2 miliardy złotych leżą na "martwych kontach" w ZUS. Sprawdź, czy Twoje pieniądze tam są

W cieniu wielkich reform emerytalnych i dyskusji o ZUS, na kontach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) doszło do niepokojącej sytuacji. Blisko 2 miliardy złotych spoczywają na tzw. martwych rachunkach. To pieniądze, o których Polacy zapomnieli, których nie odebrali spadkobiercy lub do których właściciele stracili dostęp przez nieaktualne dane.

OFE zarabiają krocie. Wyniki lepsze niż na subkoncie ZUS

Mimo że o OFE mówi się rzadziej, fundusze te w ostatnim czasie pochwaliły się rewelacyjnymi wynikami. Z najnowszego raportu Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych wynika, że w ciągu ostatnich 12 lat (do stycznia 2026 r.) OFE wypracowały średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 13 proc. Tak wysokie wyniki to efekt hossy na warszawskiej giełdzie - od 2014 roku fundusze te inwestują głównie w akcje dużych polskich spółek. Dla porównania:

Waloryzacja na koncie ZUS: średnio 11 proc.

Waloryzacja na subkoncie ZUS: średnio 7,5 proc.

Oznacza to, że osoby, które zostawiły część składki w OFE, zyskały więcej niż ci, których środki trafiły wyłącznie do państwowego systemu. Średnia wartość rachunku w OFE wynosi obecnie około 22 tysiące złotych.

Martwe rachunki i miliardy dla spadkobierców

Największym problemem jest niska świadomość dotycząca dziedziczenia. Pieniądze w OFE - w przeciwieństwie do pierwszego filara ZUS - podlegają podziałowi w przypadku śmierci właściciela. Co ważne, dziedziczeniu podlegają także środki z subkonta w ZUS (II filar). Szacuje się, że na odbiór w samym OFE czeka aż 2 mld złotych. Dlaczego te pieniądze "leżą"?

Brak aktualnych danych: Zmiany adresów i telefonów bez powiadomienia funduszu.

Brak uposażonych: Brak wskazanych osób zmusza rodziny do długiej drogi sądowej.

Niewiedza: Spadkobiercy często nie wiedzą, że ich bliski w ogóle miał rachunek w OFE lub subkonto.

Jak uniknąć sądu? Wskaż uposażonych

Aby Twoja rodzina nie musiała przechodzić przez żmudne i kosztowne postępowanie spadkowe, warto wskazać w OFE konkretne osoby uposażone. Możesz to zrobić w dowolnym momencie, wypełniając prosty formularz w serwisie transakcyjnym swojego funduszu lub na infolinii. Dzięki temu, w razie najgorszego, pieniądze trafią bezpośrednio do wskazanych bliskich (np. partnera, dzieci czy przyjaciół) zazwyczaj w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Odbywa się to z pominięciem sądu, notariusza i bez czekania na dział spadku.

Jak sprawdzić swoje środki w 2026 roku?

Obecnie w OFE zapisanych jest 14 mln osób, ale tylko 2 mln aktywnie wpłaca składki. Jak sprawdzić stan konta?

Centralny System Informacji Emerytalnej (CSIE) : W 2026 roku to najszybsza metoda - jedna baza agregująca dane z ZUS, OFE, IKE, IKZE i PPK.

: W 2026 roku to najszybsza metoda - jedna baza agregująca dane z ZUS, OFE, IKE, IKZE i PPK. mObywatel : Funkcja "Moja Emerytura" pozwala na szybki podgląd wszystkich kont w telefonie.

: Funkcja "Moja Emerytura" pozwala na szybki podgląd wszystkich kont w telefonie. PUE ZUS : W zakładce "Panel Ubezpieczonego" sprawdzisz historię składek i nazwę swojego funduszu.

: W zakładce "Panel Ubezpieczonego" sprawdzisz historię składek i nazwę swojego funduszu. Archiwalna korespondencja: Warto przeszukać domowe dokumenty - numery członkowskie w funduszach takich jak Nationale-Nederlanden, Allianz czy Generali zazwyczaj pozostają niezmienne przez lata.

Rozwód a emerytura - o czym warto pamiętać?

Pieniądze zgromadzone w OFE oraz na subkoncie ZUS w trakcie trwania małżeństwa wchodzą w skład wspólnoty majątkowej. W przypadku rozwodu środki te podlegają podziałowi - zazwyczaj połowa składek z okresu małżeństwa trafia na konto emerytalne byłego współmałżonka. Co ważne, podział ten odbywa się w formie tzw. wypłaty transferowej (pieniądze przepływają z konta na konto), więc nie można ich wypłacić w gotówce i wydać na bieżące potrzeby.

Suwak bezpieczeństwa - co dzieje się przed emeryturą?

Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego uruchamia się tzw. suwak. ZUS co miesiąc przesuwa 1/120 środków z OFE na Twoje subkonto w ZUS. Chroni to kapitał przed krachem na giełdzie tuż przed emeryturą, ale oznacza też, że te środki przestają pracować na rynku akcji i przechodzą na system bezpiecznej, ale zazwyczaj niższej waloryzacji.

Dywersyfikacja, czyli dlaczego warto mieć dwie "nogi" emerytalne

Podczas gdy środki na kontach ZUS są zależne od decyzji politycznych i sytuacji demograficznej kraju, pieniądze w OFE pracują realnie na warszawskiej giełdzie. Taka dwutorowość sprawia, że Twój przyszły kapitał jest budowany w oparciu o dwa różne mechanizmy: gwarancje państwowe oraz zyski wypracowane przez największe polskie przedsiębiorstwa. W długim terminie to właśnie ten miks daje największą szansę na stabilną jesień życia.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ