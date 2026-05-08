Osobom po 56. roku życia od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc

Od marca 2026 roku kobiety po ukończeniu 56 lat oraz mężczyźni, którzy mają powyżej 61 lat, mogą otrzymywać stałe wsparcie finansowe sięgające niemal 2000 zł miesięcznie. Świadczenie jest wypłacane regularnie i nie wiąże się z koniecznością przejścia na emeryturę. Nie przysługuje ono jednak wszystkim – jego otrzymanie zależy od spełnienia określonych warunków, dlatego warto sprawdzić, kto dokładnie ma do niego prawo i na jakich zasadach jest przyznawane.

Kodeks pracy gwarantuje ochronę przed zwolnieniem kobietom po 56 roku życia i mężczyznom po 61 roku życia

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy szczególna ochrona przed wypowiedzeniem przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn – pozostało mniej niż cztery lata, o ile posiadają staż pracy uprawniający do emerytury. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy kobiecie po ukończeniu 56 lat ani mężczyźnie, który ukończył 61 lat.

W niektórych sytuacjach ochrona przedemerytalna pracownika po 56. roku życia nie obowiązuje

Choć ochrona przedemerytalna często chroni pracowników przed zwolnieniem, nie ma zastosowania w każdej sytuacji. Nie obejmuje m.in. osób zatrudnionych na czas określony, jeśli umowa wygasa jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Przestaje również obowiązywać w przypadku upadłości pracodawcy albo likwidacji przedsiębiorstwa.

W takich okolicznościach pracownicy mogą jednak korzystać z innych form pomocy przewidzianych przez przepisy. Jednym z takich rozwiązań jest świadczenie przedemerytalne, regulowane ustawą z 30 kwietnia 2004 roku. To comiesięczne wsparcie finansowe dla osób znajdujących się w wieku przedemerytalnym, które utraciły zatrudnienie z przyczyn od siebie niezależnych – np. wskutek likwidacji zakładu pracy – i mimo podejmowanych prób nie są w stanie znaleźć nowej pracy.

Świadczenie to ma zapewnić środki do życia w okresie pomiędzy utratą zatrudnienia a nabyciem prawa do emerytury. Aby je otrzymać, konieczne jest spełnienie określonych wymagań, m.in. dotyczących wieku, odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego oraz posiadania statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy.

Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Zasady przyznawania świadczenia przedemerytalnego są szczegółowo określone w przepisach i obejmują różne sytuacje życiowe osób zbliżających się do wieku emerytalnego.

Prawo do świadczenia może otrzymać osoba, która spełni co najmniej jeden z poniższych warunków:

utraciła pracę z powodu likwidacji zakładu lub niewypłacalności pracodawcy i w chwili rozwiązania umowy miała ukończone minimum 56 lat (kobieta) albo 61 lat (mężczyzna), a także odpowiedni staż emerytalny wynoszący co najmniej 20 lub 25 lat,

i w chwili rozwiązania umowy miała ukończone minimum 56 lat (kobieta) albo 61 lat (mężczyzna), a także odpowiedni staż emerytalny wynoszący co najmniej 20 lub 25 lat, została zwolniona z przyczyn dotyczących pracodawcy , była zatrudniona u niego przynajmniej przez 6 miesięcy, ukończyła 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz posiada odpowiednio 30 lub 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych,

, była zatrudniona u niego przynajmniej przez 6 miesięcy, ukończyła 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz posiada odpowiednio 30 lub 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych, prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 24 miesiące , opłacała składki na ubezpieczenia społeczne, a następnie zakończyła działalność z powodu upadłości,

, opłacała składki na ubezpieczenia społeczne, a następnie zakończyła działalność z powodu upadłości, utraciła prawo do renty po minimum 5 latach jej pobierania albo zakończyło się pobieranie świadczenia opiekuńczego (np. pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego), które było wypłacane nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni,

albo zakończyło się pobieranie świadczenia opiekuńczego (np. pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego), które było wypłacane nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni, posiada bardzo długi staż pracy – minimum 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn – oraz została zwolniona z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Oprócz tego trzeba dopełnić formalności, takich jak rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez minimum 180 dni oraz złożenie wniosku do ZUS w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentu potwierdzającego ten okres.

Spełnienie wszystkich wymaganych warunków umożliwia otrzymywanie stałego świadczenia wypłacanego aż do momentu uzyskania prawa do emerytury. To ważne wsparcie dla osób znajdujących się w wieku przedemerytalnym, które pomaga zapewnić stabilność finansową w okresie przejściowym między utratą pracy a przejściem na emeryturę.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne jest regularnie waloryzowane zgodnie z zasadami i terminami określonymi w ustawie z 30 kwietnia 2004 roku. Ma ono stałą, jednakową dla wszystkich uprawnionych wysokość i co roku podlega podwyższeniu. Od 1 marca 2026 roku kwota świadczenia wynosi 1993,76 zł.

Jak długo można pobierać świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne przysługuje do czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, który obecnie wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Jest to forma czasowego wsparcia finansowego mająca zapewnić środki do życia w okresie między utratą pracy a uzyskaniem prawa do emerytury. Po osiągnięciu wieku emerytalnego wypłata świadczenia kończy się automatycznie, a ZUS przyznaje emeryturę z urzędu, bez potrzeby składania dodatkowych dokumentów.

Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym. Można, ale są limity

Osoby otrzymujące świadczenie przedemerytalne mogą podejmować dodatkową pracę, jednak muszą kontrolować wysokość osiąganych dochodów. Przekroczenie określonych limitów może skutkować zmniejszeniem świadczenia, a w niektórych przypadkach nawet jego zawieszeniem. Dorabianie jest więc możliwe, ale wymaga przestrzegania obowiązujących progów przychodów.

Świadczenie przedemerytalne może zostać obniżone lub zawieszone m.in. wtedy, gdy osoba uprawniona:

osiąga przychody z działalności objętej obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ,

, pełni czynną służbę wojskową albo służbę w formacjach mundurowych , takich jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Służba Celno-Skarbowa, CBA, ABW, AW, SKW czy SWW,

, takich jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Służba Celno-Skarbowa, CBA, ABW, AW, SKW czy SWW, uzyska prawo do innego świadczenia, np. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej lub podobnego świadczenia wypłacanego za granicą – w takim przypadku wypłata świadczenia przedemerytalnego zostaje całkowicie wstrzymana.

Świadczenie przedemerytalne – limity dorabiania od 1 marca 2026

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeśli miesięczny przychód osoby uprawnionej przekroczy 25% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Jest to tzw. dopuszczalny limit przychodu. Jeżeli jednak dochód nie przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, czyli tzw. granicznego limitu, świadczenie nadal przysługuje, ale w niższej wysokości.

W praktyce oznacza to, że po przekroczeniu niższego progu świadczenie zostaje pomniejszone o kwotę przekroczenia. Z kolei przekroczenie wyższego limitu powoduje całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia.

W okresie od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. obowiązują następujące limity:

dopuszczalny przychód – 2255,90 zł (25% przeciętnego wynagrodzenia za 2025 r.); przekroczenie tej kwoty powoduje obniżenie świadczenia,

– 2255,90 zł (25% przeciętnego wynagrodzenia za 2025 r.); przekroczenie tej kwoty powoduje obniżenie świadczenia, graniczny przychód – 6232,50 zł (70% przeciętnego wynagrodzenia za 2024 r.); przekroczenie tego progu skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia.

