Staż pracy w 2026 roku. Czy szkoła i studia wliczają się do emerytury? Uwaga na nowe zasady

Staż pracy w 2026 roku. Czy szkoła i studia wliczają się do emerytury? Uwaga na nowe zasady

07 maja 2026, 14:45
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Posiadanie odpowiedniego stażu pracy jest konieczne, aby otrzymać w Polsce emeryturę minimalną. Jednak po reformach z lat 2024-2026 zasady te stały się bardziej złożone, ale i korzystniejsze. Jak w tym kontekście traktować okresy nauki w liceum czy na studiach? Co w 2026 roku wlicza się do stażu emerytalnego, a co pozwala jedynie na dłuższy urlop? Oto szczegóły.

Zasady przechodzenia na emeryturę w Polsce

Aby ubiegać się o emeryturę z ZUS, należy spełnić dwa podstawowe warunki:

  • Wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
  • Kapitał w ZUS: W nowym systemie wystarczy jedna opłacona składka, aby otrzymać świadczenie (będzie ono jednak śladowe, wyliczone matematycznie na podstawie zebranych składek i średniego dalszego trwania życia).

Prawo do emerytury minimalnej

Staż pracy jest niezbędny, aby ZUS podniósł Twoje świadczenie do gwarantowanego poziomu. Od 1 marca 2026 roku emerytura minimalna wynosi 1978,49 zł brutto. Aby ją otrzymać, musisz udokumentować:

  • Kobiety: 20 lat stażu.
  • Mężczyźni: 25 lat stażu.

Zasada 1/3: Okresy nieskładkowe (np. studia, chorobowe) nie mogą stanowić więcej niż jednej trzeciej Twoich okresów składkowych (pracy).

Jak obliczyć limit 1/3 okresów nieskładkowych?

To kluczowa zasada przy ustalaniu prawa do emerytury minimalnej. Okresy nieskładkowe (np. studia, chorobowe) są doliczane do stażu tylko w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej Twoich okresów składkowych (pracy).

  • Przykład: Jeśli przepracowałeś (okresy składkowe) dokładnie 15 lat, ZUS może doliczyć maksymalnie 5 lat okresów nieskładkowych. Jeśli masz 18 lat pracy i 7 lat studiów, do stażu emerytalnego zaliczy się 18 lat + 6 lat (1/3 z 18), co daje łącznie 24 lata stażu.

Staż do urlopu (26 dni)

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe, korzystniejsze zasady naliczania stażu pracy. Do okresu, od którego zależy prawo do 26 dni urlopu, wlicza się:

1. Wykształcenie (system ryczałtowy). Wybierasz najkorzystniejszy wariant (lata nie sumują się):

  • Zasadnicza szkoła zawodowa: 3 lata.
  • Liceum ogólnokształcące: 4 lata.
  • Technikum/Średnia szkoła zawodowa: 5 lat.
  • Szkoła policealna: 6 lat.
  • Szkoła wyższa (licencjat/magister): 8 lat.

2. Umowy zlecenie i DG (Nowość). Zgodnie z reformą, do stażu urlopowego i pracowniczego wlicza się teraz:

  • Okresy pracy na umowach zlecenie (potwierdzone w ZUS).
  • Okresy prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy szkoła wlicza się do stażu emerytalnego?

To zależy od rodzaju placówki. W 2026 roku zasady są jasne:

  • Szkoły średnie (Liceum, Technikum, Zawodówka): NIE wliczają się do stażu emerytalnego. Pomagają jedynie szybciej uzyskać 26 dni urlopu.
  • Studia wyższe: TAK - są traktowane jako okres nieskładkowy. Wlicza się faktyczny czas nauki wynikający z programu studiów (np. 3, 3.5 lub 5 lat), a nie 8 lat jak przy urlopie. Warunkiem jest uzyskanie dyplomu.

Okresy nieskładkowe w 2026 roku

W systemie eZUS jako okresy nieskładkowe, które pomagają osiągnąć emeryturę minimalną (do limitu 1/3), widnieją:

  • Okresy pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.
  • Ukończone studia wyższe (jeden kierunek).
  • Urlopy wychowawcze (uwaga: od lat traktowane są one jako składkowe, co jest bardzo korzystne dla rodziców).

Od 2026 roku cały Twój staż z umów zlecenie po 1999 roku powinien być automatycznie widoczny w systemie eZUS. Przed złożeniem wniosku o emeryturę warto zalogować się do portalu i sprawdzić, czy wszystkie okresy (w tym te nowo wliczane) są poprawnie zarejestrowane.

Łączenie emerytury z pracą w 2026 roku

W 2026 roku osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60/65 lat), mogą dorabiać do emerytury bez żadnych limitów. Twoje świadczenie nie zostanie zawieszone ani zmniejszone, bez względu na wysokość zarobków. Co więcej, pracując na emeryturze i odprowadzając składki, masz prawo raz w roku do przeliczenia świadczenia, co zwiększy Twoją miesięczną wypłatę.

Dokumentowanie stażu sprzed 1999 roku

Dla okresów pracy po 1 stycznia 1999 roku dane znajdują się w systemie eZUS. Jednak staż sprzed tej daty musisz udokumentować samodzielnie, aby wyliczyć tzw. kapitał początkowy. Potrzebne będą:

  • Świadectwa pracy lub zaświadczenia od pracodawców.
  • Legitymacja ubezpieczeniowa z odpowiednimi wpisami o zatrudnieniu.
  • Zaświadczenia o zarobkach (druki Rp-7) - niezbędne do ustalenia wysokości składek przed cyfryzacją systemu.
  • W przypadku studiów: zaświadczenie z uczelni potwierdzające programowy wymiar nauki i uzyskanie dyplomu.

FAQ - najczęstsze pytania w 2026 roku

  1. Czy praca na umowie zlecenie wlicza się do stażu urlopowego? Tak. Od 1 stycznia 2026 roku okresy pracy na zleceniu, od których odprowadzano składki, wliczają się do stażu, od którego zależy wymiar urlopu (20 lub 26 dni).
  2. Czy prowadzenie firmy (DG) skraca drogę do 26 dni urlopu? Tak, to jedna z głównych zmian reformy 2024-2026. Okres prowadzenia działalności gospodarczej jest teraz traktowany na równi z etatem przy ustalaniu stażu urlopowego.
  3. Czy za naukę w liceum dostanę lata do stażu emerytalnego? Nie. Liceum, technikum i szkoła zawodowa wliczają się wyłącznie do stażu urlopowego. Do emerytury (jako okres nieskładkowy) zalicza się wyłącznie studia wyższe.
  4. Co jeśli moja emerytura z obliczeń wynosi 500 zł, a mam 20/25 lat stażu? W takiej sytuacji państwo (ZUS) dopłaci różnicę z budżetu, abyś otrzymywał gwarantowane 1978,49 zł brutto.
  5. Czy muszę składać wniosek o doliczenie stażu z umów zlecenie w 2026 roku? Dla nowych okresów system eZUS robi to automatycznie. Jeśli jednak chcesz doliczyć staż z umów zlecenie sprzed 2026 roku do wymiaru urlopu u obecnego pracodawcy, musisz dostarczyć mu zaświadczenie z ZUS o okresach ubezpieczenia.
Źródło: INFOR
