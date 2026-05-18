Twoje pieniądze » Świadczenia » Emeryci dostaną prezent z ZUS w 2026. Termin wypłaty dodatku do emerytury po 60. i 65. roku życia coraz bliżej

Emeryci dostaną prezent z ZUS w 2026. Termin wypłaty dodatku do emerytury po 60. i 65. roku życia coraz bliżej

18 maja 2026, 11:48
Marzena Sarniewicz
ZUS, pieniądze, koperta, emerytura, dodatek pielęgnacyjny
zdjęcie powstało z wykorzystaniem AI
Już niedługo seniorzy dostaną dodatkowe wsparcie finansowe od ZUS. Przelewy trafią do milionów emerytów i rencistów bez konieczności składania wniosku. Dla części osób będzie to nawet ponad 1600 zł, ale nie wszyscy dostaną tyle samo. ZUS przypomina, że obowiązują limity dochodowe, przez które nie wszyscy dostaną pełną kwotę dodatku.

Emeryci dostaną prezent z ZUS 2026

Chodzi o 14. emeryturę, czyli dodatkowe roczne świadczenie wypłacane seniorom razem z emeryturą lub rentą. W 2026 roku dodatek przysługuje seniorom po 60. roku życia w przypadku kobiet i po 65. roku życia w przypadku mężczyzn. Pieniądze trafią automatycznie do osób uprawnionych, dlatego nie trzeba składać żadnych dokumentów ani wniosków.

Z roku na rok coraz bardziej można mówić o prawdziwym "prezencie od ZUS", ponieważ coraz mniejsza grupa seniorów otrzymuje pełną 14. emeryturę. Można powiedzieć, że dodatkowe pieniądze należą się głównie osobom z najniższymi świadczeniami. Wyjaśniamy, kto dostanie czternastą emeryturę w 2026 roku, ile wyniesie dodatek i dlaczego część seniorów straci prawo do wypłaty.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2026 roku?

Wysokość. 14. emerytury jest uzależniona od wysokości emerytury minimalnej, dlatego pełna 14. emerytura wyniesie w 2026 roku 1 978,49 zł brutto. Będzie to około 1 600-1 650 zł netto, gdyż świadczenie jest opodatkowane i objęte składką zdrowotną. Jednak nie wszyscy seniorzy otrzymają dokładnie taką samą kwotę na konto.

Nie każdy senior dostanie pełną kwotę 14. emerytury

Czternasta emerytura nie jest świadczeniem „dla wszystkich”. Jak już wspomnieliśmy, jej wypłata zależy od wysokości podstawowej emerytury, ale nie tylko. I tak:

  • pełna 14. emerytura przysługuje osobom, których świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto,
  • po przekroczeniu tego progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”,
  • po przekroczeniu górnego limitu czternastka nie jest wypłacana wcale.

Zasada "złotówka za złotówkę" to kluczowy mechanizm, który decyduje o wysokości wypłaty czternastki. Pełna 14. emerytura przysługuje jedynie osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto. To do nich trafi kwota 1 978,49 zł brutto, czyli ok. 1 600–1 650 zł netto.

Jeśli emerytura przekracza 2900 zł brutto, czternastka jest pomniejszana dokładnie o kwotę przekroczenia, czyli im wyższe świadczenie podstawowe, tym niższa 14-tka. Przykładowo, przy emeryturze 3 400 zł brutto czternastka może wynieść około 1 478,49 zł brutto (około 1 250 zł netto), przy świadczeniu 4 400 zł brutto senior otrzyma już tylko około 478,49 zł brutto (około 375 zł na rękę). Po przekroczeniu górnego limitu świadczenie nie jest wypłacane wcale.

Kto nie dostanie 14. emerytury w 2026 roku?

Jeśli minimalna emerytura wynosi w 2026 roku 1 978,49 zł brutto, granica całkowitej utraty 14. emerytury wynosi:

2 900 zł + 1 978,49 zł = 4 878,49 zł brutto

ZUS nie wypłaci jednak dodatku, jeśli po wyliczeniach kwota okaże się niższa niż 50 zł brutto. Dlatego osoby, które pobierają emeryturę przekraczającą 4 830 zł nie dostaną nic.

Kiedy ZUS wypłaci 14. emeryturę?

Wypłaty planowane są na wrzesień 2026 roku. Dokładny harmonogram ma zostać podany bliżej terminu wypłat, ale pieniądze tradycyjnie powinny trafić na konta emerytów razem z regularną emeryturą lub rentą.

Czy zasady wypłaty czternastej emerytury w 2026 roku mogą się zmienić?

Coraz więcej emerytów zwraca uwagę na problem związany z czternastą emeryturą. Choć świadczenia po waloryzacji rosną, próg uprawniający do pełnej wypłaty czternastej emerytury od lat pozostaje bez zmian i nadal wynosi 2 900 zł brutto. Oznacza to, że w z roku na rok coraz większa grupa seniorów traci część dodatku albo całkowicie wypada z systemu wsparcia.

Eksperci od dawna wskazują, że bez podniesienia progu 2 900 zł problem będzie się pogłębiał. Aby więcej seniorów mogło ponownie otrzymywać pełną czternastkę, konieczna byłaby zmiana przepisów i podniesienie limitu dochodowego razem ze wzrostem emerytur. Na razie jednak rząd nie zapowiedział takich zmian, dlatego również w 2026 roku mają obowiązywać powyższe zasady wypłat.

Źródło: INFOR
Infor.pl
