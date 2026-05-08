Niektórzy Polacy mogą otrzymać nawet 120 tys. zł na remont mieszkania lub domu. Problem w tym, że wielu uprawnionych nie ma pojęcia o tym, że istnieje takie dofinansowanie. Tymczasem to szansa na całkowitą odmianę codziennego życia bez zaciągania kredytów. Sprawdź, co musisz zrobić krok po kroku, aby nie stracić tych pieniędzy.

To koniec problemów w mieszkaniach? Pieniądze czekają na potrzebujących

Dla wielu seniorów i osób z niepełnosprawnościami przemieszczanie się po mieszkaniu może być nie lada wyzwaniem. Wysokie progi, ciasna łazienka czy brak podjazdu potrafią skutecznie utrudnić normalne funkcjonowanie w czterech ścianach. Na szczęście w 2026 roku potrzebujący mogą uzyskać dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych. Wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może pokryć nawet 95 proc. kosztów remontu.

PFRON dopłaci do remontu mieszkania. Nie chodzi jednak o zwykłe odświeżenie wnętrz

Program PFRON ma jeden cel — ułatwić codzienne życie osobom z ograniczeniami ruchowymi. W praktyce oznacza to, że fundusz nie sfinansuje OzN remontów wykonywanych wyłącznie w celu podniesienia estetyki mieszkania. Dofinansowanie obejmie natomiast prace, które realnie poprawiają dostępność i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami.

Na co można dostać pieniądze z PFRON?

Lista możliwych prac jest szeroka. Najczęściej finansowane są:

wymiana wanny na bezprogowy prysznic,

montaż kabiny walk-in,

instalacja uchwytów i poręczy w łazience,

likwidacja progów,

poszerzenie drzwi,

budowa podjazdów,

montaż rozwiązań ułatwiających poruszanie się po mieszkaniu i budynku.

Lista możliwych do sfinansowania z PFRON-u prac jest szeroka. Wystarczy, że dany wydatek rzeczywiście usuwa bariery architektoniczne.

Tylko te osoby mogą ubiegać się o przelew. Czy należysz do tej grupy?

Aby ubiegać się o rekordowe wsparcie na likwidację barier architektonicznych, trzeba spełnić cztery główne warunki:

Orzeczenie o niepełnosprawności : Należy posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

: Należy posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Trudności w poruszaniu się : To kluczowy warunek. Trzeba, że obecny układ mieszkania jest ograniczeniem.

: To kluczowy warunek. Trzeba, że obecny układ mieszkania jest ograniczeniem. Tytuł prawny do lokalu: Wniosek może złożyć właściciel, współwłaściciel lub najemca mieszkania. W przypadku najmu niezbędna jest pisemna zgoda właściciela na kucie ścian czy poszerzanie drzwi.

Wyłożysz tylko 5 proc. kwoty, a resztę dostaniesz w PFRON-u

Kwoty robią wrażenie. Zasady programu przewidują:

dofinansowanie do 95 proc. kosztów inwestycji,

inwestycji, jedynie 5 proc. wkładu własnego ,

, maksymalny limit sięgający nawet piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

W praktyce wiele osób otrzymuje od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przy większych inwestycjach wsparcie może przekroczyć nawet 120 tys. zł.

Gdzie i kiedy złożyć dokumenty?

Dokumentów nie wysyła się bezpośrednio do PFRON. Wnioski przyjmują lokalne jednostki samorządowe, m.in.:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR),

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS),

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR).

Jeden błąd i tracisz szansę. Nigdy nie rób tego przed wizytą urzędnika

Najczęściej urzędy wymagają:

kopii orzeczenia o niepełnosprawności,

dokumentów potwierdzających dochody,

dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu,

kosztorysu remontu,

zaświadczenia lekarskiego uzasadniającego zakres prac.

Warto wcześniej zadzwonić do swojego PCPR lub MOPS, ponieważ poszczególne powiaty mogą wymagać dodatkowych załączników.

Ważna zasada: najpierw decyzja, potem remont

To jeden z najczęściej popełnianych błędów. Prac remontowych nie wolno rozpoczynać przed podpisaniem umowy i uzyskaniem zgody na dofinansowanie. Jeśli inwestycja ruszy wcześniej, urząd może odmówić wypłaty pieniędzy. Istotne jest także trzymanie się zaakceptowanego kosztorysu. Każda większa zmiana wymaga zgody urzędników.

Jak wygląda procedura krok po kroku?

Cały proces zwykle przebiega według podobnego schematu:

przygotowanie kosztorysu i znalezienie wykonawcy,

złożenie wniosku,

podpisanie umowy po pozytywnej decyzji,

wykonanie remontu,

opłacenie faktur,

odbiór prac przez urzędnika,

wypłata dofinansowania.

Pieniądze trafiają do beneficjenta zazwyczaj w ciągu 30 dni od zakończenia rozliczenia.