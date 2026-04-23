Masz skończone 75 lat? Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek, aby dostać ekstra 4400 zł rocznie

Masz skończone 75 lat? Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek, aby dostać ekstra 4400 zł rocznie

23 kwietnia 2026, 10:27
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Masz skończone 75 lat? Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek, aby dostać ekstra 4400 zł rocznie
Koszty opieki i rehabilitacji stale rosną, dlatego coroczna waloryzacja świadczeń dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych stała się kluczowym elementem domowego budżetu. W 2026 roku kwota dodatku pielęgnacyjnego wzrosła do ponad 366 zł miesięcznie, co stanowi realne wsparcie w finansowaniu zakupu leków oraz opłacaniu podstawowej pomocy domowej.

Czym jest dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, które wymagają pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych ze względu na wiek lub stan zdrowia. Od 1 marca 2026 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego w Polsce wynosi 366,68 zł miesięcznie, co jest wynikiem corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (wskaźnik waloryzacji w 2026 roku wyniósł 5,3 proc.). Świadczenie to przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty w dwóch przypadkach:

  • automatycznie ("z urzędu") po ukończeniu 75. roku życia,
  • oraz na wniosek, jeśli ZUS orzeknie całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem tego wieku.

Pieniądze są wypłacane co miesiąc wraz z głównym świadczeniem, przy czym dodatek nie przysługuje osobom przebywającym w placówkach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych przez więcej niż dwa tygodnie w miesiącu. Warto zaznaczyć, że dodatku pielęgnacyjnego z ZUS nie można łączyć z zasiłkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przez gminę (który w 2026 roku pozostaje na niezmienionym poziomie 215,84 zł).

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny od marca 2026 roku - miesięcznie, kwartalnie i rocznie?

Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Kwartalnie: 1100,04 zł, a rocznie: 4400,16 zł.

Dodatek pielęgnacyjny 2026. Automatyczna wypłata po ukończeniu 75 lat

System przyznawania dodatku pielęgnacyjnego w Polsce opiera się na dwóch ścieżkach. Pierwsza z nich jest w pełni zautomatyzowana i dotyczy seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia. W takim przypadku ZUS, KRUS lub inny właściwy organ emerytalno-rentowy (np. MSWiA lub MON) automatycznie dolicza kwotę dodatku do miesięcznego świadczenia. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani przedstawiać orzeczeń lekarskich - prawo do świadczenia nabywa się z urzędu w miesiącu ukończenia 75 lat. Kwota ta jest waloryzowana co roku w marcu, co oznacza, że już w marcowych wypłatach seniorzy otrzymują świadczenie w nowej wysokości.

Uzyskanie dodatku pielęgnacyjnego przed 75. rokiem życia

Druga ścieżka skierowana jest do osób młodszych, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku niezbędne jest:

  • Złożenie wniosku o dodatek pielęgnacyjny.
  • Dołączenie zaświadczenia o stanie zdrowia (druk OL-9), wystawionego przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.
  • Uzyskanie orzeczenia od lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Warto pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, jeśli placówka ta zapewnia im nieodpłatnie pełną, całodobową opiekę.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny - nie pomyl ich!

W 2026 roku nadal często dochodzi do pomyłek między dodatkiem (z ZUS) a zasiłkiem pielęgnacyjnym (z MOPS/urzędu gminy). To dwa różne świadczenia:

  • Dodatek pielęgnacyjny: wypłacany przez ZUS/KRUS do emerytury lub renty, corocznie waloryzowany.
  • Zasiłek pielęgnacyjny: wypłacany przez gminę osobom bez prawa do emerytury/renty (np. niepełnosprawnym dzieciom). Jest on niższy i nie podlega corocznej waloryzacji.

Uwaga: Nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. Osoba, której ZUS przyznał dodatek pielęgnacyjny, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym urząd gminy, aby wstrzymać wypłatę zasiłku.

Lista dokumentów niezbędnych do orzeczenia

Przed wizytą u lekarza orzecznika ZUS lub wysłaniem dokumentacji, musisz zgromadzić komplet formularzy i dowodów medycznych. Podstawą jest zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, które musi wypełnić Twój lekarz prowadzący (np. lekarz rodzinny lub specjalista) nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku. Dołącz do tego kserokopie dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę: karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań (np. tomografii, rezonansu), opinie specjalistów oraz historię choroby z poradni, w których się leczysz. Jeśli posiadasz już orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, również dołącz jego kopię - choć ZUS wydaje własne orzeczenie, jest to istotny dowód pomocniczy.

Wzór przygotowania wniosku o dodatek pielęgnacyjny

Formalny wniosek o dodatek składa się na druku ERNP-7. Wypełniając go, musisz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz numer posiadanej emerytury lub renty, do której dodatek ma zostać dopisany. W sekcji dotyczącej przedmiotu wniosku zaznacz odpowiednie pole wskazujące na ubieganie się o dodatek pielęgnacyjny. Pamiętaj, aby w treści wniosku lub w dołączonym oświadczeniu wyraźnie zaznaczyć, czy aktualnie pobierasz zasiłek pielęgnacyjny z urzędu miasta lub gminy - jest to niezbędne, by uniknąć nienależnego pobierania dwóch świadczeń jednocześnie. Kompletny wniosek możesz złożyć osobiście w oddziale ZUS, przesłać pocztą listem poleconym lub wysłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), o ile posiadasz profil zaufany lub podpis elektroniczny.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o dodatek pielęgnacyjny

  1. Jaka jest kwota dodatku pielęgnacyjnego od marca 2026 roku? Od 1 marca 2026 roku kwota wynosi 366,68 zł miesięcznie, co daje blisko 4400,16 zł w skali roku.
  2. Czy dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku? Tak, dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem całkowicie zwolnionym z podatku dochodowego (PIT) oraz nie odprowadza się od niego składki zdrowotnej.
  3. Czy rodzina może pobierać dodatek po śmierci seniora? Prawo do świadczenia wygasa z dniem śmierci beneficjenta. Jeśli jednak senior zmarł przed terminem wypłaty za dany miesiąc, rodzina może ubiegać się w ZUS o wypłatę tzw. świadczenia niezrealizowanego.
  4. Czy dodatek pielęgnacyjny zależy od dochodów? Nie. Świadczenie przysługuje wyłącznie ze względu na wiek (75+) lub stan zdrowia. Dochody seniora ani jego rodziny nie mają wpływu na prawo do dodatku.
  5. Co zrobić, jeśli ZUS odmówi przyznania dodatku przed 75. rokiem życia? Od decyzji lekarza orzecznika przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia. Jeśli to nie pomoże, można odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Masz 65 lub 75 lat? Sprawdź te dodatki do emerytury w 2026 roku. Te kwoty wzrosły po waloryzacji
Wniosek o rentę wdowią w 2026 roku. Jeden błąd decyduje o wysokości wypłaty. Zobacz, jak go uniknąć
Dodatek pielęgnacyjny 2026. Znamy daty przelewów. Zobacz, kiedy pieniądze trafią na Twoje konto
Rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Termin mija już za tydzień
23 kwi 2026

Polacy zostawiają rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Tymczasem termin na rozliczenie mija już za tydzień - 30 kwietnia 2026 r. Co w sytuacji braku rozliczenia się w tym czasie?
Mieszkańcy bloków dostają pisma w sprawie butli gazowych. W tych budynkach nie można ich mieć
23 kwi 2026

Mieszkańcy bloków dostają od zarządców pisma dotyczące butli gazowych i zakazów związanych z ich użytkowaniem. Ich treść jest stanowcza i może budzić obawy i pytania związane z tym, czy obowiązujące w tym zakresie przepisy się zmieniły, a możliwość korzystania z gazu została ograniczona?
Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na 619 schronów
23 kwi 2026

Czy warszawskie metro wystarczy do ochrony ludności w razie zagrożenia? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na minimum 619 schronów. Singapur buduje system ochrony ludności od 1983 r. Co z polskim systemem?
Państwo wypłaca nawet 1,3 mln zł rekompensaty osobom, które straciły pieniądze przez nieuczciwych kontrahentów. Właśnie zmieniono zasady
23 kwi 2026

Jeśli ktoś jest ci winien pieniądze za dostarczone towary i ogłosił upadłość – możesz odzyskać nawet ponad milion złotych z państwowego funduszu. Sejm właśnie przegłosował zmiany, które radykalnie podwyższają limity wypłat i otwierają nowe terminy składania wniosków. Jest jednak warunek, który musisz spełnić.

Ile trwa budowa domu, a ile osiedla deweloperskiego? Można się zdziwić
23 kwi 2026

Domy prywatne budują się dużo dłużej niż deweloperskie osiedla mieszkaniowe. Dlaczego? Jak długo trwa cały proces?
Doradcy podatkowi w togach jak adwokaci. Ministerstwo pokazuje szczegóły nowego stroju
23 kwi 2026

Już od 1 lipca 2026 r. doradcy podatkowi pojawią się w sądach w oficjalnych togach. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określa ich wygląd – z charakterystycznym miodowym akcentem, który ma wyróżniać tę grupę zawodową i podkreślać rangę postępowań.
Fiskus może odmówić zwolnienia dywidendy mimo spełnienia warunków. Jest ważny wyrok WSA w Gdańsku
23 kwi 2026

WSA w Gdańsku potwierdza: nawet jeśli spółka formalnie spełnia warunki zwolnienia dywidendowego, fiskus może je zakwestionować. Kluczowe znaczenie ma mała klauzula antyabuzywna z art. 22c CIT, a nie status rzeczywistego właściciela. Wyrok wpisuje się w rosnącą linię orzeczniczą i ma istotne konsekwencje dla międzynarodowych struktur holdingowych.
Benefity pracownicze a art. 16 Kodeksu Pracy. Czy pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe?
23 kwi 2026

Wiele pracowników myśli, że tzw. benefity - korzyści pozapłacowe, należą się bezwzględnie. Okazuje się jednak, że przepis art. 16 Kodeksu Pracy zawiera jedno sformułowanie, które całkowicie zmienia perspektywę. Czy zatem pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe? Z analizy przepisów wynika ciekawy wniosek, podobnie jak z raportu dot. benefitów o charakterze żywnościowym, na który decyduje się coraz więcej pracodawców.

Duży wzrost pożyczek pozabankowych
23 kwi 2026

W pierwszym kwartale tego roku firmy pożyczkowe udzieliły o ponad 15 proc. więcej pożyczek niż przed rokiem - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Ich łączna wartość wzrosła w tym czasie o ponad 21 proc.
Koniec z pozbawianiem seniorów całych majątków i umieszczaniem ich w DPS-ach na koszt gmin. Rząd usuwa niemoralną lukę prawną
23 kwi 2026

W dniu 26 marca 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który wprowadza nowe zasady odpłatności za pobyt seniorów w domach pomocy społecznej (DPS-ach) i (w ramach powyższego) – przewiduje dodanie do katalogu osób zobowiązanych do płatności za DPS – osób, które zostały obdarowane przez seniora nieruchomością w zamian za opiekę (m.in. w ramach umowy dożywocia). Nowa regulacja ma wyeliminować dostrzeżoną m.in. przez samorządy, głęboko niemoralną i niesprawiedliwą lukę prawną, która pozwala osobom zawierającym z seniorami umowy dożywocia na pozbawianie ich całego majątku i umieszczanie w DPS-ach, za które finalnie koszt ponosi gmina.
