026

Czy można wstecznie zmienić wysokość opłaty za usługi z MOPS, gdy osoba z niepełnosprawnością otrzymała świadczenie wspierające z wyrównaniem? Okazuje się, że nie. Podkreślił to w swoim orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

REKLAMA

Ukryty majątek Polaków. 2 miliardy złotych leżą na "martwych kontach" w ZUS. Sprawdź, czy Twoje pieniądze tam są
21 kwi 2026

W cieniu wielkich reform emerytalnych i dyskusji o ZUS, na kontach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) doszło do niepokojącej sytuacji. Blisko 2 miliardy złotych spoczywają na tzw. martwych rachunkach. To pieniądze, o których Polacy zapomnieli, których nie odebrali spadkobiercy lub do których właściciele stracili dostęp przez nieaktualne dane.

Ceny ropy spadają po sygnałach rozmów USA–Iran. Rynki reagują nerwowo na możliwą deeskalację
21 kwi 2026

Notowania ropy naftowej wyraźnie zniżkują po doniesieniach o możliwych negocjacjach między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Inwestorzy śledzą każdy sygnał z Bliskiego Wschodu, obawiając się zarówno przełomu dyplomatycznego, jak i powrotu eskalacji, która może zachwiać globalnymi dostawami energii.
Nowe przepisy w szkołach coraz bliżej? MEN: "Ustawa do końca maja trafi na biurko prezydenta"
21 kwi 2026

Zakładamy, że ustawa o prawach i obowiązkach ucznia do końca maja trafi na biurko prezydenta - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Kacper Lawera z MEN. Jak dodaje, resort zamierza utrzymywać kontakt z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP na etapie prac sejmowych.
800 plus do 1000 zł? Polacy jasno pokazali, co o tym myślą
21 kwi 2026

Czy świadczenie 800 plus powinno wzrosnąć do 1000 zł miesięcznie? Najnowszy sondaż pokazuje wyraźny podział opinii, ale jedna odpowiedź zdecydowanie dominuje. Wyniki mogą zaskakiwać.

REKLAMA

Rewolucja w egzaminie na doradcę podatkowego. Będą nowe zasady, opłaty i e-Doradca
21 kwi 2026

Zmiany w egzaminie na doradcę podatkowego stają się faktem. Nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów wprowadzi cyfryzację, nowe zasady oceniania i opłat oraz istotne modyfikacje przebiegu egzaminu. Kandydaci muszą przygotować się na zupełnie nowe realia.
Kiedy tip od fana jest darowizną, a kiedy przychodem? Skarbówka rozstrzyga
21 kwi 2026

Twórczyni internetowa, która tworzy treści cyfrowe na platformie abonamentowej, uznała otrzymywane od widzów tipy za darowizny podlegające ustawie o podatku od spadków i darowizn. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Według organu anonimowe wpłaty nie spełniają definicji umowy darowizny z Kodeksu cywilnego, a zatem nie mogą być opodatkowane w tym trybie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA