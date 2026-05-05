Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca pieniądze za skutki choroby alkoholowej. Ważne zmiany w przepisach. Komu przysługuje i ile wynosi renta alkoholowa w 2026 roku?

ZUS wypłaca pieniądze za skutki choroby alkoholowej. Ważne zmiany w przepisach. Komu przysługuje i ile wynosi renta alkoholowa w 2026 roku?

05 maja 2026, 12:20
[Data aktualizacji 06 maja 2026, 09:25]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
W 2026 roku tzw. renta alkoholowa budzi spore emocje, ale wokół tego świadczenia narosło wiele mitów. W rzeczywistości nie jest to zasiłek za samo nadużywanie alkoholu, lecz wsparcie dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze z ZUS i na jaką kwotę można liczyć po marcowej waloryzacji?

Czym właściwie jest renta alkoholowa?

Choć w mediach i potocznym języku używa się terminu "renta alkoholowa", w oficjalnych dokumentach ZUS taka nazwa nie istnieje. To klasyczna renta z tytułu niezdolności do pracy. Kluczowy jest fakt, że samo uzależnienie to za mało, by otrzymać świadczenie. Pieniądze są przyznawane tylko wtedy, gdy nałóg wywołał nieodwracalne zmiany w organizmie, takie jak poważne zaburzenia neurologiczne, choroby psychiczne czy marskość wątroby. Lekarz orzecznik ZUS nie ocenia stylu życia, ale to, czy skutki zdrowotne uniemożliwiają Ci wykonywanie obowiązków zawodowych.

Ile wynosi renta alkoholowa w 2026 roku?

Wysokość świadczenia zależy od orzeczonego stopnia niezdolności do pracy. Od 1 marca 2026 roku, po uwzględnieniu corocznej waloryzacji (która ma na celu ochronę realnej wartości pieniądza przed inflacją), minimalne stawki wynoszą:

  • 1978,49 zł brutto - w przypadku orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy.
  • 1483,87 zł brutto - w przypadku orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy.

Warto pamiętać, że podane kwoty to stawki minimalne. Ostateczny przelew może być wyższy, jeśli masz długi staż pracy i odprowadzałeś wysokie składki przed zachorowaniem. Powyższe stawki będą obowiązywać do końca lutego 2027 roku.

Najczęstsze pułapki. Dlaczego ZUS odrzuca wnioski?

Wielu wnioskodawców spotyka się z decyzją odmowną. Najczęstsze powody to:

  • Nieaktualna dokumentacja: Orzecznik ocenia stan zdrowia „na dziś”. Dokumenty starsze niż 6 miesięcy mogą zostać uznane za nieistotne.
  • Brak związku przyczynowo-skutkowego: Z dokumentów musi jasno wynikać, że to konkretna choroba (np. uszkodzenie mózgu), a nie samo bycie w ciągu alkoholowym, uniemożliwia pracę.
  • Brak ciągłości leczenia: ZUS sprawdza, czy pacjent podejmuje próby leczenia i rehabilitacji.

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać rentę alkoholową w 2026 roku?

ZUS stawia jasne wymagania. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, konieczne jest spełnienie trzech warunków jednocześnie:

  1. Orzeczenie lekarskie: Potwierdzenie niezdolności do pracy przez specjalistę z ZUS.
  2. Staż ubezpieczeniowy: Wypracowany okres składkowy (zależny od wieku powstania niezdolności).
  3. Moment powstania niezdolności: Choroba musi się pojawić w trakcie ubezpieczenia lub w krótkim czasie po jego ustaniu.

Jak złożyć wniosek o rentę alkoholową? Krok po kroku

Jeśli Twoje zdrowie uległo znacznemu pogorszeniu, procedura wygląda następująco:

  • Zbierz dokumenty: Historię leczenia, wypisy ze szpitali, wyniki badań.
  • Wypełnij wniosek ERN: Możesz to zrobić osobiście w ZUS lub przez portal PUE ZUS.
  • Załącz zaświadczenie OL-9: Wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed wnioskiem.

Często zadawane pytania o rentę alkoholową (FAQ)

  1. Czy można pracować, pobierając tę rentę? Tak, ale istnieją limity. Jeśli zarobisz więcej niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zmniejszy wypłatę. Po przekroczeniu 130 proc. - zawiesi ją całkowicie.
  2. Na jak długo przyznawane są pieniądze? Zazwyczaj renta jest okresowa. Po kilku latach ZUS ponownie zaprasza na komisję, by sprawdzić, czy nastąpiła poprawa zdrowia.
  3. Co jeśli ZUS wyda decyzję odmowną? Masz 30 dni na złożenie odwołania do sądu pracy za pośrednictwem Twojego oddziału ZUS. Warto wtedy uzupełnić dokumentację o nowe badania.

Czym jest tzw. renta alkoholowa w dokumentach ZUS?

W oficjalnych dokumentach ZUS nazwa "renta alkoholowa" nie istnieje. To klasyczna renta z tytułu niezdolności do pracy, przyznawana, gdy skutki zdrowotne uniemożliwiają wykonywanie obowiązków zawodowych.

Ile wynoszą minimalne stawki tzw. renty alkoholowej od 1 marca 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku minimalne stawki wynoszą 1978,49 zł brutto przy całkowitej niezdolności do pracy i 1483,87 zł brutto przy częściowej niezdolności do pracy. Stawki obowiązują do końca lutego 2027 roku.

Jakie trzy warunki trzeba spełnić, aby otrzymać tzw. rentę alkoholową w 2026 roku?

Konieczne są jednocześnie: orzeczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy przez specjalistę z ZUS, staż ubezpieczeniowy oraz powstanie choroby w trakcie ubezpieczenia lub w krótkim czasie po jego ustaniu.

Jak złożyć wniosek ERN o tzw. rentę alkoholową w ZUS?

Należy zebrać dokumenty, m.in. historię leczenia, wypisy ze szpitali i wyniki badań, wypełnić wniosek ERN osobiście w ZUS lub przez portal PUE ZUS oraz załączyć zaświadczenie OL-9 wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed wnioskiem.

Dlaczego ZUS może odrzucić wniosek o tzw. rentę alkoholową?

Najczęstsze powody to nieaktualna dokumentacja, brak związku przyczynowo-skutkowego między konkretną chorobą a niezdolnością do pracy oraz brak ciągłości leczenia. Dokumenty starsze niż 6 miesięcy mogą zostać uznane za nieistotne.

Koniec z zawiłymi fakturami - rewolucja w rachunkach za prąd
06 maja 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt UDER92 – pakiet deregulacyjny dla energetyki. Czytelne rachunki, mniej biurokracji i wsparcie dla magazynów ciepła. Czy obietnice przełożą się na realne korzyści dla odbiorców?
Matura 2026: system bezradny wobec mediów społecznościowych - arkusze wyciekły w kilka minut
06 maja 2026

Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle: w salach egzaminacyjnych i w internecie. Powód? Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Pieniądze zebrane przez fundację Cancer Fighters zwolnione z podatku. Darowiznę można odliczyć w PIT lub CIT ale trzeba mieć dowód wpłaty
06 maja 2026

Zbiórka pieniędzy dla fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku – tak odpowiedziało Ministerstwa Finansów na pytania PAP. Darowizny pieniężne wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego - zarówno PIT jak i CIT za 2026 rok.
W jaki dzień zdarza się najwięcej wypadków drogowych i co jest główną przyczyną?
06 maja 2026

W 2025 r. na polskich drogach zginęło ponad 1,6 tys. osób, a liczba wypadków spadła w porównaniu z rokiem poprzednim. Największe zagrożenie występuje poza obszarem zabudowanym i na skrzyżowaniach, a sprawcami najczęściej są mężczyźni. Komisja Europejska chwali Polskę za największy w UE spadek ofiar śmiertelnych w ciągu ostatnich pięciu lat.

Skarbówka sprawdza to teraz na potęgę. Prześwietlają pięć lat wstecz i każą zwracać pieniądze
06 maja 2026

Do końca kwietnia był czas na złożenie PIT-ów. Teraz swój czas ma skarbówka. Fiskus interesuje się przede wszystkim tymi, którzy skorzystali z ulg i odliczeń. Na celowniku znaleźli się między innymi rodzice. Część z nich może mieć problem.
Matura 2026. Abiturienci zdawali język kaszubski. Ile osób przystąpiło do egzaminu?
05 maja 2026

Maturzyści we wtorek przystąpili do części pisemnej z języka kaszubskiego. Abiturienci, którzy wybrali ten przedmiot, musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Chęć przystąpienia do egzaminu zadeklarowało 28 osób.
KE zaakceptowała polską umowę SAFE. Podpisanie umowy już w ten piątek
05 maja 2026

Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE. To blisko 190 mld zł dla armii i przemysłu zbrojeniowego - poinformował we wtorek wieczorem na platformie X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma być podpisana w najbliższy piątek.
Matura angielski 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?
05 maja 2026

Matura z angielskiego 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z języka angielskiego?

Alimenty na dziecko w 2026 roku. Ile wynoszą? Kiedy rodzic nie musi płacić?
05 maja 2026

Wokół obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci narosło wiele mitów. Co wpływa na wysokość alimentów? Czy jest granica wieku, do której płaci się alimenty? Co w przypadku tzw. opieki naprzemiennej? Oto przydatny poradnik.
Powodzianie zyskają więcej czasu na wykorzystanie darowizn. Zmiany w podatku od spadków i darowizn
05 maja 2026

Rząd chce wydłużyć preferencję podatkową dla darowizn przekazywanych na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn ma obowiązywać do końca 2026 r. Projekt przyjęty przez Radę Ministrów obejmuje zarówno darowizny już otrzymane, jak i te, które zostaną przekazane w 2026 r.
