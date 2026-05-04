Strona główna » Prawo » Wiadomości » Maj 2026: co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Maj 2026: co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

04 maja 2026, 13:39
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Maj 2026: co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
Maj 2026: co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
W 2026 roku Karta Dużej Rodziny to już nie tylko dokument uprawniający do zniżek handlowych i komunikacyjnych. Dzięki powiązaniu z ustawą o rynku pracy KDR stała się ważnym narzędziem wspierającym aktywizację zawodową rodziców z wielodzietnych rodzin. Przepisy mają przeciwdziałać wykluczaniu tych osób z rynku pracy i uznawać specyfikę ich sytuacji. Zatem: co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w maju 2026 r.?

Karta Dużej Rodziny przeszła znaczącą transformację - z dokumentu uprawniającego głównie do rabatów handlowych i komunikacyjnych stała się instrumentem szerokiego wsparcia, obejmującego także sferę zawodową poprzez współdziałanie z instytucjami zatrudnienia. Wprowadzone regulacje, zwłaszcza wydłużone świadczenie dla bezrobotnych oraz preferencyjny dostęp do programów pomocowych, nadają jej nowy wymiar społeczno-gospodarczy.

Karta Dużej Rodziny: szczególne przywileje w zakresie zatrudnienia - także w maju w 2026 r.

Osoby posiadające KDR mogą w roku 2026 korzystać z preferencyjnego traktowania przy przyznawaniu im różnych form pomocy, ale najbardziej zauważalnym (stosunkowo nowym) przywilejem jest wydłużony okres wypłacania świadczenia dla osób bez pracy - do 365 dni w miejsce standardowego półrocznego okresu. Jak funkcjonuje to rozwiązanie i jakie są jego konsekwencje finansowe dla systemu w roku 2026?

Kluczowym momentem dla zwiększenia korzyści przysługujących osobom z KDR okazała się ustawa uchwalona 20 marca 2025 roku dotycząca rynku pracy oraz służb zatrudnienia, która zastąpiła poprzednie regulacje z 2004 roku. Nowa legislacja reorganizuje i modernizuje działania instytucji państwowych w zakresie wspierania zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz funkcjonowania instytucji pośrednictwa pracy. Mimo że przepisy funkcjonują ponad rok, wywołują wciąż spore dyskusje i niepewność, choć znajdują także zwolenników - szczególnie wśród osób posiadających KDR. Wśród założeń ustawy znalazły się między innymi:

  • osiągnięcie pełnego i efektywnego zatrudnienia
  • rozwijanie potencjału kadrowego
  • umacnianie spójności i współdziałania społecznego
  • wzrost elastyczności rynku zatrudnienia
Ważne

Praktyczny wymiar tych założeń przekłada się na instrumenty umożliwiające instytucjom pośrednictwa pracy bardziej indywidualne dostosowywanie wsparcia. Osoby z KDR zostały zaliczone do kategorii mających ułatwiony dostęp do określonych instrumentów pomocy oferowanych przez instytucje zatrudnienia.

KDR: preferencje w instytucjach pośrednictwa pracy

Obowiązujące wciąż w 2026 roku przepisy gwarantują osobom bezrobotnym z KDR pierwszeństwo przy kwalifikacji do programów pomocowych (obok innych wymienionych w legislacji kategorii). Dostępne formy wsparcia obejmują między innymi:

  1. Świadczenie dla osób bez pracy
  2. Dodatek motywacyjny
  3. Programy edukacyjne i szkoleniowe
  4. Praktyki zawodowe, zatrudnienie subsydiowane
  5. Doradztwo zawodowe
  6. Finansowanie rozpoczęcia własnej działalności
  7. Pozostałe narzędzia systemowe

Przy ograniczonych zasobach (miejscach szkoleniowych czy środkach finansowych) osoby z KDR uzyskują obsługę priorytetową względem osób spoza grup uprzywilejowanych.

Roczny okres świadczenia dla bezrobotnych z KDR

Typowy czas wypłacania świadczenia dla bezrobotnych to 180 dni, są jednak odstępstwa - osoby z rodzin wielodzietnych posiadające KDR mogą otrzymywać świadczenie przez pełny rok (365 dni). Zgodnie z przepisami, roczne świadczenie przysługuje osobom bez pracy: należącym do rodzin wielodzietnych, posiadającym aktualną KDR, spełniającym standardowe kryteria przyznania świadczenia (między innymi wymagany staż składkowy).

Indywidualna opieka w instytucjach zatrudnienia

Zmiana prawa umożliwia też przydzielenie stałego doradcy zawodowego. Dla osób z rodzin wielodzietnych oznacza to uproszczenie procedur, spójną strategię działania oraz efektywniejsze kierowanie do odpowiednich programów pomocowych. Rozwiązania te mają wspierać aktywność zawodową opiekunów licznego potomstwa, którzy napotykają szczególne trudności na rynku pracy. Często osoby te są z góry wykluczane z rekrutacji - potencjalni pracodawcy obawiają się częstych nieobecności związanych z opieką nad dziećmi. Stanowi to przejaw niedopuszczalnej dyskryminacji, stąd uzasadnione jest szczególne traktowanie w instytucjach zatrudnienia.

Podsumowując, współcześnie KDR wykracza daleko poza funkcję karty rabatowej - stanowi potwierdzenie szczególnej pozycji rodzin wielodzietnych w strukturze społecznej oraz gwarantuje istotne uprawnienia, szczególnie w obszarze rynku pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1512)

518 zł premii czy dodatku stażowego, także w maju. Sprawdź dla kogo i kiedy [obwieszczenie MRPiPS w mocy]
