REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Jak dostać 400 zł z Bonu Wyspiarza Seniora?

Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Jak dostać 400 zł z Bonu Wyspiarza Seniora?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 maja 2026, 12:58
[Data aktualizacji 07 maja 2026, 12:58]
Justyna Klupa
Justyna Klupa
Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
Seniorka dotyka ręką okularów, obok w ramce banknoty 100 zł
Tylko do 29 maja emeryci mogą składać wnioski o Bon Wyspiarza Seniora
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Trwa kolejna edycja Bonu Wyspiarza Seniora, a kwota wsparcia wzrosła do 400 zł. Pieniądze nie są przyznawane z urzędu, ale żeby cieszyć się z przelewów, emeryci muszą złożyć wniosek przed upływem terminu. Dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić, żeby skorzystać z dodatkowych środków.

Dodatkowe wsparcie dla emerytów. Czym jest Bon Wyspiarza Seniora?

W obliczu rosnących kosztów życia część seniorów może liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Co istotne, nie zawsze wiąże się ono z koniecznością spełniania kryteriów dochodowych czy zdrowotnych.

REKLAMA

REKLAMA

Jednym z takich rozwiązań jest tzw. Bon Wyspiarza Seniora. Program ten został wprowadzony przez lokalne władze samorządowe i jest w całości finansowany z budżetu miasta Świnoujście. Choć ma charakter jednorazowy, dla wielu seniorów może stanowić realne odciążenie domowego budżetu.

Nie każdy senior dostanie pieniądze. Oto 3 warunki programu

Seniorzy muszą spełnić trzy warunki, żeby otrzymać pieniądze w ramach Bonu Wyspiarza Seniora. Jakie?

  • Ukończone co najmniej 65 lat,
  • Faktyczne zamieszkanie na terenie Świnoujścia.
  • Udokumentowanie minimum 5 lat nieprzerwanego zamieszkania w mieście przed złożeniem wniosku.

Zegar tyka. Wnioski tylko do 29 maja

Nabór wniosków do programu rozpoczął się na początku marca i wciąż trwa. Zakończy się 29 maja 2026 roku. Po upływie tego terminu nie będzie możliwości przystąpienia do tej edycji programu.

REKLAMA

Wypłata prosto na konto. W tym roku kwota bonu jest wyższa niż ostatnio

Seniorzy, którzy złożą wniosek i spełniają kryteria określone w regulaminie, otrzymają z budżetu miasta 400 zł. Dla przypomnienia w poprzedniej edycji programu seniorom wypłacano po 350 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie wypłacane jest seniorom wyłącznie przelewem na rachunek bankowy. Zgodnie z informacjami samorządu środki powinny trafić do beneficjentów w ciągu maksymalnie trzech miesięcy od złożenia wniosku. Oznacza to, że część seniorów może otrzymać pieniądze jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego.

Powiązane
Zasiłek dla bezrobotnych od czerwca 2026. Znamy nową kwotę. Tyle teraz dostaniesz na rękę
Zasiłek dla bezrobotnych od czerwca 2026. Znamy nową kwotę. Tyle teraz dostaniesz na rękę
Co dalej z naszymi emeryturami, rentami, zasiłkami? Analiza sytuacji FUS a w ramach funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego
Co dalej z naszymi emeryturami, rentami, zasiłkami? Analiza sytuacji FUS a w ramach funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego
8 lat bez podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego. Od 2019 r. do 2027 r. tylko 215,84 zł. To i tak za dużo dla budżetu
8 lat bez podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego. Od 2019 r. do 2027 r. tylko 215,84 zł. To i tak za dużo dla budżetu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nauczyciele mają prawo do dwóch dodatkowych świadczeń związanych z wypoczynkiem. Regulamin nie może ich tego prawa pozbawić
07 maja 2026

Nauczyciele mają prawo nie tylko do świadczenia urlopowego, ale i do wczasów pod gruszą. Działania pracodawcy zmierzające do ograniczenia tych praw należy uznać za sprzeczne z obowiązującymi przepisami.
Wystarczy wysłać pismo do Poczty Polskiej, by przestać płacić abonament RTV? Sąd: formularz z rozporządzenia dot. wyrejestrowania odbiorników wykracza poza delegację ustawową
07 maja 2026

Wyrokiem z 25 marca 2026 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił postanowienie Poczty Polskiej podtrzymujące zapłatę zaległych opłat abonamentowych przez obywatela (abonenta). Ów obywatel bronił się tym, że wysłał pismo do Poczty Polskiej, w którym wnioskował o wyrejestrowanie odbiornika. Poczta argumentowała, że powinien to zrobić na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji. Jednak WSA w uzasadnieniu tego wyroku (powołując się też na orzeczenie NSA) uznał, że wprowadzenie formularza wyrejestrowania w rozporządzeniu wykracza poza delegację ustawową. Zaś – zdaniem sądu – Poczta Polska po otrzymaniu oświadczenia o wyrejestrowanie odbiornika w zwykłym piśmie powinna „poczynić stosowne czynności w zakresie wyjaśnienia istotnych w sprawie okoliczności”. Czyli zawiadomić zobowiązanego o przyjęciu tego oświadczenia i następnie wyrejestrować daną osobę albo przesłać stosowny formularz do wypełnienia i odesłania albo złożenia w placówce pocztowej.
Ochrona przedemerytalna a art. 53 Kodeksu pracy. Kiedy kończy się tarcza ochronna przed wypowiedzeniem umowy?
07 maja 2026

Czy ochrona przedemerytalna chroni nawet w przypadku długiej choroby pracownika? Kiedy pracodawca może zastosować art. 53 Kodeksu pracy? Kiedy kończy się tarcza ochronna przed wypowiedzeniem umowy?
O tym wsparciu finansowym po utracie pracy prawie nikt nie wie. Nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych
07 maja 2026

Utrata zatrudnienia i brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie musi oznaczać pozostania bez środków do życia. W maju 2026 roku osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej wciąż mogą liczyć na zasiłek okresowy. Sprawdź, jakie kryteria dochodowe obowiązują w tym roku, ile wynosi minimalna wypłata i jak skutecznie przejść przez procedurę w MOPS, aby szybko otrzymać niezbędne wsparcie finansowe.

REKLAMA

Ojciec nie odrzucił spadku w imieniu syna. Niepełnosprawność nie usprawiedliwia uchybienia terminowi?
07 maja 2026

Ojciec jest osobą z niepełnosprawnością. Nie udało mu się jednak przywrócić terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka. Teraz sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. Skargę w imieniu ojca złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.
Masz czas tylko do końca czerwca. Jeden dokument dzieli Cię od gigantycznej dopłaty za prąd
07 maja 2026

Dla wielu przedsiębiorców i rolników nadchodzące tygodnie to ostatnia szansa na uratowanie firmowych finansów przed "rachunkami grozy". Jeśli w 2024 roku korzystałeś z tańszego prądu, a jeszcze nie dopełniłeś formalności, Twój sprzedawca energii może zażądać zwrotu udzielonej bonifikaty. Kwoty idą w tysiące złotych.
7 maja wystartowała rejestracja w wykazie podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych - jest instrukcja wpisu
07 maja 2026

Właśnie od teraz można już dokonywać wpisu do Wykazu podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych (w skrócie: Wykaz KSC). Trzeba jednak samemu zidentyfikować, czy podlega się pod regulacje krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Rząd opublikował instrukcję, jak dokonać wpisu.
Referendum: pytanie do Polaków w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent Karol Nawrocki zgłasza wniosek o referendum
07 maja 2026

Referendum: jak brzmi pytanie do Polaków w sprawie unijnej polityki klimatycznej? Prezydent Karol Nawrocki zgłasza wniosek o referendum. W przeprowadzeniu ogólnopolskiego referendum zdecyduje Senat RP. Kiedy miałoby się odbyć głosowanie w referendum?

REKLAMA

Frankowicz wziął kredyt na mieszkanie dla córki. Skarbówka: co z PIT po ugodzie?
07 maja 2026

Wielu rodziców kilkanaście lat temu podpisało wraz z dorosłym dzieckiem umowę kredytu frankowego, aby pomóc mu kupić pierwsze mieszkanie. Dziś, gdy banki coraz częściej proponują ugody i umarzają część zadłużenia, pojawia się praktyczne pytanie podatkowe: czy fiskus uzna umorzoną kwotę za przychód, od którego trzeba zapłacić PIT?

Od 3 czerwca 2026 r. kierowcy nie pozbędą się już punktów karnych – rząd zmienia przepisy „szybkim” rozporządzeniem
07 maja 2026

Od 3 czerwca 2026 r. zredukowanie liczby punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnione przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem – jeżeli wejdzie w życie projekt nowego rozporządzenia rządowego (autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) – nie będzie już możliwe na dotychczasowych zasadach. Dzięki szkoleniu (tzw. kursowi reedukacyjnemu), kierowcy będą mogli „pozbyć się” (i tym samym – zmniejszyć ryzyko utraty prawa jazdy) już tylko punktów karnych za niektóre, ściśle określone naruszenia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA