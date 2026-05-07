Staż pracy w 2026 roku. Czy szkoła i studia wliczają się do emerytury? Uwaga na nowe zasady
Posiadanie odpowiedniego stażu pracy jest konieczne, aby otrzymać w Polsce emeryturę minimalną. Jednak po reformach z lat 2024-2026 zasady te stały się bardziej złożone, ale i korzystniejsze. Jak w tym kontekście traktować okresy nauki w liceum czy na studiach? Co w 2026 roku wlicza się do stażu emerytalnego, a co pozwala jedynie na dłuższy urlop? Oto szczegóły.
Zasady przechodzenia na emeryturę w Polsce
Aby ubiegać się o emeryturę z ZUS, należy spełnić dwa podstawowe warunki:
- Wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
- Kapitał w ZUS: W nowym systemie wystarczy jedna opłacona składka, aby otrzymać świadczenie (będzie ono jednak śladowe, wyliczone matematycznie na podstawie zebranych składek i średniego dalszego trwania życia).
Prawo do emerytury minimalnej
Staż pracy jest niezbędny, aby ZUS podniósł Twoje świadczenie do gwarantowanego poziomu. Od 1 marca 2026 roku emerytura minimalna wynosi 1978,49 zł brutto. Aby ją otrzymać, musisz udokumentować:
- Kobiety: 20 lat stażu.
- Mężczyźni: 25 lat stażu.
Zasada 1/3: Okresy nieskładkowe (np. studia, chorobowe) nie mogą stanowić więcej niż jednej trzeciej Twoich okresów składkowych (pracy).
Jak obliczyć limit 1/3 okresów nieskładkowych?
To kluczowa zasada przy ustalaniu prawa do emerytury minimalnej. Okresy nieskładkowe (np. studia, chorobowe) są doliczane do stażu tylko w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej Twoich okresów składkowych (pracy).
- Przykład: Jeśli przepracowałeś (okresy składkowe) dokładnie 15 lat, ZUS może doliczyć maksymalnie 5 lat okresów nieskładkowych. Jeśli masz 18 lat pracy i 7 lat studiów, do stażu emerytalnego zaliczy się 18 lat + 6 lat (1/3 z 18), co daje łącznie 24 lata stażu.
Staż do urlopu (26 dni)
Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe, korzystniejsze zasady naliczania stażu pracy. Do okresu, od którego zależy prawo do 26 dni urlopu, wlicza się:
1. Wykształcenie (system ryczałtowy). Wybierasz najkorzystniejszy wariant (lata nie sumują się):
- Zasadnicza szkoła zawodowa: 3 lata.
- Liceum ogólnokształcące: 4 lata.
- Technikum/Średnia szkoła zawodowa: 5 lat.
- Szkoła policealna: 6 lat.
- Szkoła wyższa (licencjat/magister): 8 lat.
2. Umowy zlecenie i DG (Nowość). Zgodnie z reformą, do stażu urlopowego i pracowniczego wlicza się teraz:
- Okresy pracy na umowach zlecenie (potwierdzone w ZUS).
- Okresy prowadzenia działalności gospodarczej.
Czy szkoła wlicza się do stażu emerytalnego?
To zależy od rodzaju placówki. W 2026 roku zasady są jasne:
- Szkoły średnie (Liceum, Technikum, Zawodówka): NIE wliczają się do stażu emerytalnego. Pomagają jedynie szybciej uzyskać 26 dni urlopu.
- Studia wyższe: TAK - są traktowane jako okres nieskładkowy. Wlicza się faktyczny czas nauki wynikający z programu studiów (np. 3, 3.5 lub 5 lat), a nie 8 lat jak przy urlopie. Warunkiem jest uzyskanie dyplomu.
Okresy nieskładkowe w 2026 roku
W systemie eZUS jako okresy nieskładkowe, które pomagają osiągnąć emeryturę minimalną (do limitu 1/3), widnieją:
- Okresy pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.
- Ukończone studia wyższe (jeden kierunek).
- Urlopy wychowawcze (uwaga: od lat traktowane są one jako składkowe, co jest bardzo korzystne dla rodziców).
Od 2026 roku cały Twój staż z umów zlecenie po 1999 roku powinien być automatycznie widoczny w systemie eZUS. Przed złożeniem wniosku o emeryturę warto zalogować się do portalu i sprawdzić, czy wszystkie okresy (w tym te nowo wliczane) są poprawnie zarejestrowane.
Łączenie emerytury z pracą w 2026 roku
W 2026 roku osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60/65 lat), mogą dorabiać do emerytury bez żadnych limitów. Twoje świadczenie nie zostanie zawieszone ani zmniejszone, bez względu na wysokość zarobków. Co więcej, pracując na emeryturze i odprowadzając składki, masz prawo raz w roku do przeliczenia świadczenia, co zwiększy Twoją miesięczną wypłatę.
Dokumentowanie stażu sprzed 1999 roku
Dla okresów pracy po 1 stycznia 1999 roku dane znajdują się w systemie eZUS. Jednak staż sprzed tej daty musisz udokumentować samodzielnie, aby wyliczyć tzw. kapitał początkowy. Potrzebne będą:
- Świadectwa pracy lub zaświadczenia od pracodawców.
- Legitymacja ubezpieczeniowa z odpowiednimi wpisami o zatrudnieniu.
- Zaświadczenia o zarobkach (druki Rp-7) - niezbędne do ustalenia wysokości składek przed cyfryzacją systemu.
- W przypadku studiów: zaświadczenie z uczelni potwierdzające programowy wymiar nauki i uzyskanie dyplomu.
FAQ - najczęstsze pytania w 2026 roku
- Czy praca na umowie zlecenie wlicza się do stażu urlopowego? Tak. Od 1 stycznia 2026 roku okresy pracy na zleceniu, od których odprowadzano składki, wliczają się do stażu, od którego zależy wymiar urlopu (20 lub 26 dni).
- Czy prowadzenie firmy (DG) skraca drogę do 26 dni urlopu? Tak, to jedna z głównych zmian reformy 2024-2026. Okres prowadzenia działalności gospodarczej jest teraz traktowany na równi z etatem przy ustalaniu stażu urlopowego.
- Czy za naukę w liceum dostanę lata do stażu emerytalnego? Nie. Liceum, technikum i szkoła zawodowa wliczają się wyłącznie do stażu urlopowego. Do emerytury (jako okres nieskładkowy) zalicza się wyłącznie studia wyższe.
- Co jeśli moja emerytura z obliczeń wynosi 500 zł, a mam 20/25 lat stażu? W takiej sytuacji państwo (ZUS) dopłaci różnicę z budżetu, abyś otrzymywał gwarantowane 1978,49 zł brutto.
- Czy muszę składać wniosek o doliczenie stażu z umów zlecenie w 2026 roku? Dla nowych okresów system eZUS robi to automatycznie. Jeśli jednak chcesz doliczyć staż z umów zlecenie sprzed 2026 roku do wymiaru urlopu u obecnego pracodawcy, musisz dostarczyć mu zaświadczenie z ZUS o okresach ubezpieczenia.
