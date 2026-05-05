Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Straciłeś pracę tuż przed emeryturą? Sprawdź, jak dostać prawie 2000 zł z ZUS

Straciłeś pracę tuż przed emeryturą? Sprawdź, jak dostać prawie 2000 zł z ZUS

05 maja 2026, 13:40
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Straciłeś pracę tuż przed emeryturą? Sprawdź, jak dostać prawie 2000 zł z ZUS
Strata pracy tuż przed emeryturą to ogromny stres, ale w 2026 roku pomoc z ZUS jest wyższa niż w latach ubiegłych. Jeśli spełnisz konkretne wymogi stażowe, możesz liczyć na stabilne wsparcie aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Sprawdź, jak nie wpaść w pułapkę formalności.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny w 2026 roku?

Od marca 2026 roku, po przeprowadzonej waloryzacji, stała kwota zasiłku przedemerytalnego wynosi 1993,76 zł brutto. Co ważne, świadczenie to jest finansowane z Funduszu Pracy i w żaden sposób nie uszczupla Twojego kapitału zgromadzonego na przyszłą emeryturę. Jest to stały dochód, który ma pomóc przetrwać czas do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego.

Ile dostaniesz "na rękę" (netto)?

Kwota brutto (1993,76 zł) to tylko teoria. W 2026 roku realny przelew na konto będzie niższy o:

  • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.).
  • Zaliczkę na podatek dochodowy (jeśli suma Twoich dochodów przekroczy kwotę wolną).

Szacuje się, że "na czysto" beneficjent otrzyma około 1600-1700 zł.

Harmonogram działania: Krok po kroku

Wiele osób gubi się w procedurach. Oto jak to wygląda w praktyce:

  • Rejestracja w UP: Zaraz po utracie pracy idziesz do Urzędu Pracy.
  • 180 dni wyczekiwania: Musisz sumiennie "odczekać" pół roku na zasiłku dla bezrobotnych. Ważne: W tym czasie nie możesz odmówić propozycji pracy!
  • Dzień 181: Odbierasz z UP zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu.
  • Zegar tyka: Masz dokładnie 30 dni na dostarczenie wniosku do ZUS.
  • Pułapka 30 dni: ZUS jest bezlitosny. Przegapienie tego terminu to najczęstszy powód odmów. Jeśli chorowałeś, musisz mieć na to twarde dowody (np. L4), by przywrócić termin.

Pułapka 30 dni. O tym musisz pamiętać

Najczęstszym powodem odmów nie jest brak stażu, ale... przegapienie terminu. ZUS jest tu bezlitosny. Masz tylko 30 dni na złożenie wniosku, licząc od dnia, w którym urząd pracy wyda zaświadczenie o upływie 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli w tym czasie chorowałeś lub miałeś inne zdarzenie losowe, musisz to udokumentować, aby przywrócić termin.

Kto ma szansę na pieniądze? Czy każda przyczyna zwolnienia uprawnia do zasiłku?

Nie. Zasiłek przedemerytalny otrzymasz tylko wtedy, gdy straciłeś pracę z winy pracodawcy (przyczyny dotyczące zakładu pracy), np.:

  • likwidacja stanowiska,
  • upadłość firmy,
  • zwolnienia grupowe.

Jeśli sam odszedłeś z pracy lub dostałeś "dyscyplinarkę" - prawo do zasiłku przepada.

Co wlicza się do stażu? (Lata pracy to nie wszystko)

ZUS rygorystycznie wylicza staż (20/25 lat lub więcej przy wcześniejszym wieku). Liczą się:

  • Okresy składkowe: lata pracy na etacie lub prowadzenia firmy.
  • Okresy nieskładkowe: np. czas studiów czy chorobowego (nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych).

Kiedy ZUS może odebrać zasiłek?

Świadczenie nie jest "dane raz na zawsze". Możesz je stracić, jeśli:

  • Przekroczysz najwyższy próg zarobkowy z dorabiania (powyżej 70 proc. średniej krajowej).
  • Nabyłeś prawo do emerytury.
  • Nabyłeś prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.
  • Stałeś się właścicielem nieruchomości rolnej powyżej 5 ha przeliczeniowych (w niektórych przypadkach).

Dorabianie do zasiłku. Ile można zarobić?

Dobra wiadomość jest taka, że pobierając zasiłek, możesz pracować. Istnieją jednak progi, których nie warto przekraczać:

  • Pełny zasiłek: Otrzymasz go, jeśli dodatkowe zarobki nie przekroczą 2225,09 zł brutto.
  • Kwota gwarantowana (996,88 zł): Tyle wypłaci ZUS, jeśli zarabiasz do 6232,50 zł brutto.
  • Zawieszenie wypłaty: Powyżej kwoty 6232,50 zł brutto.

Jeśli planujesz ubiegać się o zasiłek, już teraz skompletuj świadectwa pracy z całego życia zawodowego. ZUS będzie musiał dokładnie wyliczyć Twój staż (20/25 lub 30/35 lat), a brak jednego dokumentu może opóźnić wypłatę o długie miesiące.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zasiłek przedemerytalny

  1. Czy okres pobierania zasiłku liczy się do emerytury? Tak, okres pobierania zasiłku przedemerytalnego jest okresem nieskładkowym, co oznacza, że wlicza się on do stażu pracy, ale nie zwiększa kwoty składek na koncie.
  2. Co jeśli wcześniej pobierałem rentę? Możesz przejść na zasiłek przedemerytalny, jeśli renta z tytułu niezdolności do pracy ustała, a Ty pobierałeś ją przez co najmniej 5 lat i spełniasz kryteria wieku (55/60 lat).
  3. Czy zasiłek przedemerytalny jest dożywotni? Nie. Świadczenie wypłacane jest tylko do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia przez Ciebie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn).
  4. Czy muszę przyjmować oferty pracy z urzędu pracy? Tak. Aby nie stracić statusu bezrobotnego (a tym samym prawa do zasiłku), nie możesz bez uzasadnionej przyczyny odmówić przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia w okresie 180 dni wyczekiwania.

