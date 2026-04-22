REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ile dostaniesz z ZUS? Sprawdź swój przelew w kalkulatorze emerytalnym. Wynik może Cię zaskoczyć

Ile dostaniesz z ZUS? Sprawdź swój przelew w kalkulatorze emerytalnym. Wynik może Cię zaskoczyć

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 12:25
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zastanawiasz się, czy Twoja emerytura wystarczy na godne życie? Zamiast opierać się na ogólnych statystykach, możesz to teraz dokładnie sprawdzić. ZUS udostępnił zaawansowane narzędzia, które na podstawie Twoich realnych zarobków i zgromadzonego kapitału wyliczają prognozowane świadczenie. Jak działa algorytm ZUS i dlaczego jeden rok pracy może być wart nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej?

Prosty wzór na Twoją przyszłość. Jak ZUS wylicza emeryturę?

Choć system emerytalny wydaje się skomplikowany, dla osób urodzonych po 1948 roku mechanizm wyliczania świadczenia opiera się na prostym dzieleniu. Kwota, którą zobaczysz na koncie, to wynik równania:

REKLAMA

REKLAMA

E=DK+S

Legenda:

  • E - miesięczna kwota emerytury.
  • K - zwaloryzowany kapitał początkowy (dla osób pracujących przed 1999 rokiem).
  • S - suma wszystkich zwaloryzowanych składek na koncie i subkoncie.
  • D - średnie dalsze trwanie życia w miesiącach (według tablic GUS).

Kluczem do wysokiej emerytury jest więc jak największy licznik (zgromadzone pieniądze) i jak najmniejszy mianownik (liczba miesięcy przeżytych na emeryturze).

REKLAMA

Gdzie znaleźć kalkulator ZUS i który wariant wybrać?

Najdokładniejsze dane uzyskasz, logując się na swój profil na platformie PUE ZUS. System automatycznie pobierze Twoje dane ubezpieczeniowe, więc nie musisz szukać starych dokumentów czy pasków płacowych. Do wyboru masz dwa główne narzędzia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Kalkulator automatyczny: Pokazuje hipotetyczną wysokość świadczenia na podstawie Twoich obecnych składek. To szybka prognoza "na teraz".
  2. Kalkulator prognozowany: Pozwala na symulację różnych scenariuszy, np. "co się stanie, jeśli moje zarobki wzrosną o 20 proc." lub "ile dostanę, jeśli popracuję o 3 lata dłużej".

Warto wiedzieć, że w placówkach ZUS doradcy emerytalni dysponują jeszcze dokładniejszymi kalkulatorami, które pomogą wyznaczyć konkretny dzień przejścia na emeryturę, tak aby waloryzacja składek była dla Ciebie najkorzystniejsza.

Tablice GUS - jedyny element, na który nie masz wpływu

Co roku w marcu Główny Urząd Statystyczny publikuje nowe tablice średniego trwania życia. To one decydują o tym, przez jaką liczbę miesięcy zostanie podzielony Twój kapitał. Im dłużej statystycznie żyjemy jako społeczeństwo, tym niższa staje się miesięczna emerytura dla nowo przechodzących na świadczenie osób. Co ciekawe, mimo że kobiety statystycznie żyją dłużej, ZUS stosuje uśrednione tablice wspólne dla obu płci, co jest rozwiązaniem korzystnym dla pań.

Złota zasada - każdy rok pracy to 15 proc. wyższa emerytura

Kalkulatory ZUS bezlitośnie pokazują jedną prawidłowość: w obecnym systemie opłaca się pracować jak najdłużej. Każdy dodatkowy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) zwiększa świadczenie o 10-15 proc. Wynika to z dwóch czynników:

  • Dalej wpłacasz składki, które powiększają Twój kapitał.
  • Twoja statystyczna długość życia (mianownik we wzorze) maleje, więc zgromadzone pieniądze dzielą się przez mniejszą liczbę miesięcy.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

  1. Czy kwota z kalkulatora PUE ZUS jest gwarantowana? Nie, to jedynie prognoza. Ostateczna wysokość emerytury zależy od wskaźników waloryzacji składek i kapitału, które zmieniają się co roku w czerwcu, oraz od tablic trwania życia obowiązujących w dniu złożenia wniosku.
  2. Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zazwyczaj najkorzystniejszym momentem jest druga połowa roku, po czerwcowej waloryzacji składek. Warto jednak skonsultować się z doradcą emerytalnym w ZUS, który wyliczy dokładną datę przejścia na świadczenie.
  3. Co jeśli mam bardzo niskie składki? Czy dostanę minimalną emeryturę? Jeśli Twój wyliczony kapitał jest bardzo niski, ale posiadasz wymagany staż pracy (20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn), państwo dopłaci Ci do kwoty najniższej emerytury gwarantowanej.
  4. Czy praca na umowę zlecenie wlicza się do kalkulatora? Tak, o ile od umowy odprowadzane były składki emerytalne. Wszystkie takie wpłaty są widoczne w Twoim panelu na PUE ZUS i uwzględniane w obliczeniach kalkulatora.
  5. Czy kalkulator uwzględnia środki z OFE? Kalkulator na PUE ZUS bierze pod uwagę środki zewidencjonowane na koncie i subkoncie. Środki, które są jeszcze w OFE, zostaną tam uwzględnione dopiero po przesunięciu ich przez tzw. "suwak bezpieczeństwa" (na 10 lat przed emeryturą).
Powiązane
Ostatnia szansa na 31 000 zł. Termin mija 24 kwietnia, sprawdź jak złożyć wniosek
Ostatnia szansa na 31 000 zł. Termin mija 24 kwietnia, sprawdź jak złożyć wniosek
2 miliardy złotych leżą na
2 miliardy złotych leżą na "martwych kontach" w ZUS. Sprawdź, czy Twoje pieniądze tam są
14. emerytura 2026. Wielu seniorów dostanie mniejszy przelew. ZUS wyliczył nowe kwoty
14. emerytura 2026. Wielu seniorów dostanie mniejszy przelew. ZUS wyliczył nowe kwoty
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
ZUS: Od stycznia do marca 2026 r. złożono 87,1 tys. wniosków o świadczenie wspierające
22 kwi 2026

Liczba złożonych w tym roku wniosków o świadczenie wspierające jest niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak wynika danych przekazanych nam przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jakie błędy najczęściej zdarzają się w formularzach? Jak w wypełnieniu wniosku mogą pomóc pracownicy ZUS?
Ceny paliw w górę i w dół jednocześnie. Nowe stawki od czwartku
22 kwi 2026

Kierowcy powinni przygotować się na zmiany przy dystrybutorach. Jak wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii, od czwartku wzrosną maksymalne ceny benzyny, natomiast nieco taniej zapłacimy za olej napędowy.
Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych od czerwca 2026. Sprawdź, ile otrzymasz na rękę
22 kwi 2026

Utrata zatrudnienia to trudny moment, jednak system zabezpieczenia społecznego oferuje wsparcie finansowe, które ma pomóc w przetrwaniu okresu poszukiwania nowej pracy. Kluczową datą dla tysięcy osób zarejestrowanych w urzędach pracy jest 1 czerwca 2026 roku. To właśnie wtedy wchodzi w życie coroczna waloryzacja świadczeń, która podnosi kwoty wypłacane bezrobotnym. Warto jednak pamiętać, że sam status osoby bezrobotnej nie gwarantuje otrzymania pieniędzy.
Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych w czwartek. Ile kierowcy zapłacą za benzynę i diesla w dniu 23 kwietnia?
22 kwi 2026

Ministerstwo Energii opublikowało obwieszczenie z maksymalnymi cenami paliw ciekłych na stacjach benzynowych, które będą obowiązywać w czwartek 23 kwietnia. Sprawdzamy, czy ceny benzyny i oleju napędowego znowu będą niższe!

REKLAMA

Zapłacisz mandat 500 zł gdy masz takie opony - za granicą jeszcze więcej. Policja sprawdza zgodność indeksów opon z homologacją samochodu
22 kwi 2026

Jeśli ktoś kupił samochód używany i wybiera się nim na majówkę lub letnie wakacje, koniecznie powinien sprawdzić zgodność indeksu opon z homologacją auta. Jak wskazują eksperci AAA AUTO część aut sprzedawana jest na rynku wtórnym z oponami zimowymi lub całorocznymi, a te mają indeksy prędkości niższe od opon letnich. Policja, szczególnie w Austrii, Niemczech i Włoszech, w takich sytuacjach jest nieubłagana. W Polsce grozi za to mandat 500 zł.
Po 30 dniach pacjent musi wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni. Kiedy kończy się leczenie na NFZ?
22 kwi 2026

Aby mieć prawo do świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia, trzeba opłacać ubezpieczenie zdrowotne. Niektórzy muszą robić do obowiązkowo, a inni mogą podjąć taką decyzję dobrowolnie. Są jednak przypadki, w których trzeba pamiętać, że leczenie na koszt NFZ się kończy.
Czy można kupić dom za 150 tys. zł? Gdzie domy wolnostojące są najtańsze?
22 kwi 2026

Czy można kupić dom za 150 tys. zł? Gdzie domy wolnostojące są najtańsze - tańsze od kawalerki w dużym mieście? Zwykle są to budynki do remontu. Kto kupuje takie nieruchomości i w jakim celu?

REKLAMA

AI w procesach biznesowych. Jak polskie firmy wdrażają sztuczną inteligencję w 2026 r.?
22 kwi 2026

Najnowszy raport Suncode „AI w procesach biznesowych” analizuje stan cyfrowej transformacji w Polsce. Wynika z niego, że mimo powszechnej chęci inwestowania w sztuczną inteligencję, wdrożenia wciąż stanowią wyzwanie. Eksperci wskazują na konkretne obszary, takie jak HR, obsługa klienta czy obieg dokumentów, gdzie AI przynosi największe zyski.
Brak kar za KSeF do końca roku? Niezupełnie. Gdzie leży błąd, gdy KSeF mówi „nie” i odrzuca dokument? Warto zadbać o higienę danych
22 kwi 2026

Od 1 lutego 2026 roku obowiązkowy KSeF stał się rzeczywistością dla dużych firm, a od 1 kwietnia - dla zdecydowanej większości polskich przedsiębiorców. Kiedy system odrzuca dokument, problem rzadko bywa „awarią systemu”. Częściej to efekt nieuporządkowanych procesów i słabej higieny danych. Ministerstwo Finansów publikuje komunikaty techniczne i tryby awaryjne, ale to nie zastąpi poprawnej struktury XML, właściwych uprawnień i procedur wewnętrznych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA