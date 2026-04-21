14. emerytura 2026. Wielu seniorów dostanie mniejszy przelew. ZUS wyliczył nowe kwoty

Choć czternastka na stałe wpisała się w kalendarz wypłat ZUS, rok 2026 przynosi istotne przetasowania. Mimo że kwota podstawowa wzrosła, realne wypłaty dla setek tysięcy osób będą mniejsze niż w ubiegłym roku. Sprawdziliśmy, kto straci na "zamrożonym" limicie i jakie kwoty wpłyną na konta w terminie jesiennym. Pułapka w przepisach. Dlaczego czternastka 2026 będzie niższa?

Czternasta emerytura 2026

Mechanizm wypłaty czternastej emerytury jest nieubłagany. Choć rząd utrzymał dodatkowe świadczenie, nie zdecydował się na podniesienie progu dochodowego, który od dłuższego czasu wynosi 2900 zł brutto. Co to oznacza w praktyce? Ponieważ marcowa waloryzacja podniosła podstawowe emerytury, więcej seniorów przekroczy wspomniany limit lub "ucieknie" w wyższe przedziały systemu „złotówka za złotówkę”. W efekcie, choć nominalnie świadczenie jest wyższe (1978,49 zł brutto), do kieszeni wielu uprawnionych trafi mniej pieniędzy niż rok temu.

REKLAMA

REKLAMA

Czternasta emerytura. Ile na rękę? Przykładowe wyliczenia dla seniorów

W 2026 roku wysokość czternastki zależy bezpośrednio od Twojego podstawowego świadczenia. Poniżej prezentujemy, jak zmienią się kwoty netto (na rękę) w zależności od pobieranej emerytury:

Niska emerytura (ok. 1800 zł netto): możesz liczyć na 1625,43 zł dodatku.

Średnia emerytura (ok. 2460 zł netto): otrzymasz 1563,43 zł.

Emerytura powyżej limitu (ok. 3370 zł netto): czternastka drastycznie spada do 775,97 zł.

Wysoka emerytura (powyżej 4040 zł netto): na konto wpłynie symboliczne 110,39 zł.

Emerytura powyżej 4210 zł netto: w tym przypadku świadczenie wynosi 0 zł.

Kiedy minister ogłosi termin?

Zgodnie z ustawą, konkretny miesiąc wypłaty zależy od rozporządzenia Rady Ministrów. Obecnie wszystko wskazuje na to, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa resortu rodziny, utrzyma tradycyjny, powakacyjny termin. Seniorzy powinni spodziewać się dodatkowych przelewów wraz z wrześniową emeryturą.

FAQ: Wszystko, co musisz wiedzieć o czternastej emeryturze w 2026 roku

Dlaczego moja czternastka jest mniejsza niż w 2025 roku? Głównym powodem jest zasada "złotówka za złotówkę". Jeśli Twoja emerytura wzrosła po marcowej waloryzacji i przekroczyła 2900 zł brutto, nadwyżka ta pomniejsza kwotę dodatku. Jaka jest minimalna kwota, którą wypłaci ZUS? ZUS nie wypłaci czternastki, jeśli jej wyliczona kwota byłaby niższa niż 50 zł brutto. Czy od dodatkowego świadczenia zapłacę podatek? Tak. Czternasta emerytura podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz składce na ubezpieczenie zdrowotne, co obniża kwotę brutto (1978,49 zł) do wartości netto prezentowanych w wyliczeniach. Gdzie sprawdzić dokładną kwotę swojej wypłaty? Informacje o przyznanej kwocie pojawią się na profilu PUE ZUS oraz w decyzji listownej, którą organ rentowy wysyła do wszystkich uprawnionych po dokonaniu wypłat.