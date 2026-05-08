MOPS da 3292 zł bez względu na dochód i bez zwrotu. Dla kogo specjalny zasiłek w 2026?

W jakich sytuacjach rodzina może otrzymać specjalną pomoc finansową z pomocy społecznej, nawet jeśli przekracza standardowe limity dochodowe? Gdzie złożyć wniosek o specjalny, bezzwrotny zasiłek? W 2026 maksymalna kwota dla czteroosobowej rodziny może wynieść nawet 3292 zł.

rozwiń >

Co to jest specjalny zasiłek celowy 2026?

Specjalny zasiłek celowy to forma pomocy finansowej przyznawanej przez pomoc społeczną, osobom lub rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Najważniejsze jest to, że wsparcie może zostać przyznane również wtedy, gdy dochód przekracza zwykłe kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej. To właśnie odróżnia specjalne zasiłek celowy od zwykłego zasiłku celowego.

REKLAMA

REKLAMA

Aby uzyskać zwykły zasiłek celowy w 2026 roku, dochód osoby lub rodziny nie może przekraczać poniższych progów:

1010 zł – zł dla osoby samotnie gospodarującej,

– zł dla osoby samotnie gospodarującej, 823 zł – zł na osobę w rodzinie w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Urzędnicy mogą jednak zrobić wyjątek i przyznać pomoc rodzinie, która formalnie zarabia więcej, a jednocześnie znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Pomoc ma charakter uznaniowy, czyli urząd analizuje konkretną sytuację rodziny i podejmuje decyzję indywidualnie.

Specjalny zasiłek celowy wypłacany jest na mocy Art. 41. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: "W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi."

REKLAMA

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy można dostać specjalny zasiłek celowy?

Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest przede wszystkim w sytuacjach nagłych i trudnych do przewidzenia. Najczęściej chodzi o zdarzenia, które powodują, że rodzina nie jest w stanie samodzielnie pokryć podstawowych wydatków. Pomoc można otrzymać m.in.

na zakup żywności,

leki i leczenie,

opał,

odzież,

niezbędne wyposażenie mieszkania,

pokrycie kosztów po pożarze lub zalaniu,

pilne wydatki związane z chorobą,

koszty pogrzebu i inne wyjątkowe sytuacje życiowe.

Nawet 3292 zł dla czteroosobowej rodziny?

Zgodnie z przepisami, wartość specjalnego zasiłku celowego nie może przekroczyć kryterium dochodowego osoby lub rodziny. Dlatego nie może być wyższa niż 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie.

Dla czteroosobowej rodziny limit ten może wynosić nawet 3292 zł, gdyż 823 zł pomnożone przez cztery osoby daje właśnie taką kwotę.

Kto odpowiada za przyznanie pomocy?

Za przyznanie specjalnego zasiłku celowego odpowiadają:

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania, GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

To właśnie tam należy złożyć wniosek o pomoc. Decyzję wydaje kierownik ośrodka lub upoważniony pracownik. Sprawą zajmuje się pracownik socjalny który przeprowadza wywiad środowiskowy i ocenia sytuację rodziny.

Czas oczekiwania na decyzję zależy od sytuacji i konkretnego ośrodka. W pilnych przypadkach pomoc może zostać przyznana na szybciej.

Jak złożyć wniosek o specjalny zasiłek celowy?

Wniosek można złożyć na kilka sposobów:

Osobiście – w najbliższym OPS.

– w najbliższym OPS. Online – przez ePUAP lub portal urzędu miasta/gminy, jeśli taka opcja jest dostępna.

– przez ePUAP lub portal urzędu miasta/gminy, jeśli taka opcja jest dostępna. Pocztą – wysyłając wniosek na adres OPS.

Do wniosku warto dołączyć:

Dokumenty potwierdzające dochód gospodarstwa domowego np. decyzje o przyznaniu innych świadczeń, zaświadczenia o zarobkach, PIT.

np. decyzje o przyznaniu innych świadczeń, zaświadczenia o zarobkach, PIT. Informację o celu wnioskowanej pomocy np. rachunki za leki, faktury za opał.

np. rachunki za leki, faktury za opał. Dokumentację dotyczącą np. pożaru lub zalania .

. W niektórych przypadkach – zaświadczenie o stanie zdrowia, jeśli pomoc dotyczy leczenia lub rehabilitacji.

Czy specjalny zasiłek celowy jest jednorazowy?

Co do zasady, zasiłek celowy jest świadczeniem jednorazowym, co oznacza, że przyznawany jest na konkretne, wskazane we wniosku wydatki. W sytuacjach szczególnych np. długotrwała choroba, klęska żywiołowa, możliwe jest składanie kolejnych wniosków, jeśli sytuacja wymaga dalszej pomocy.

Podstawa prawna: art. 41 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044).