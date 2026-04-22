Ile dostaniesz z ZUS? Sprawdź swój przelew w kalkulatorze emerytalnym. Wynik może Cię zaskoczyć

Zastanawiasz się, czy Twoja emerytura wystarczy na godne życie? Zamiast opierać się na ogólnych statystykach, możesz to teraz dokładnie sprawdzić. ZUS udostępnił zaawansowane narzędzia, które na podstawie Twoich realnych zarobków i zgromadzonego kapitału wyliczają prognozowane świadczenie. Jak działa algorytm ZUS i dlaczego jeden rok pracy może być wart nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej?

Prosty wzór na Twoją przyszłość. Jak ZUS wylicza emeryturę?

Choć system emerytalny wydaje się skomplikowany, dla osób urodzonych po 1948 roku mechanizm wyliczania świadczenia opiera się na prostym dzieleniu. Kwota, którą zobaczysz na koncie, to wynik równania:

REKLAMA

REKLAMA

E=DK+S

Legenda:

E - miesięczna kwota emerytury.

K - zwaloryzowany kapitał początkowy (dla osób pracujących przed 1999 rokiem).

S - suma wszystkich zwaloryzowanych składek na koncie i subkoncie.

D - średnie dalsze trwanie życia w miesiącach (według tablic GUS).

Kluczem do wysokiej emerytury jest więc jak największy licznik (zgromadzone pieniądze) i jak najmniejszy mianownik (liczba miesięcy przeżytych na emeryturze).

REKLAMA

Gdzie znaleźć kalkulator ZUS i który wariant wybrać?

Najdokładniejsze dane uzyskasz, logując się na swój profil na platformie PUE ZUS. System automatycznie pobierze Twoje dane ubezpieczeniowe, więc nie musisz szukać starych dokumentów czy pasków płacowych. Do wyboru masz dwa główne narzędzia:

Kalkulator automatyczny: Pokazuje hipotetyczną wysokość świadczenia na podstawie Twoich obecnych składek. To szybka prognoza "na teraz". Kalkulator prognozowany: Pozwala na symulację różnych scenariuszy, np. "co się stanie, jeśli moje zarobki wzrosną o 20 proc." lub "ile dostanę, jeśli popracuję o 3 lata dłużej".

Warto wiedzieć, że w placówkach ZUS doradcy emerytalni dysponują jeszcze dokładniejszymi kalkulatorami, które pomogą wyznaczyć konkretny dzień przejścia na emeryturę, tak aby waloryzacja składek była dla Ciebie najkorzystniejsza.

Tablice GUS - jedyny element, na który nie masz wpływu

Co roku w marcu Główny Urząd Statystyczny publikuje nowe tablice średniego trwania życia. To one decydują o tym, przez jaką liczbę miesięcy zostanie podzielony Twój kapitał. Im dłużej statystycznie żyjemy jako społeczeństwo, tym niższa staje się miesięczna emerytura dla nowo przechodzących na świadczenie osób. Co ciekawe, mimo że kobiety statystycznie żyją dłużej, ZUS stosuje uśrednione tablice wspólne dla obu płci, co jest rozwiązaniem korzystnym dla pań.

Złota zasada - każdy rok pracy to 15 proc. wyższa emerytura

Kalkulatory ZUS bezlitośnie pokazują jedną prawidłowość: w obecnym systemie opłaca się pracować jak najdłużej. Każdy dodatkowy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) zwiększa świadczenie o 10-15 proc. Wynika to z dwóch czynników:

Dalej wpłacasz składki, które powiększają Twój kapitał.

Twoja statystyczna długość życia (mianownik we wzorze) maleje, więc zgromadzone pieniądze dzielą się przez mniejszą liczbę miesięcy.

