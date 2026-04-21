Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia »

2 miliardy złotych leżą na "martwych kontach" w ZUS. Sprawdź, czy Twoje pieniądze tam są

21 kwietnia 2026, 10:20
[Data aktualizacji 22 kwietnia 2026, 11:26]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus pieniądze
Ukryty majątek Polaków. 2 miliardy złotych leżą na "martwych kontach" w ZUS. Sprawdź, czy Twoje pieniądze tam są
shutterstock

W cieniu wielkich reform emerytalnych i dyskusji o ZUS, na kontach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) doszło do niepokojącej sytuacji. Blisko 2 miliardy złotych spoczywają na tzw. martwych rachunkach. To pieniądze, o których Polacy zapomnieli, których nie odebrali spadkobiercy lub do których właściciele stracili dostęp przez nieaktualne dane.

OFE zarabiają krocie. Wyniki lepsze niż na subkoncie ZUS

Mimo że o OFE mówi się rzadziej, fundusze te w ostatnim czasie pochwaliły się rewelacyjnymi wynikami. Z najnowszego raportu Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych wynika, że w ciągu ostatnich 12 lat (do stycznia 2026 r.) OFE wypracowały średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 13 proc. Tak wysokie wyniki to efekt hossy na warszawskiej giełdzie - od 2014 roku fundusze te inwestują głównie w akcje dużych polskich spółek. Dla porównania:

  • Waloryzacja na koncie ZUS: średnio 11 proc.
  • Waloryzacja na subkoncie ZUS: średnio 7,5 proc.

Oznacza to, że osoby, które zostawiły część składki w OFE, zyskały więcej niż ci, których środki trafiły wyłącznie do państwowego systemu. Średnia wartość rachunku w OFE wynosi obecnie około 22 tysiące złotych.

Martwe rachunki i miliardy dla spadkobierców

Największym problemem jest niska świadomość dotycząca dziedziczenia. Pieniądze w OFE - w przeciwieństwie do pierwszego filara ZUS - podlegają podziałowi w przypadku śmierci właściciela. Co ważne, dziedziczeniu podlegają także środki z subkonta w ZUS (II filar). Szacuje się, że na odbiór w samym OFE czeka aż 2 mld złotych. Dlaczego te pieniądze "leżą"?

  • Brak aktualnych danych: Zmiany adresów i telefonów bez powiadomienia funduszu.
  • Brak uposażonych: Brak wskazanych osób zmusza rodziny do długiej drogi sądowej.
  • Niewiedza: Spadkobiercy często nie wiedzą, że ich bliski w ogóle miał rachunek w OFE lub subkonto.

Jak uniknąć sądu? Wskaż uposażonych

Aby Twoja rodzina nie musiała przechodzić przez żmudne i kosztowne postępowanie spadkowe, warto wskazać w OFE konkretne osoby uposażone. Możesz to zrobić w dowolnym momencie, wypełniając prosty formularz w serwisie transakcyjnym swojego funduszu lub na infolinii. Dzięki temu, w razie najgorszego, pieniądze trafią bezpośrednio do wskazanych bliskich (np. partnera, dzieci czy przyjaciół) zazwyczaj w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Odbywa się to z pominięciem sądu, notariusza i bez czekania na dział spadku.

Jak sprawdzić swoje środki w 2026 roku?

Obecnie w OFE zapisanych jest 14 mln osób, ale tylko 2 mln aktywnie wpłaca składki. Jak sprawdzić stan konta?

  • Centralny System Informacji Emerytalnej (CSIE): W 2026 roku to najszybsza metoda - jedna baza agregująca dane z ZUS, OFE, IKE, IKZE i PPK.
  • mObywatel: Funkcja "Moja Emerytura" pozwala na szybki podgląd wszystkich kont w telefonie.
  • PUE ZUS: W zakładce "Panel Ubezpieczonego" sprawdzisz historię składek i nazwę swojego funduszu.
  • Archiwalna korespondencja: Warto przeszukać domowe dokumenty - numery członkowskie w funduszach takich jak Nationale-Nederlanden, Allianz czy Generali zazwyczaj pozostają niezmienne przez lata.

Rozwód a emerytura - o czym warto pamiętać?

Pieniądze zgromadzone w OFE oraz na subkoncie ZUS w trakcie trwania małżeństwa wchodzą w skład wspólnoty majątkowej. W przypadku rozwodu środki te podlegają podziałowi - zazwyczaj połowa składek z okresu małżeństwa trafia na konto emerytalne byłego współmałżonka. Co ważne, podział ten odbywa się w formie tzw. wypłaty transferowej (pieniądze przepływają z konta na konto), więc nie można ich wypłacić w gotówce i wydać na bieżące potrzeby.

Suwak bezpieczeństwa - co dzieje się przed emeryturą?

Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego uruchamia się tzw. suwak. ZUS co miesiąc przesuwa 1/120 środków z OFE na Twoje subkonto w ZUS. Chroni to kapitał przed krachem na giełdzie tuż przed emeryturą, ale oznacza też, że te środki przestają pracować na rynku akcji i przechodzą na system bezpiecznej, ale zazwyczaj niższej waloryzacji.

Dywersyfikacja, czyli dlaczego warto mieć dwie "nogi" emerytalne

Podczas gdy środki na kontach ZUS są zależne od decyzji politycznych i sytuacji demograficznej kraju, pieniądze w OFE pracują realnie na warszawskiej giełdzie. Taka dwutorowość sprawia, że Twój przyszły kapitał jest budowany w oparciu o dwa różne mechanizmy: gwarancje państwowe oraz zyski wypracowane przez największe polskie przedsiębiorstwa. W długim terminie to właśnie ten miks daje największą szansę na stabilną jesień życia.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

  1. Czy pieniądze z OFE przepadają po mojej śmierci? Nie. Połowa trafia do małżonka (w ramach wspólnoty majątkowej), a reszta do uposażonych lub spadkobierców. Ważne: Jeśli składasz wniosek o wypłatę z OFE po zmarłym, automatycznie złóż go także do ZUS o środki z subkonta!
  2. Czy odziedziczone pieniądze są opodatkowane? To zależy od źródła. Wypłata gotówkowa z OFE jest obciążona 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast wypłata z subkonta ZUS jest całkowicie zwolniona z podatku (otrzymujesz 100 proc. kwoty). Żadna z tych wypłat nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.
  3. Jak zaktualizować dane w OFE? Najprościej przez formularz online na stronie funduszu lub przez infolinię. Aktualne dane to gwarancja, że rodzina bez problemu odzyska środki w razie potrzeby.
  4. Czy warto teraz przejść z ZUS do OFE? Decyzja zależy od Twojej odporności na ryzyko i tego, czy aktualnie trwa tzw. "okienko transferowe" (odbywają się one co 4 lata). OFE to szansa na wyższe zyski z giełdy, ale i ryzyko spadków. ZUS to gwarantowana przez państwo waloryzacja, która chroni realną wartość pieniądza, ale rzadko bije rekordy hossy.
Ostatnia szansa na 31 000 zł. Termin mija 24 kwietnia, sprawdź jak złożyć wniosek
Ostatnia szansa na 31 000 zł. Termin mija 24 kwietnia, sprawdź jak złożyć wniosek
Ważny termin dla rodziców. Złóż wniosek o 800 plus do 30 kwietnia, aby zachować ciągłość wypłat
Ważny termin dla rodziców. Złóż wniosek o 800 plus do 30 kwietnia, aby zachować ciągłość wypłat
Kto nie dostanie czternastki w 2026 roku? ZUS nie wypłaci świadczenia po przekroczeniu tego progu
Kto nie dostanie czternastki w 2026 roku? ZUS nie wypłaci świadczenia po przekroczeniu tego progu
