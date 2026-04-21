2 miliardy złotych leżą na "martwych kontach" w ZUS. Sprawdź, czy Twoje pieniądze tam są
W cieniu wielkich reform emerytalnych i dyskusji o ZUS, na kontach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) doszło do niepokojącej sytuacji. Blisko 2 miliardy złotych spoczywają na tzw. martwych rachunkach. To pieniądze, o których Polacy zapomnieli, których nie odebrali spadkobiercy lub do których właściciele stracili dostęp przez nieaktualne dane.
OFE zarabiają krocie. Wyniki lepsze niż na subkoncie ZUS
Mimo że o OFE mówi się rzadziej, fundusze te w ostatnim czasie pochwaliły się rewelacyjnymi wynikami. Z najnowszego raportu Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych wynika, że w ciągu ostatnich 12 lat (do stycznia 2026 r.) OFE wypracowały średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 13 proc. Tak wysokie wyniki to efekt hossy na warszawskiej giełdzie - od 2014 roku fundusze te inwestują głównie w akcje dużych polskich spółek. Dla porównania:
- Waloryzacja na koncie ZUS: średnio 11 proc.
- Waloryzacja na subkoncie ZUS: średnio 7,5 proc.
Oznacza to, że osoby, które zostawiły część składki w OFE, zyskały więcej niż ci, których środki trafiły wyłącznie do państwowego systemu. Średnia wartość rachunku w OFE wynosi obecnie około 22 tysiące złotych.
Martwe rachunki i miliardy dla spadkobierców
Największym problemem jest niska świadomość dotycząca dziedziczenia. Pieniądze w OFE - w przeciwieństwie do pierwszego filara ZUS - podlegają podziałowi w przypadku śmierci właściciela. Co ważne, dziedziczeniu podlegają także środki z subkonta w ZUS (II filar). Szacuje się, że na odbiór w samym OFE czeka aż 2 mld złotych. Dlaczego te pieniądze "leżą"?
- Brak aktualnych danych: Zmiany adresów i telefonów bez powiadomienia funduszu.
- Brak uposażonych: Brak wskazanych osób zmusza rodziny do długiej drogi sądowej.
- Niewiedza: Spadkobiercy często nie wiedzą, że ich bliski w ogóle miał rachunek w OFE lub subkonto.
Jak uniknąć sądu? Wskaż uposażonych
Aby Twoja rodzina nie musiała przechodzić przez żmudne i kosztowne postępowanie spadkowe, warto wskazać w OFE konkretne osoby uposażone. Możesz to zrobić w dowolnym momencie, wypełniając prosty formularz w serwisie transakcyjnym swojego funduszu lub na infolinii. Dzięki temu, w razie najgorszego, pieniądze trafią bezpośrednio do wskazanych bliskich (np. partnera, dzieci czy przyjaciół) zazwyczaj w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Odbywa się to z pominięciem sądu, notariusza i bez czekania na dział spadku.
Jak sprawdzić swoje środki w 2026 roku?
Obecnie w OFE zapisanych jest 14 mln osób, ale tylko 2 mln aktywnie wpłaca składki. Jak sprawdzić stan konta?
- Centralny System Informacji Emerytalnej (CSIE): W 2026 roku to najszybsza metoda - jedna baza agregująca dane z ZUS, OFE, IKE, IKZE i PPK.
- mObywatel: Funkcja "Moja Emerytura" pozwala na szybki podgląd wszystkich kont w telefonie.
- PUE ZUS: W zakładce "Panel Ubezpieczonego" sprawdzisz historię składek i nazwę swojego funduszu.
- Archiwalna korespondencja: Warto przeszukać domowe dokumenty - numery członkowskie w funduszach takich jak Nationale-Nederlanden, Allianz czy Generali zazwyczaj pozostają niezmienne przez lata.
Rozwód a emerytura - o czym warto pamiętać?
Pieniądze zgromadzone w OFE oraz na subkoncie ZUS w trakcie trwania małżeństwa wchodzą w skład wspólnoty majątkowej. W przypadku rozwodu środki te podlegają podziałowi - zazwyczaj połowa składek z okresu małżeństwa trafia na konto emerytalne byłego współmałżonka. Co ważne, podział ten odbywa się w formie tzw. wypłaty transferowej (pieniądze przepływają z konta na konto), więc nie można ich wypłacić w gotówce i wydać na bieżące potrzeby.
Suwak bezpieczeństwa - co dzieje się przed emeryturą?
Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego uruchamia się tzw. suwak. ZUS co miesiąc przesuwa 1/120 środków z OFE na Twoje subkonto w ZUS. Chroni to kapitał przed krachem na giełdzie tuż przed emeryturą, ale oznacza też, że te środki przestają pracować na rynku akcji i przechodzą na system bezpiecznej, ale zazwyczaj niższej waloryzacji.
Dywersyfikacja, czyli dlaczego warto mieć dwie "nogi" emerytalne
Podczas gdy środki na kontach ZUS są zależne od decyzji politycznych i sytuacji demograficznej kraju, pieniądze w OFE pracują realnie na warszawskiej giełdzie. Taka dwutorowość sprawia, że Twój przyszły kapitał jest budowany w oparciu o dwa różne mechanizmy: gwarancje państwowe oraz zyski wypracowane przez największe polskie przedsiębiorstwa. W długim terminie to właśnie ten miks daje największą szansę na stabilną jesień życia.
Najczęściej zadawane pytania - FAQ
- Czy pieniądze z OFE przepadają po mojej śmierci? Nie. Połowa trafia do małżonka (w ramach wspólnoty majątkowej), a reszta do uposażonych lub spadkobierców. Ważne: Jeśli składasz wniosek o wypłatę z OFE po zmarłym, automatycznie złóż go także do ZUS o środki z subkonta!
- Czy odziedziczone pieniądze są opodatkowane? To zależy od źródła. Wypłata gotówkowa z OFE jest obciążona 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast wypłata z subkonta ZUS jest całkowicie zwolniona z podatku (otrzymujesz 100 proc. kwoty). Żadna z tych wypłat nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.
- Jak zaktualizować dane w OFE? Najprościej przez formularz online na stronie funduszu lub przez infolinię. Aktualne dane to gwarancja, że rodzina bez problemu odzyska środki w razie potrzeby.
- Czy warto teraz przejść z ZUS do OFE? Decyzja zależy od Twojej odporności na ryzyko i tego, czy aktualnie trwa tzw. "okienko transferowe" (odbywają się one co 4 lata). OFE to szansa na wyższe zyski z giełdy, ale i ryzyko spadków. ZUS to gwarantowana przez państwo waloryzacja, która chroni realną wartość pieniądza, ale rzadko bije rekordy hossy.
